Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá AnkrNetwork theo thời gian thực hôm nay là 0.003626 VND. Vốn hoá thị trường của ANKR là 36,260,000 VND. Theo dõi cập nhật giá ANKR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá AnkrNetwork theo thời gian thực hôm nay là 0.003626 VND. Vốn hoá thị trường của ANKR là 36,260,000 VND. Theo dõi cập nhật giá ANKR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về ANKR

Thông tin giá ANKR

ANKR là gì

Whitepaper ANKR

Website chính thức ANKR

Tokenomics của ANKR

Dự báo giá ANKR

Lịch sử ANKR

Hướng dẫn mua ANKR

Chuyển đổi ANKR sang fiat

ANKR Spot

ANKR USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo AnkrNetwork

Giá AnkrNetwork(ANKR)

Giá theo thời gian thực 1 ANKR sang VND

₫95.41819
₫95.41819₫95.41819
+2.89%1D
VND
Biểu đồ giá AnkrNetwork (ANKR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:55:13 (UTC+8)

Giá AnkrNetwork hôm nay

Giá AnkrNetwork (ANKR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003626, biến động 2.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANKR sang VND là ₫ 0.003626 mỗi ANKR.

AnkrNetwork hiện xếp hạng #481 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 36.26M, với nguồn cung lưu hành 10.00B ANKR. Trong vòng 24 giờ qua, ANKR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003508 (thấp) đến ₫ 0.003658 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,925.59485840, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.712086577219195.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANKR biến động -0.28% trong giờ qua và +6.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.54K.

Thông tin thị trường AnkrNetwork (ANKR)

No.481

₫ 36.26M
₫ 36.26M₫ 36.26M

₫ 58.54K
₫ 58.54K₫ 58.54K

₫ 36.26M
₫ 36.26M₫ 36.26M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

2019-03-05 00:00:00

₫ 173.6790
₫ 173.6790₫ 173.6790

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của AnkrNetwork là ₫ 36.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.54K. Nguồn cung lưu hành của ANKR là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.26M.

Lịch sử giá AnkrNetwork theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003508
₫ 0.003508₫ 0.003508
Thấp nhất 24H
₫ 0.003658
₫ 0.003658₫ 0.003658
Cao nhất 24H

₫ 0.003508
₫ 0.003508₫ 0.003508

₫ 0.003658
₫ 0.003658₫ 0.003658

₫ 5,925.59485840
₫ 5,925.59485840₫ 5,925.59485840

₫ 18.712086577219195
₫ 18.712086577219195₫ 18.712086577219195

-0.28%

+2.89%

+6.39%

+6.39%

Lịch sử giá theo VND của AnkrNetwork (ANKR)

Theo dõi biến động giá của AnkrNetwork trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2.68012994+2.89%
30 ngày₫ +0.000013+0.35%
60 ngày₫ -0.000032-0.88%
90 ngày₫ -0.001602-30.65%
Biến động giá AnkrNetwork hôm nay

Hôm nay, ANKR đã biến động ₫ +2.68012994 (+2.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá AnkrNetwork trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000013 (+0.35%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá AnkrNetwork trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ANKR đã biến động ₫ -0.000032 (-0.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá AnkrNetwork trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001602 (-30.65%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của AnkrNetwork (ANKR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá AnkrNetwork.

Phân tích AnkrNetwork

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của AnkrNetwork. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường AnkrNetwork hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ANKR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

ANKR_USDT在4小时周期内运行于枢纽点0.003474附近。价格处于S1与中枢0.003497之间的过渡区域。短期均线组呈现多头排列形态。长期均线组维持向上发散状态。MACD指标形成金叉结构。RSI指标处于中性区间震荡。快慢线指标未出现明显背离信号。布林带开口保持平稳运行态势。上方R1阻力位0.003509距离现价约1%。中枢阻力位0.003497构成近端测试点。下方S2支撑位0.003462距离现价约0.3%。S1支撑位0.003474与现价重合。远端R2阻力位0.003532提供上行参考空间。市场波动率维持在近期平均水平。多空双方在枢纽区域形成暂时平衡。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá AnkrNetwork?

