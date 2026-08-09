Giá XMAQUINA hôm nay

Giá XMAQUINA (DEUS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01913, biến động 5.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEUS sang VND là ₫ 0.01913 mỗi DEUS.

XMAQUINA hiện xếp hạng #1062 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.85M, với nguồn cung lưu hành 201.37M DEUS. Trong vòng 24 giờ qua, DEUS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01913 (thấp) đến ₫ 0.02089 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,812.1307403762563275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 204.9056284401393555.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEUS biến động -1.29% trong giờ qua và -3.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 9.55K.

Thông tin thị trường XMAQUINA (DEUS)

Xếp hạng No.1062 Vốn hóa thị trường ₫ 3.85M₫ 3.85M ₫ 3.85M Khối lượng (24H) ₫ 9.55K₫ 9.55K ₫ 9.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 19.13M₫ 19.13M ₫ 19.13M Nguồn cung lưu thông 201.37M 201.37M 201.37M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 Tỷ lệ lưu hành 20.13% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của XMAQUINA là ₫ 3.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 9.55K. Nguồn cung lưu hành của DEUS là 201.37M, với tổng nguồn cung là 999987281.5088582. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.13M.