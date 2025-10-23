Giá Taiwan Semiconductor theo thời gian thực hôm nay là 290.08 USD. Theo dõi cập nhật giá TSMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TSMON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Taiwan Semiconductor theo thời gian thực hôm nay là 290.08 USD. Theo dõi cập nhật giá TSMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TSMON dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Taiwan Semiconductor(TSMON)

Giá theo thời gian thực 1 TSMON sang USD

$290.08
$290.08$290.08
-0.59%1D
Biểu đồ giá Taiwan Semiconductor (TSMON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:45:50 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Taiwan Semiconductor (TSMON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 285.4
$ 285.4$ 285.4
Thấp nhất 24H
$ 295.78
$ 295.78$ 295.78
Cao nhất 24H

$ 285.4
$ 285.4$ 285.4

$ 295.78
$ 295.78$ 295.78

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.39%

-0.59%

-6.54%

-6.54%

Giá thời gian thực của Taiwan Semiconductor (TSMON) là $ 290.08. Trong 24 giờ qua, TSMON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 285.4 và cao nhất là $ 295.78, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TSMON là $ 315.98059769287, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 228.88466810009672.

Về hiệu suất ngắn hạn, TSMON đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, -0.59% trong 24 giờ và -6.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2101

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 59.36K
$ 59.36K$ 59.36K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

3.92K
3.92K 3.92K

3,916.78839957
3,916.78839957 3,916.78839957

Vốn hoá thị trường hiện tại của Taiwan Semiconductor là $ 1.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 59.36K. Nguồn cung lưu hành của TSMON là 3.92K, với tổng nguồn cung là 3916.78839957. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.14M.

Lịch sử giá theo USD của Taiwan Semiconductor (TSMON)

Theo dõi biến động giá của Taiwan Semiconductor trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -1.7216-0.59%
30 ngày$ +14.01+5.07%
60 ngày$ +90.08+45.04%
90 ngày$ +90.08+45.04%
Biến động giá Taiwan Semiconductor hôm nay

Hôm nay, TSMON đã biến động $ -1.7216 (-0.59%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Taiwan Semiconductor trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +14.01 (+5.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Taiwan Semiconductor trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TSMON đã biến động $ +90.08 (+45.04%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Taiwan Semiconductor trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +90.08 (+45.04%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Taiwan Semiconductor.

Taiwan Semiconductor (TSMON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Taiwan Semiconductor đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Taiwan Semiconductor một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

- Kiểm tra khả năng stake TSMON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Taiwan Semiconductor trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Taiwan Semiconductor trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Taiwan Semiconductor (USD)

Taiwan Semiconductor (TSMON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Taiwan Semiconductor (TSMON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Taiwan Semiconductor.

Xem ngay dự đoán giá Taiwan Semiconductor!

Tokenomics của Taiwan Semiconductor (TSMON)

Hiểu rõ tokenomics của Taiwan Semiconductor (TSMON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TSMON ngay!

Cách mua Taiwan Semiconductor (TSMON)

Bạn đang tìm cách mua Taiwan Semiconductor? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Taiwan Semiconductor trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TSMON/Tiền tệ địa phương

