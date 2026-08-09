Giá Jimothy The Raccoon hôm nay

Giá Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008503, biến động 40.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JIMOTHY sang VND là ₫ 0.008503 mỗi JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JIMOTHY. Trong vòng 24 giờ qua, JIMOTHY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008307 (thấp) đến ₫ 0.016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JIMOTHY biến động -2.88% trong giờ qua và +26.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 602.05K.

Thông tin thị trường Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 602.05K₫ 602.05K ₫ 602.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.50M₫ 8.50M ₫ 8.50M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jimothy The Raccoon là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 602.05K. Nguồn cung lưu hành của JIMOTHY là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.50M.