Giá ANKR bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Mức độ áp dụng các dịch vụ hạ tầng Web3 của ANKR
3. Các thông báo về hợp tác với các dự án blockchain
4. Nhu cầu staking token và mức thưởng
5. Sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp hạ tầng khác
6. Tăng trưởng mạng lưới và hoạt động của nhà phát triển
7. Những diễn biến về quy định ảnh hưởng đến DeFi/Web3
8. Biến động giá của Bitcoin và Ethereum
9. Khối lượng giao dịch và thanh khoản
10. Các phát triển kỹ thuật và cập nhật nền tảng

Tại sao mọi người muốn biết giá AnkrNetwork hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ANKR hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, xác định thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. Là một token cơ sở hạ tầng Web3, giá ANKR phản ánh tâm lý thị trường đối với các dịch vụ phi tập trung và phát triển blockchain.

Dự đoán giá AnkrNetwork

Dự đoán giá AnkrNetwork (ANKR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ANKR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá AnkrNetwork (ANKR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của AnkrNetwork có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá AnkrNetwork sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ANKR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá AnkrNetwork.

Giới thiệu AnkrNetwork

Ankr (ANKR) là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm tạo ra điểm truy cập dễ dàng hơn cho người dùng để tận dụng tài nguyên điện toán đám mây. Chức năng chính của Ankr là cung cấp một thị trường cho những tài nguyên này, cho phép người dùng kiếm tiền từ công suất tính toán không sử dụng và cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí hơn cho những người cần nó. Nền tảng sử dụng token tiện ích bản địa, ANKR, cho các giao dịch trong hệ sinh thái. Ankr hoạt động trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake và sử dụng kiến trúc đa chuỗi, cho phép nó tích hợp với các nền tảng blockchain khác. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy một thị trường điện toán đám mây mở và dễ tiếp cận hơn, đóng góp vào phong trào phân quyền rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp công nghệ.

Hướng dẫn mua & đầu tư AnkrNetwork tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với AnkrNetwork? Mua ANKR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua AnkrNetwork. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua AnkrNetwork (ANKR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và AnkrNetwork sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua AnkrNetwork (ANKR)

Bạn có thể làm gì với AnkrNetwork

Sở hữu AnkrNetwork mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua AnkrNetwork (ANKR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

AnkrNetwork (ANKR) là gì

Ankr là một nền tảng máy tính phân tán sử dụng sức mạnh tính toán nhàn rỗi từ các trung tâm dữ liệu, PC và các thiết bị biên. Thị trường sức mạnh điện toán của nó mở ra nền kinh tế chia sẻ dựa trên đám mây, mang lại sự tiện lợi và lợi ích to lớn cho các nhà cung cấp và người dùng. Ankr sử dụng các thùng chứa, Kubernetes, blockchain và phần cứng đáng tin cậy để mang đến cho người dùng một đám mây rẻ hơn, an toàn hơn và hoạt động tốt hơn. Nhóm Ankr bao gồm một số doanh nhân liên tiếp và các kỹ sư cao cấp. Nó đã đạt được hợp tác chiến lược chiến lược với các công ty công nghệ lớn SAP, Telefonica và DigitalOcean, sẽ mở rộng ứng dụng hơn nữa.

Nguồn AnkrNetwork

Để hiểu thêm về AnkrNetwork, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức AnkrNetwork
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về AnkrNetwork

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:55:13 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành AnkrNetwork (ANKR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về AnkrNetwork

ANKR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ANKR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ANKR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường AnkrNetwork (ANKR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá AnkrNetwork theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ANKR/USDT
₫95.41819
₫95.41819₫95.41819
+2.86%
16.56M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,905.08600
₫5,905.08600₫5,905.08600

-10.56%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫78,584.4845
₫78,584.4845₫78,584.4845

+153.61%

JMDT

JMDT

JMDT

₫26,514.9940
₫26,514.9940₫26,514.9940

+4.04%

STONK

STONK

STONK

₫173.705315
₫173.705315₫173.705315

-5.92%

Squid

Squid

QUID

₫2,359.66605
₫2,359.66605₫2,359.66605

-1.19%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫117.285955
₫117.285955₫117.285955

+155.26%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,822.171120
₫4,822.171120₫4,822.171120

+157.37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫78,584.4845
₫78,584.4845₫78,584.4845

+153.61%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.5524350
₫6.5524350₫6.5524350

+66.00%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,013.1275
₫1,013.1275₫1,013.1275

+46.94%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ANKR sang VND

Số lượng

ANKR
ANKR
VND
VND

1 ANKR = 95.41819 VND