Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá IQ theo thời gian thực hôm nay là 0.0006569 VND. Vốn hoá thị trường của IQ là 17,297,464.1803946601 VND. Theo dõi cập nhật giá IQ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá IQ theo thời gian thực hôm nay là 0.0006569 VND. Vốn hoá thị trường của IQ là 17,297,464.1803946601 VND. Theo dõi cập nhật giá IQ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về IQ

Thông tin giá IQ

IQ là gì

Whitepaper IQ

Website chính thức IQ

Tokenomics của IQ

Dự báo giá IQ

Lịch sử IQ

Hướng dẫn mua IQ

Chuyển đổi IQ sang fiat

IQ Spot

IQ USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo IQ

Giá IQ(IQ)

Giá theo thời gian thực 1 IQ sang VND

₫17.2863235
₫17.2863235₫17.2863235
+0.68%1D
VND
Biểu đồ giá IQ (IQ) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:09:06 (UTC+8)

Giá IQ hôm nay

Giá IQ (IQ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006569, biến động 0.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IQ sang VND là ₫ 0.0006569 mỗi IQ.

IQ hiện xếp hạng #703 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.30M, với nguồn cung lưu hành 26.33B IQ. Trong vòng 24 giờ qua, IQ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000646 (thấp) đến ₫ 0.000659 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,013.89484662562596615, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16.422784321636770.

Về hiệu suất ngắn hạn, IQ biến động -0.16% trong giờ qua và -0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.70K.

Thông tin thị trường IQ (IQ)

No.703

₫ 17.30M
₫ 17.30M₫ 17.30M

₫ 56.70K
₫ 56.70K₫ 56.70K

₫ 39.41M
₫ 39.41M₫ 39.41M

26.33B
26.33B 26.33B

60,000,000,000
60,000,000,000 60,000,000,000

26,331,959,476.929
26,331,959,476.929 26,331,959,476.929

43.88%

2018-07-14 00:00:00

EOS

Vốn hoá thị trường hiện tại của IQ là ₫ 17.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.70K. Nguồn cung lưu hành của IQ là 26.33B, với tổng nguồn cung là 26331959476.929. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 39.41M.

Lịch sử giá IQ theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.000646
₫ 0.000646₫ 0.000646
Thấp nhất 24H
₫ 0.000659
₫ 0.000659₫ 0.000659
Cao nhất 24H

₫ 0.000646
₫ 0.000646₫ 0.000646

₫ 0.000659
₫ 0.000659₫ 0.000659

₫ 2,013.89484662562596615
₫ 2,013.89484662562596615₫ 2,013.89484662562596615

₫ 16.422784321636770
₫ 16.422784321636770₫ 16.422784321636770

-0.16%

+0.68%

-0.10%

-0.10%

Lịch sử giá theo VND của IQ (IQ)

Theo dõi biến động giá của IQ trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.116753079+0.68%
30 ngày₫ -0.0001071-14.02%
60 ngày₫ -0.0001357-17.13%
90 ngày₫ -0.0005221-44.29%
Biến động giá IQ hôm nay

Hôm nay, IQ đã biến động ₫ +0.116753079 (+0.68%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá IQ trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0001071 (-14.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá IQ trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IQ đã biến động ₫ -0.0001357 (-17.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá IQ trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0005221 (-44.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của IQ (IQ)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá IQ.

Phân tích IQ

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của IQ. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường IQ hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IQ: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

IQ_USDT在4小时周期内运行于7.257E-4附近。价格紧密贴合中枢枢纽7.26E-4，呈现震荡走势。短期均线组排列呈现买入信号，而长期趋势则维持横向整理形态。当前价位位于由S1与R1构成的核心波动区间内部，尚未出现明显的突破或破位迹象。 MACD指标显示死叉状态，快慢线向下发散，表明空头动能正在积聚。RSI指数处于中性区域，多空力量暂时保持平衡。KDJ和StochRSI数值反映出短期超买后存在修正需求。布林带开口逐渐收窄，波动率呈现压缩态势，快慢指标出现分层现象。短期回调压力与中期支撑力度相互抵消，动能分布较为分散。 上方近端阻力位于R1价位7.36E-4，距离现价约1.4%；远端参考阻力为R2价位7.43E-4。下方近端支撑位于S1价位7.19E-4，距离现价约0.9%；远端参考支撑为S2价位7.09E-4。关键枢纽点7.26E-4构成了即时的多空分界线。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá IQ?

