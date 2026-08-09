Giá AnkrNetwork(ANKR)
Giá AnkrNetwork (ANKR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003626, biến động 2.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANKR sang VND là ₫ 0.003626 mỗi ANKR.
AnkrNetwork hiện xếp hạng #481 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 36.26M, với nguồn cung lưu hành 10.00B ANKR. Trong vòng 24 giờ qua, ANKR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003508 (thấp) đến ₫ 0.003658 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,925.59485840, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.712086577219195.
Về hiệu suất ngắn hạn, ANKR biến động -0.28% trong giờ qua và +6.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.54K.
No.481
100.00%
2019-03-05 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của AnkrNetwork là ₫ 36.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.54K. Nguồn cung lưu hành của ANKR là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 36.26M.
-0.28%
+2.89%
+6.39%
+6.39%
Theo dõi biến động giá của AnkrNetwork trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2.68012994
|+2.89%
|30 ngày
|₫ +0.000013
|+0.35%
|60 ngày
|₫ -0.000032
|-0.88%
|90 ngày
|₫ -0.001602
|-30.65%
Hôm nay, ANKR đã biến động ₫ +2.68012994 (+2.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000013 (+0.35%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ANKR đã biến động ₫ -0.000032 (-0.88%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001602 (-30.65%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của AnkrNetwork (ANKR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá AnkrNetwork.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của AnkrNetwork. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ANKR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
ANKR_USDT在4小时周期内运行于枢纽点0.003474附近。价格处于S1与中枢0.003497之间的过渡区域。短期均线组呈现多头排列形态。长期均线组维持向上发散状态。MACD指标形成金叉结构。RSI指标处于中性区间震荡。快慢线指标未出现明显背离信号。布林带开口保持平稳运行态势。上方R1阻力位0.003509距离现价约1%。中枢阻力位0.003497构成近端测试点。下方S2支撑位0.003462距离现价约0.3%。S1支撑位0.003474与现价重合。远端R2阻力位0.003532提供上行参考空间。市场波动率维持在近期平均水平。多空双方在枢纽区域形成暂时平衡。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của AnkrNetwork có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ankr (ANKR) là một nền tảng dựa trên blockchain nhằm tạo ra điểm truy cập dễ dàng hơn cho người dùng để tận dụng tài nguyên điện toán đám mây. Chức năng chính của Ankr là cung cấp một thị trường cho những tài nguyên này, cho phép người dùng kiếm tiền từ công suất tính toán không sử dụng và cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí hơn cho những người cần nó. Nền tảng sử dụng token tiện ích bản địa, ANKR, cho các giao dịch trong hệ sinh thái. Ankr hoạt động trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake và sử dụng kiến trúc đa chuỗi, cho phép nó tích hợp với các nền tảng blockchain khác. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy một thị trường điện toán đám mây mở và dễ tiếp cận hơn, đóng góp vào phong trào phân quyền rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp công nghệ.
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Sở hữu AnkrNetwork mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua AnkrNetwork (ANKR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Ankr là một nền tảng máy tính phân tán sử dụng sức mạnh tính toán nhàn rỗi từ các trung tâm dữ liệu, PC và các thiết bị biên. Thị trường sức mạnh điện toán của nó mở ra nền kinh tế chia sẻ dựa trên đám mây, mang lại sự tiện lợi và lợi ích to lớn cho các nhà cung cấp và người dùng. Ankr sử dụng các thùng chứa, Kubernetes, blockchain và phần cứng đáng tin cậy để mang đến cho người dùng một đám mây rẻ hơn, an toàn hơn và hoạt động tốt hơn. Nhóm Ankr bao gồm một số doanh nhân liên tiếp và các kỹ sư cao cấp. Nó đã đạt được hợp tác chiến lược chiến lược với các công ty công nghệ lớn SAP, Telefonica và DigitalOcean, sẽ mở rộng ứng dụng hơn nữa.
Để hiểu thêm về AnkrNetwork, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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