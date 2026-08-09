Giá Cash Cat hôm nay

Giá Cash Cat (CASHCAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.11026, biến động 4.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CASHCAT sang VND là ₫ 0.11026 mỗi CASHCAT.

Cash Cat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CASHCAT. Trong vòng 24 giờ qua, CASHCAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09519 (thấp) đến ₫ 0.12886 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CASHCAT biến động +3.09% trong giờ qua và +173.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 1.66M.

Thông tin thị trường Cash Cat (CASHCAT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 1.66M₫ 1.66M ₫ 1.66M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 110.26M₫ 110.26M ₫ 110.26M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cash Cat là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 1.66M. Nguồn cung lưu hành của CASHCAT là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 110.26M.