Giá IQ hôm nay

Giá IQ (IQ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006569, biến động 0.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IQ sang VND là ₫ 0.0006569 mỗi IQ.

IQ hiện xếp hạng #703 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.30M, với nguồn cung lưu hành 26.33B IQ. Trong vòng 24 giờ qua, IQ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000646 (thấp) đến ₫ 0.000659 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,013.89484662562596615, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16.422784321636770.

Về hiệu suất ngắn hạn, IQ biến động -0.16% trong giờ qua và -0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.70K.

Thông tin thị trường IQ (IQ)

Xếp hạng No.703 Vốn hóa thị trường ₫ 17.30M₫ 17.30M ₫ 17.30M Khối lượng (24H) ₫ 56.70K₫ 56.70K ₫ 56.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 39.41M₫ 39.41M ₫ 39.41M Nguồn cung lưu thông 26.33B 26.33B 26.33B Nguồn cung tối đa 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 Tổng cung 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 26,331,959,476.929 Tỷ lệ lưu hành 43.88% Ngày phát hành 2018-07-14 00:00:00 Blockchain công khai EOS

Vốn hoá thị trường hiện tại của IQ là ₫ 17.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.70K. Nguồn cung lưu hành của IQ là 26.33B, với tổng nguồn cung là 26331959476.929. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 39.41M.