1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang VND
7,633,455.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang AUD
A$446.7232
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang GBP
214.6592
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang EUR
249.4688
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang USD
$290.08
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MYR
RM1,224.1376
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TRY
12,177.5584
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang JPY
¥44,092.16
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ARS
ARS$422,855.4176
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang RUB
23,638.6192
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang INR
25,463.2224
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang IDR
Rp4,834,664.7328
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang PHP
16,981.2832
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang EGP
￡E.13,796.2048
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BRL
R$1,566.432
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang CAD
C$403.2112
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BDT
35,412.9664
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang NGN
424,091.1584
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang COP
$1,128,715.784
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ZAR
R.5,056.0944
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang UAH
12,096.336
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TZS
T.Sh.719,798.7104
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang VES
Bs60,916.8
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang CLP
$275,576
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang PKR
Rs82,034.624
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang KZT
156,039.8336
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang THB
฿9,520.4256
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TWD
NT$8,931.5632
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang AED
د.إ1,064.5936
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang CHF
Fr229.1632
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang HKD
HK$2,253.9216
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang AMD
֏110,758.3456
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MAD
.د.م2,677.4384
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MXN
$5,349.0752
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SAR
ريال1,087.8
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ETB
Br43,494.5952
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang KES
KSh37,400.0144
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang JOD
د.أ205.66672
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang PLN
1,058.792
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang RON
лв1,270.5504
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SEK
kr2,729.6528
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BGN
лв487.3344
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang HUF
Ft97,374.0544
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang CZK
6,074.2752
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang KWD
د.ك88.76448
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ILS
954.3632
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BOB
Bs1,998.6512
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang AZN
493.136
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TJS
SM2,668.736
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang GEL
783.216
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang AOA
Kz265,397.0928
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BHD
.د.ب109.07008
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BMD
$290.08
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang DKK
kr1,865.2144
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang HNL
L7,608.7984
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MUR
13,187.0368
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang NAD
$5,061.896
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang NOK
kr2,906.6016
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang NZD
$504.7392
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang PAB
B/.290.08
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang PGK
K1,218.336
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang QAR
ر.ق1,052.9904
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang RSD
дин.29,309.6832
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang UZS
soʻm3,494,938.9552
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ALL
L24,131.7552
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ANG
ƒ519.2432
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang AWG
ƒ522.144
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BBD
$580.16
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BAM
KM487.3344
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BIF
Fr853,125.28
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BND
$374.2032
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BSD
$290.08
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang JMD
$46,566.5424
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang KHR
1,169,675.08
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang KMF
Fr122,993.92
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang LAK
6,306,086.8304
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang LKR
රු87,847.8272
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MDL
L4,937.1616
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MGA
Ar1,294,998.3424
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MOP
P2,317.7392
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MVR
4,438.224
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MWK
MK501,867.408
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang MZN
MT18,536.112
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang NPR
रु40,666.3152
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang PYG
2,057,247.36
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang RWF
Fr420,325.92
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SBD
$2,387.3584
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SCR
3,933.4848
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SRD
$11,498.7712
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SVC
$2,532.3984
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang SZL
L5,061.896
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TMT
m1,018.1808
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TND
د.ت851.67488
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang TTD
$1,963.8416
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang UGX
Sh1,010,638.72
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang XAF
Fr163,895.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang XCD
$783.216
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang XOF
Fr163,895.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang XPF
Fr29,588.16
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BWP
P4,159.7472
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang BZD
$580.16
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang CVE
$27,560.5008
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang DJF
Fr51,344.16
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang DOP
$18,405.576
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang DZD
د.ج37,849.6384
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang FJD
$667.184
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang GNF
Fr2,522,245.6
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang GTQ
Q2,216.2112
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang GYD
$60,583.208
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) sang ISK
kr35,389.76

Nguồn Taiwan Semiconductor

Để hiểu thêm về Taiwan Semiconductor, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Taiwan Semiconductor
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Taiwan Semiconductor

Hôm nay giá của Taiwan Semiconductor (TSMON) là bao nhiêu?
Giá TSMON theo thời gian thực bằng USD là 290.08 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TSMON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TSMON sang USD là $ 290.08. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Taiwan Semiconductor là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TSMON là $ 1.14M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TSMON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TSMON là 3.92K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TSMON là bao nhiêu?
TSMON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 315.98059769287 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TSMON là bao nhiêu?
TSMON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 228.88466810009672 USD.
Khối lượng giao dịch của TSMON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TSMON là $ 59.36K USD.
TSMON có tăng giá trong năm nay không?
TSMON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TSMON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:45:50 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Taiwan Semiconductor (TSMON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

1 TSMON = 290.08 USD

TSMON/USDT
$290.08
$290.08$290.08
-0.57%

