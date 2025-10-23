Giá Giggle Fund theo thời gian thực hôm nay là 112.1 USD. Theo dõi cập nhật giá GIGGLE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GIGGLE dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Giggle Fund theo thời gian thực hôm nay là 112.1 USD. Theo dõi cập nhật giá GIGGLE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GIGGLE dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về GIGGLE

Thông tin giá GIGGLE

Website chính thức GIGGLE

Tokenomics của GIGGLE

Dự báo giá GIGGLE

Lịch sử GIGGLE

Hướng dẫn mua GIGGLE

Chuyển đổi GIGGLE sang fiat

GIGGLE Spot

GIGGLE USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Giggle Fund

Giá Giggle Fund(GIGGLE)

Giá theo thời gian thực 1 GIGGLE sang USD

$112.1
$112.1$112.1
-3.11%1D
USD
Biểu đồ giá Giggle Fund (GIGGLE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:49:40 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Giggle Fund (GIGGLE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 109.07
$ 109.07$ 109.07
Thấp nhất 24H
$ 124.46
$ 124.46$ 124.46
Cao nhất 24H

$ 109.07
$ 109.07$ 109.07

$ 124.46
$ 124.46$ 124.46

$ 165.8614573474986
$ 165.8614573474986$ 165.8614573474986

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

+0.29%

-3.11%

+8.70%

+8.70%

Giá thời gian thực của Giggle Fund (GIGGLE) là $ 112.1. Trong 24 giờ qua, GIGGLE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 109.07 và cao nhất là $ 124.46, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GIGGLE là $ 165.8614573474986, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.002154581463322289.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIGGLE đã biến động +0.29% trong 1 giờ qua, -3.11% trong 24 giờ và +8.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Giggle Fund (GIGGLE)

No.285

$ 112.10M
$ 112.10M$ 112.10M

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 112.10M
$ 112.10M$ 112.10M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Giggle Fund là $ 112.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.64M. Nguồn cung lưu hành của GIGGLE là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.10M.

Lịch sử giá theo USD của Giggle Fund (GIGGLE)

Theo dõi biến động giá của Giggle Fund trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -3.5982-3.11%
30 ngày$ +85.09+315.03%
60 ngày$ +97.1+647.33%
90 ngày$ +97.1+647.33%
Biến động giá Giggle Fund hôm nay

Hôm nay, GIGGLE đã biến động $ -3.5982 (-3.11%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Giggle Fund trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +85.09 (+315.03%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Giggle Fund trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GIGGLE đã biến động $ +97.1 (+647.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Giggle Fund trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +97.1 (+647.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Giggle Fund (GIGGLE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Giggle Fund.

Giggle Fund (GIGGLE) là gì

GIGGLE là một meme coin kết hợp giữa "từ thiện + giáo dục", sử dụng cơ chế phí quyên góp và câu chuyện của Giggle Academy để xây dựng thương hiệu "làm chuyện tốt thông qua meme".

Giggle Fund đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Giggle Fund một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GIGGLE để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Giggle Fund trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Giggle Fund trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Giggle Fund (USD)

Giggle Fund (GIGGLE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Giggle Fund (GIGGLE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Giggle Fund.

Xem ngay dự đoán giá Giggle Fund!

Tokenomics của Giggle Fund (GIGGLE)

Hiểu rõ tokenomics của Giggle Fund (GIGGLE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GIGGLE ngay!

Cách mua Giggle Fund (GIGGLE)

Bạn đang tìm cách mua Giggle Fund? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Giggle Fund trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GIGGLE/Tiền tệ địa phương

