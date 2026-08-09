Giá Acala Token hôm nay

Giá Acala Token (ACA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003034, biến động 3.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACA sang VND là ₫ 0.0003034 mỗi ACA.

Acala Token hiện xếp hạng #1996 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 353.97K, với nguồn cung lưu hành 1.17B ACA. Trong vòng 24 giờ qua, ACA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002832 (thấp) đến ₫ 0.0003099 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,599.302099152266085, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14.47128665951119225.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACA biến động +1.47% trong giờ qua và +1.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.95K.

Thông tin thị trường Acala Token (ACA)

Xếp hạng No.1996 Vốn hóa thị trường ₫ 353.97K₫ 353.97K ₫ 353.97K Khối lượng (24H) ₫ 54.95K₫ 54.95K ₫ 54.95K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 485.44K₫ 485.44K ₫ 485.44K Nguồn cung lưu thông 1.17B 1.17B 1.17B Tổng cung 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 Blockchain công khai ACALA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Acala Token là ₫ 353.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.95K. Nguồn cung lưu hành của ACA là 1.17B, với tổng nguồn cung là 1600000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 485.44K.