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Giá Sleepless AI theo thời gian thực hôm nay là 0,01845 VND. Vốn hoá thị trường của SLEEPLESSAI là 10.263.965,5941885 VND. Theo dõi cập nhật giá SLEEPLESSAI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Sleepless AI theo thời gian thực hôm nay là 0,01845 VND. Vốn hoá thị trường của SLEEPLESSAI là 10.263.965,5941885 VND. Theo dõi cập nhật giá SLEEPLESSAI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Sleepless AI(SLEEPLESSAI)

Giá theo thời gian thực 1 SLEEPLESSAI sang VND

₫485,51175
₫485,51175₫485,51175
+3.30%1D
VND
Biểu đồ giá Sleepless AI (SLEEPLESSAI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:09:32 (UTC+8)

Giá Sleepless AI hôm nay

Giá Sleepless AI (SLEEPLESSAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,01845, biến động 3,30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLEEPLESSAI sang VND là ₫ 0,01845 mỗi SLEEPLESSAI.

Sleepless AI hiện xếp hạng #895 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.26M, với nguồn cung lưu hành 556.31M SLEEPLESSAI. Trong vòng 24 giờ qua, SLEEPLESSAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,01764 (thấp) đến ₫ 0,01848 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 62.562,6335370389478275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 446,84481997900612140.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLEEPLESSAI biến động +0,43% trong giờ qua và +5,60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.60K.

Thông tin thị trường Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

No.895

₫ 10.26M
₫ 10.26M₫ 10.26M

₫ 56.60K
₫ 56.60K₫ 56.60K

₫ 18,45M
₫ 18,45M₫ 18,45M

556.31M
556.31M 556.31M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

55,63%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sleepless AI là ₫ 10.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.60K. Nguồn cung lưu hành của SLEEPLESSAI là 556.31M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18,45M.

Lịch sử giá Sleepless AI theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0,01764
₫ 0,01764₫ 0,01764
Thấp nhất 24H
₫ 0,01848
₫ 0,01848₫ 0,01848
Cao nhất 24H

₫ 0,01764
₫ 0,01764₫ 0,01764

₫ 0,01848
₫ 0,01848₫ 0,01848

₫ 62.562,6335370389478275
₫ 62.562,6335370389478275₫ 62.562,6335370389478275

₫ 446,84481997900612140
₫ 446,84481997900612140₫ 446,84481997900612140

+0,43%

+3,30%

+5,60%

+5,60%

Lịch sử giá theo VND của Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Theo dõi biến động giá của Sleepless AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +15,5100559+3,30%
30 ngày₫ -0,00208-10,14%
60 ngày₫ -0,00368-16,63%
90 ngày₫ -0,00453-19,72%
Biến động giá Sleepless AI hôm nay

Hôm nay, SLEEPLESSAI đã biến động ₫ +15,5100559 (+3,30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Sleepless AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0,00208 (-10,14%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Sleepless AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SLEEPLESSAI đã biến động ₫ -0,00368 (-16,63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Sleepless AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0,00453 (-19,72%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Sleepless AI (SLEEPLESSAI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Sleepless AI.

Phân tích Sleepless AI

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Sleepless AI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Sleepless AI?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá token Sleepless AI (AI):

1. Tâm lý thị trường đối với các token AI và gaming
2. Mức độ áp dụng nền tảng và tốc độ tăng trưởng người dùng
3. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp
5. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
6. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản
7. Các cột mốc phát triển và tiến độ thực hiện lộ trình
8. Sự cạnh tranh từ các dự án AI gaming tương tự
9. Tin tức quy định có ảnh hưởng đến thị trường crypto
10. Mức độ gắn kết của cộng đồng và sức lan tỏa trên mạng xã hội

Những yếu tố này tương tác với nhau để tạo nên sự biến động giá cả, vốn là đặc trưng của các dự án tiền mã hóa mới nổi.

Tại sao mọi người muốn biết giá Sleepless AI hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Sleepless AI hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, xác định thời điểm thị trường để mua/bán, tính toán lợi nhuận/lỗ, cũng như cập nhật các xu hướng trong lĩnh vực AI-crypto. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn sáng suốt về điểm vào/ra thị trường.

Dự đoán giá Sleepless AI

Dự đoán giá Sleepless AI (SLEEPLESSAI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SLEEPLESSAI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0,00%.
Dự đoán giá Sleepless AI (SLEEPLESSAI) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Sleepless AI có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Sleepless AI sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SLEEPLESSAI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Sleepless AI.

Giới thiệu Sleepless AI

AI (Trí tuệ nhân tạo) là một tài sản số hoạt động trên một mạng lưới phi tập trung. Mục đích chính của nó là tạo điều kiện và khuyến khích phát triển và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo theo cách phân tán và phi tập trung. AI sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, đảm bảo an ninh và hiệu quả trong giao dịch. Mô hình phát hành tài sản được thiết kế để thưởng cho những người đóng góp cho mạng lưới, như các nhà phát triển và nhà cung cấp dữ liệu. Tài sản tiền điện tử này thường được sử dụng trong hệ sinh thái của nó để truy cập vào các dịch vụ AI, đóng góp vào việc phát triển công nghệ AI và tham gia vào quản trị mạng lưới. Vai trò của AI trong không gian tiền điện tử là độc đáo, vì nó kết hợp các lĩnh vực đổi mới của blockchain và trí tuệ nhân tạo.

Hướng dẫn mua & đầu tư Sleepless AI tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Sleepless AI? Mua SLEEPLESSAI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Sleepless AI. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Sleepless AI (SLEEPLESSAI).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Sleepless AI sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Bạn có thể làm gì với Sleepless AI

Sở hữu Sleepless AI mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Sleepless AI (SLEEPLESSAI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Sleepless AI (SLEEPLESSAI) là gì

Sleepless AI (AI) nổi lên như một nền tảng chơi game Web3+AI đột phá, kết hợp khéo léo giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối. Về cốt lõi, Sleepless AI đặt mục tiêu cách mạng hóa ngành công nghiệp trò chơi bằng cách tiếp cận độc đáo và chuyên môn sâu rộng của đội ngũ.

Nguồn Sleepless AI

Để hiểu thêm về Sleepless AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Sleepless AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Sleepless AI

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:09:32 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Sleepless AI

SLEEPLESSAI USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SLEEPLESSAI với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SLEEPLESSAI USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Sleepless AI (SLEEPLESSAI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Sleepless AI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SLEEPLESSAI/USDT
₫482,35395
₫482,35395₫482,35395
+2,51%
3.14M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SLEEPLESSAI sang VND

Số lượng

SLEEPLESSAI
SLEEPLESSAI
VND
VND

1 SLEEPLESSAI = 485,51175 VND