Giá BitTorrent hôm nay

Giá BitTorrent (BTT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000002644, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BTT sang VND là ₫ 0.0000002644 mỗi BTT.

BitTorrent hiện xếp hạng #114 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 260.97M, với nguồn cung lưu hành 987.04T BTT. Trong vòng 24 giờ qua, BTT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000002628 (thấp) đến ₫ 0.0000002655 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.08037624833336710, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00680517356287880.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTT biến động -0.19% trong giờ qua và +0.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.74K.

Thông tin thị trường BitTorrent (BTT)

Xếp hạng No.114 Vốn hóa thị trường ₫ 260.97M₫ 260.97M ₫ 260.97M Khối lượng (24H) ₫ 57.74K₫ 57.74K ₫ 57.74K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 260.97M₫ 260.97M ₫ 260.97M Nguồn cung lưu thông 987.04T 987.04T 987.04T Tổng cung 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2019-02-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 3.157800₫ 3.157800 ₫ 3.157800 Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitTorrent là ₫ 260.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.74K. Nguồn cung lưu hành của BTT là 987.04T, với tổng nguồn cung là 987037885840674.74246524. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 260.97M.