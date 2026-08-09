Giá gitlawb hôm nay

Giá gitlawb (GITLAWB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00002247, biến động 6.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GITLAWB sang VND là ₫ 0.00002247 mỗi GITLAWB.

gitlawb hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GITLAWB. Trong vòng 24 giờ qua, GITLAWB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00002216 (thấp) đến ₫ 0.00002477 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GITLAWB biến động +0.49% trong giờ qua và +12.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.12K.

Thông tin thị trường gitlawb (GITLAWB)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 57.12K₫ 57.12K ₫ 57.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.25M₫ 2.25M ₫ 2.25M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của gitlawb là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.12K. Nguồn cung lưu hành của GITLAWB là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.25M.