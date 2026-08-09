Giá Nakamoto Games hôm nay

Giá Nakamoto Games (NAKA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02904, biến động 15.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NAKA sang VND là ₫ 0.02904 mỗi NAKA.

Nakamoto Games hiện xếp hạng #1343 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.83M, với nguồn cung lưu hành 97.40M NAKA. Trong vòng 24 giờ qua, NAKA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02511 (thấp) đến ₫ 0.02929 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 184,230.84797878184635, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAKA biến động +8.07% trong giờ qua và +18.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 98.05K.

Thông tin thị trường Nakamoto Games (NAKA)

Xếp hạng No.1343 Vốn hóa thị trường ₫ 2.83M₫ 2.83M ₫ 2.83M Khối lượng (24H) ₫ 98.05K₫ 98.05K ₫ 98.05K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.23M₫ 5.23M ₫ 5.23M Nguồn cung lưu thông 97.40M 97.40M 97.40M Nguồn cung tối đa 180,000,000 180,000,000 180,000,000 Tổng cung 180,000,000 180,000,000 180,000,000 Tỷ lệ lưu hành 54.11% Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nakamoto Games là ₫ 2.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 98.05K. Nguồn cung lưu hành của NAKA là 97.40M, với tổng nguồn cung là 180000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.23M.