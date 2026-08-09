Giá Kite AI hôm nay

Giá Kite AI (KITE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09846, biến động 0.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KITE sang VND là ₫ 0.09846 mỗi KITE.

Kite AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- KITE. Trong vòng 24 giờ qua, KITE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0975 (thấp) đến ₫ 0.10117 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KITE biến động +0.21% trong giờ qua và +5.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.21K.

Thông tin thị trường Kite AI (KITE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 59.21K₫ 59.21K ₫ 59.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 984.60M₫ 984.60M ₫ 984.60M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kite AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.21K. Nguồn cung lưu hành của KITE là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 984.60M.