1 Giggle Fund (GIGGLE) sang VND
2,949,911.5
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang AUD
A$172.634
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang GBP
82.954
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang EUR
96.406
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang USD
$112.1
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MYR
RM474.183
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TRY
4,704.837
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang JPY
¥17,039.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ARS
ARS$163,410.412
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang RUB
9,135.029
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang INR
9,839.017
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang IDR
Rp1,868,332.586
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang PHP
6,551.124
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang EGP
￡E.5,332.597
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BRL
R$605.34
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang CAD
C$155.819
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BDT
13,673.958
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang NGN
164,127.852
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang COP
$436,186.705
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ZAR
R.1,953.903
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang UAH
4,671.207
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TZS
T.Sh.278,162.698
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang VES
Bs23,541
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang CLP
$106,495
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang PKR
Rs31,657.04
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang KZT
60,268.323
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang THB
฿3,679.122
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TWD
NT$3,447.075
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang AED
د.إ411.407
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang CHF
Fr88.559
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang HKD
HK$871.017
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang AMD
֏42,802.022
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MAD
.د.م1,034.683
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MXN
$2,067.124
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SAR
ريال420.375
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ETB
Br16,851.993
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang KES
KSh14,439.601
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang JOD
د.أ79.4789
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang PLN
408.044
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang RON
лв490.998
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SEK
kr1,054.861
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BGN
лв188.328
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang HUF
Ft37,629.728
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang CZK
2,347.374
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang KWD
د.ك34.3026
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ILS
368.809
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BOB
Bs772.369
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang AZN
190.57
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TJS
SM1,031.32
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang GEL
302.67
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang AOA
Kz102,561.411
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BHD
.د.ب42.2617
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BMD
$112.1
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang DKK
kr720.803
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang HNL
L2,935.899
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MUR
5,096.066
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang NAD
$1,956.145
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang NOK
kr1,123.242
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang NZD
$195.054
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang PAB
B/.112.1
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang PGK
K469.699
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang QAR
ر.ق408.044
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang RSD
дин.11,324.342
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang UZS
soʻm1,350,602.099
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ALL
L9,330.083
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ANG
ƒ200.659
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang AWG
ƒ201.78
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BBD
$224.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BAM
KM188.328
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BIF
Fr329,686.1
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BND
$144.609
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BSD
$112.1
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang JMD
$17,981.961
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang KHR
452,015.225
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang KMF
Fr47,530.4
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang LAK
2,436,956.473
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang LKR
රු33,918.097
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MDL
L1,901.216
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MGA
Ar502,690.03
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MOP
P894.558
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MVR
1,715.13
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MWK
MK194,280.51
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang MZN
MT7,163.19
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang NPR
रु15,701.847
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang PYG
789,408.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang RWF
Fr162,432.9
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SBD
$922.583
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SCR
1,520.076
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SRD
$4,443.644
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SVC
$977.512
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang SZL
L1,956.145
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TMT
m393.471
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TND
د.ت328.7893
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang TTD
$758.917
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang UGX
Sh390,556.4
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang XAF
Fr63,336.5
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang XCD
$302.67
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang XOF
Fr63,336.5
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang XPF
Fr11,434.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BWP
P1,606.393
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang BZD
$224.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang CVE
$10,641.653
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang DJF
Fr19,841.7
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang DOP
$7,126.197
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang DZD
د.ج14,627.929
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang FJD
$257.83
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang GNF
Fr974,709.5
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang GTQ
Q856.444
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang GYD
$23,393.028
1 Giggle Fund (GIGGLE) sang ISK
kr13,676.2

Nguồn Giggle Fund

Để hiểu thêm về Giggle Fund, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Giggle Fund
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Giggle Fund

Hôm nay giá của Giggle Fund (GIGGLE) là bao nhiêu?
Giá GIGGLE theo thời gian thực bằng USD là 112.1 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GIGGLE sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GIGGLE sang USD là $ 112.1. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Giggle Fund là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GIGGLE là $ 112.10M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GIGGLE là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GIGGLE là 1.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GIGGLE là bao nhiêu?
GIGGLE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 165.8614573474986 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GIGGLE là bao nhiêu?
GIGGLE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.002154581463322289 USD.
Khối lượng giao dịch của GIGGLE là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GIGGLE là $ 1.64M USD.
GIGGLE có tăng giá trong năm nay không?
GIGGLE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GIGGLE để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:49:40 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Giggle Fund (GIGGLE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GIGGLE sang USD

Số lượng

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 112.1 USD

Giao dịch GIGGLE

GIGGLE/USDT
$112.1
$112.1$112.1
-3.16%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures