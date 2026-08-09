Giá ShareX hôm nay

Giá ShareX (SHARE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3382, biến động 11.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHARE sang VND là ₫ 0.3382 mỗi SHARE.

ShareX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SHARE. Trong vòng 24 giờ qua, SHARE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2998 (thấp) đến ₫ 0.3462 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHARE biến động -1.81% trong giờ qua và +33.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 76.93K.

Thông tin thị trường ShareX (SHARE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 76.93K₫ 76.93K ₫ 76.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 33.82M₫ 33.82M ₫ 33.82M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ShareX là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 76.93K. Nguồn cung lưu hành của SHARE là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 33.82M.