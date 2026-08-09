Giá Real World Services hôm nay

Giá Real World Services (RWS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00839, biến động 0.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RWS sang VND là ₫ 0.00839 mỗi RWS.

Real World Services hiện xếp hạng #4535 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 RWS. Trong vòng 24 giờ qua, RWS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00834 (thấp) đến ₫ 0.00849 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 438.30656083566745375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 384.12685697871504290.

Về hiệu suất ngắn hạn, RWS biến động +0.47% trong giờ qua và +0.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 11.21K.

Thông tin thị trường Real World Services (RWS)

Xếp hạng No.4535 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 11.21K₫ 11.21K ₫ 11.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 831.39K₫ 831.39K ₫ 831.39K Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Tổng cung 99,092,562 99,092,562 99,092,562 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Real World Services là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 11.21K. Nguồn cung lưu hành của RWS là 0.00, với tổng nguồn cung là 99092562. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 831.39K.