Giá token IQ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Nhu cầu thị trường và mức độ ứng dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái của IQ
2. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin
3. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
4. Tính tiện ích của token trong mạng lưới IQ và phần thưởng staking
5. Các thông báo về đối tác hợp tác cũng như những phát triển của nền tảng
6. Tin tức về quy định pháp lý ảnh hưởng đến DeFi và các token dựa trên kiến thức
7. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain kiến thức tương tự
8. Tâm lý chung của nhà đầu tư đối với các altcoin và những token vốn hóa nhỏ

Tại sao mọi người muốn biết giá IQ hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token IQ hôm nay vì nhiều lý do: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, nhận diện xu hướng thị trường, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, so sánh với các loại tiền điện tử khác và quản lý rủi ro đầu tư một cách hiệu quả.

Dự đoán giá IQ

Dự đoán giá IQ (IQ) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của IQ vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá IQ (IQ) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của IQ có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá IQ sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá IQ cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá IQ.

Giới thiệu IQ

Everipedia (IQ) là một bách khoa toàn thư dựa trên blockchain cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và tổ chức nội dung một cách phân tán. Nền tảng này sử dụng token IQ để khuyến khích việc tạo và chỉnh sửa nội dung, với người dùng kiếm được token cho những đóng góp của họ. Được xây dựng trên blockchain EOS, Everipedia nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập và phân phối thông tin, cung cấp một lựa chọn thay thế cho các bách khoa toàn thư trực tuyến truyền thống, được kiểm soát tập trung. Nền tảng này sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake, và token IQ được sử dụng cho việc quản trị, cho phép những người giữ token bỏ phiếu về các quyết định giao thức khác nhau. Mục tiêu của Everipedia là tận dụng công nghệ blockchain để tạo ra một cơ sở kiến thức bao quát hơn và kháng kiểm duyệt.

Hướng dẫn mua & đầu tư IQ tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với IQ? Mua IQ nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua IQ. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua IQ (IQ).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và IQ sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua IQ (IQ)

Bạn có thể làm gì với IQ

Sở hữu IQ mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua IQ (IQ) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

IQ (IQ) là gì

Token IQ là một loại tiền mã hoá nhằm xây dựng một tương lai thông minh hơn thông qua trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Token IQ cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái tri thức bao gồm các ứng dụng như IQ.wiki, bộ bách khoa toàn thư về tiền mã hoá và blockchain lớn nhất thế giới. IQ.wiki tích hợp AI cho các nhiệm vụ bao gồm tóm tắt các bài viết wiki. IQ là một token DeFi và quản trị có tính năng staking gốc được kích hoạt thông qua HiIQ. Token được quản lý bởi BrainDAO, bao gồm cả treasury tài sản kỹ thuật số của BrainDAO.

Nguồn IQ

Để hiểu thêm về IQ, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức IQ
Block Explorer

Danh mục :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAI Framework

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về IQ

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:09:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành IQ (IQ)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về IQ

IQ USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short IQ với đòn bẩy. Khám phá giao dịch IQ USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường IQ (IQ) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá IQ theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
IQ/USDT
₫17.2757975
₫17.2757975₫17.2757975
+0.56%
86.30M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,341.12555
₫6,341.12555₫6,341.12555

-3.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫66,676.9470
₫66,676.9470₫66,676.9470

+115.18%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,817.5865
₫27,817.5865₫27,817.5865

+9.15%

STONK

STONK

STONK

₫181.994540
₫181.994540₫181.994540

-1.43%

Squid

Squid

QUID

₫2,352.82415
₫2,352.82415₫2,352.82415

-1.47%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫66,676.9470
₫66,676.9470₫66,676.9470

+115.18%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,640.597620
₫4,640.597620₫4,640.597620

+147.68%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫81.602815
₫81.602815₫81.602815

+77.60%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫255.25550
₫255.25550₫255.25550

+61.66%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,065.7575
₫1,065.7575₫1,065.7575

+54.58%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán IQ sang VND

Số lượng

IQ
IQ
VND
VND

1 IQ = 17.2863235 VND