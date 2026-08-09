Giá IQ(IQ)
Giá IQ (IQ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006569, biến động 0.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IQ sang VND là ₫ 0.0006569 mỗi IQ.
IQ hiện xếp hạng #703 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.30M, với nguồn cung lưu hành 26.33B IQ. Trong vòng 24 giờ qua, IQ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000646 (thấp) đến ₫ 0.000659 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,013.89484662562596615, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16.422784321636770.
Về hiệu suất ngắn hạn, IQ biến động -0.16% trong giờ qua và -0.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.70K.
No.703
43.88%
2018-07-14 00:00:00
EOS
Vốn hoá thị trường hiện tại của IQ là ₫ 17.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.70K. Nguồn cung lưu hành của IQ là 26.33B, với tổng nguồn cung là 26331959476.929. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 39.41M.
-0.16%
+0.68%
-0.10%
-0.10%
Theo dõi biến động giá của IQ trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.116753079
|+0.68%
|30 ngày
|₫ -0.0001071
|-14.02%
|60 ngày
|₫ -0.0001357
|-17.13%
|90 ngày
|₫ -0.0005221
|-44.29%
Hôm nay, IQ đã biến động ₫ +0.116753079 (+0.68%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0001071 (-14.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IQ đã biến động ₫ -0.0001357 (-17.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0005221 (-44.29%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá IQ.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của IQ. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IQ: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
IQ_USDT在4小时周期内运行于7.257E-4附近。价格紧密贴合中枢枢纽7.26E-4，呈现震荡走势。短期均线组排列呈现买入信号，而长期趋势则维持横向整理形态。当前价位位于由S1与R1构成的核心波动区间内部，尚未出现明显的突破或破位迹象。 MACD指标显示死叉状态，快慢线向下发散，表明空头动能正在积聚。RSI指数处于中性区域，多空力量暂时保持平衡。KDJ和StochRSI数值反映出短期超买后存在修正需求。布林带开口逐渐收窄，波动率呈现压缩态势，快慢指标出现分层现象。短期回调压力与中期支撑力度相互抵消，动能分布较为分散。 上方近端阻力位于R1价位7.36E-4，距离现价约1.4%；远端参考阻力为R2价位7.43E-4。下方近端支撑位于S1价位7.19E-4，距离现价约0.9%；远端参考支撑为S2价位7.09E-4。关键枢纽点7.26E-4构成了即时的多空分界线。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của IQ có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Everipedia (IQ) là một bách khoa toàn thư dựa trên blockchain cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và tổ chức nội dung một cách phân tán. Nền tảng này sử dụng token IQ để khuyến khích việc tạo và chỉnh sửa nội dung, với người dùng kiếm được token cho những đóng góp của họ. Được xây dựng trên blockchain EOS, Everipedia nhằm mục đích dân chủ hóa quyền truy cập và phân phối thông tin, cung cấp một lựa chọn thay thế cho các bách khoa toàn thư trực tuyến truyền thống, được kiểm soát tập trung. Nền tảng này sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake, và token IQ được sử dụng cho việc quản trị, cho phép những người giữ token bỏ phiếu về các quyết định giao thức khác nhau. Mục tiêu của Everipedia là tận dụng công nghệ blockchain để tạo ra một cơ sở kiến thức bao quát hơn và kháng kiểm duyệt.
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Token IQ là một loại tiền mã hoá nhằm xây dựng một tương lai thông minh hơn thông qua trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Token IQ cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái tri thức bao gồm các ứng dụng như IQ.wiki, bộ bách khoa toàn thư về tiền mã hoá và blockchain lớn nhất thế giới. IQ.wiki tích hợp AI cho các nhiệm vụ bao gồm tóm tắt các bài viết wiki. IQ là một token DeFi và quản trị có tính năng staking gốc được kích hoạt thông qua HiIQ. Token được quản lý bởi BrainDAO, bao gồm cả treasury tài sản kỹ thuật số của BrainDAO.
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