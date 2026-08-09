Giá Sleepless AI hôm nay

Giá Sleepless AI (SLEEPLESSAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,01845, biến động 3,30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLEEPLESSAI sang VND là ₫ 0,01845 mỗi SLEEPLESSAI.

Sleepless AI hiện xếp hạng #895 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.26M, với nguồn cung lưu hành 556.31M SLEEPLESSAI. Trong vòng 24 giờ qua, SLEEPLESSAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,01764 (thấp) đến ₫ 0,01848 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 62.562,6335370389478275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 446,84481997900612140.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLEEPLESSAI biến động +0,43% trong giờ qua và +5,60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.60K.

Thông tin thị trường Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Xếp hạng No.895 Vốn hóa thị trường ₫ 10.26M₫ 10.26M ₫ 10.26M Khối lượng (24H) ₫ 56.60K₫ 56.60K ₫ 56.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18,45M₫ 18,45M ₫ 18,45M Nguồn cung lưu thông 556.31M 556.31M 556.31M Nguồn cung tối đa 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tổng cung 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tỷ lệ lưu hành 55,63% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sleepless AI là ₫ 10.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.60K. Nguồn cung lưu hành của SLEEPLESSAI là 556.31M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18,45M.