Giá AnkrNetwork hôm nay

Giá AnkrNetwork (ANKR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003626, biến động 2.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANKR sang VND là ₫ 0.003626 mỗi ANKR.

AnkrNetwork hiện xếp hạng #481 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 36.26M, với nguồn cung lưu hành 10.00B ANKR. Trong vòng 24 giờ qua, ANKR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003508 (thấp) đến ₫ 0.003658 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,925.59485840, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.712086577219195.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANKR biến động -0.28% trong giờ qua và +6.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.54K.

Thông tin thị trường AnkrNetwork (ANKR)

Xếp hạng No.481 Vốn hóa thị trường ₫ 36.26M₫ 36.26M ₫ 36.26M Khối lượng (24H) ₫ 58.54K₫ 58.54K ₫ 58.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 36.26M₫ 36.26M ₫ 36.26M Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Ngày phát hành 2019-03-05 00:00:00 Giá phát hành ₫ 173.6790₫ 173.6790 ₫ 173.6790 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của AnkrNetwork là ₫ 36.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.54K. Nguồn cung lưu hành của ANKR là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.26M.