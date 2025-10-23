Giá Metti Token theo thời gian thực hôm nay là 37.17 USD. Theo dõi cập nhật giá MTT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MTT dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Metti Token theo thời gian thực hôm nay là 37.17 USD. Theo dõi cập nhật giá MTT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MTT dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Metti Token(MTT)

Giá theo thời gian thực 1 MTT sang USD

$37.17
+1.39%1D
USD
Biểu đồ giá Metti Token (MTT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:12:41 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Metti Token (MTT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 35.92
Thấp nhất 24H
$ 40.96
Cao nhất 24H

$ 35.92
$ 40.96
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
+0.02%

+1.39%

-5.64%

-5.64%

Giá thời gian thực của Metti Token (MTT) là $ 37.17. Trong 24 giờ qua, MTT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 35.92 và cao nhất là $ 40.96, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MTT là $ 159.13148291639322, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3.009680156954041.

Về hiệu suất ngắn hạn, MTT đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +1.39% trong 24 giờ và -5.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metti Token (MTT)

No.3718

$ 0.00
$ 505.51K
$ 185.85M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metti Token là $ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 505.51K. Nguồn cung lưu hành của MTT là 0.00, với tổng nguồn cung là 4998730. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 185.85M.

Lịch sử giá theo USD của Metti Token (MTT)

Theo dõi biến động giá của Metti Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.5096+1.39%
30 ngày$ -20.97-36.07%
60 ngày$ -15.28-29.14%
90 ngày$ -27.83-42.82%
Biến động giá Metti Token hôm nay

Hôm nay, MTT đã biến động $ +0.5096 (+1.39%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Metti Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -20.97 (-36.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Metti Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MTT đã biến động $ -15.28 (-29.14%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Metti Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -27.83 (-42.82%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Metti Token (MTT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Metti Token.

Metti Token (MTT) là gì

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Metti Token một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MTT để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Metti Token trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Metti Token trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Metti Token (USD)

Metti Token (MTT) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Metti Token (MTT) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Metti Token.

Xem ngay dự đoán giá Metti Token!

Tokenomics của Metti Token (MTT)

Hiểu rõ tokenomics của Metti Token (MTT) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MTT ngay!

Cách mua Metti Token (MTT)

Bạn đang tìm cách mua Metti Token? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Metti Token trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MTT/Tiền tệ địa phương

1 Metti Token (MTT) sang VND
978,128.55
A$57.2418
27.5058
31.9662
$37.17
RM157.2291
1,560.3966
¥5,649.84
ARS$54,183.4524
3,028.9833
3,263.526
Rp619,499.7522
2,173.7016
￡E.1,767.8052
R$200.718
C$51.6663
4,533.9966
54,341.7966
$144,630.3285
R.647.8731
1,548.8739
T.Sh.92,232.8946
Bs7,805.7
$35,311.5
Rs10,496.808
19,983.7071
฿1,219.5477
NT$1,143.3492
د.إ136.4139
Fr29.3643
HK$288.8109
֏14,192.2494
.د.م343.0791
$685.0431
ريال139.3875
Br5,587.7661
KSh4,787.8677
د.أ26.35353
135.2988
лв162.8046
kr349.7697
лв62.4456
Ft12,473.1369
778.3398
د.ك11.37402
122.2893
Bs256.1013
63.189
SM341.964
100.359
Kz34,007.2047
.د.ب14.01309
$37.17
kr239.0031
L973.4823
1,689.7482
$648.6165
kr372.4434
$64.6758
B/.37.17
K155.7423
ر.ق135.2988
дин.3,755.2851
soʻm447,831.2223
L3,093.6591
ƒ66.5343
ƒ66.906
$74.34
KM62.4456
Fr109,316.97
$47.9493
$37.17
$5,962.4397
149,878.7325
Fr15,760.08
808,043.4621
රු11,246.5269
L630.4032
Ar166,681.431
P296.6166
568.701
MK64,419.327
MT2,375.163
रु5,206.4019
261,751.14
Fr53,859.33
$305.9091
504.0252
$1,473.4188
$324.1224
L648.6165
m130.4667
د.ت109.13112
$251.6409
Sh129,500.28
Fr21,001.05
$100.359
Fr21,001.05
Fr3,791.34
P532.6461
$74.34
$3,528.5481
Fr6,579.09
$2,362.8969
د.ج4,850.3133
$85.491
Fr323,193.15
Q283.9788
$7,756.6356
kr4,534.74

Nguồn Metti Token

Để hiểu thêm về Metti Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Metti Token
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Metti Token

Hôm nay giá của Metti Token (MTT) là bao nhiêu?
Giá MTT theo thời gian thực bằng USD là 37.17 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MTT sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MTT sang USD là $ 37.17. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Metti Token là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MTT là $ 0.00 USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MTT là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MTT là 0.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MTT là bao nhiêu?
MTT đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 159.13148291639322 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MTT là bao nhiêu?
MTT từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 3.009680156954041 USD.
Khối lượng giao dịch của MTT là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MTT là $ 505.51K USD.
MTT có tăng giá trong năm nay không?
MTT có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MTT để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:12:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Metti Token (MTT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

