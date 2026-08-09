Giá Filecoin hôm nay

Giá Filecoin (FIL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.7091, biến động 1.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FIL sang VND là ₫ 0.7091 mỗi FIL.

Filecoin hiện xếp hạng #72 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 560.21M, với nguồn cung lưu hành 790.03M FIL. Trong vòng 24 giờ qua, FIL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.7057 (thấp) đến ₫ 0.7201 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,243,018.66092655, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16,673.5419567120606780.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIL biến động -0.36% trong giờ qua và -0.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 709.67K.

Thông tin thị trường Filecoin (FIL)

Xếp hạng No.72 Vốn hóa thị trường ₫ 560.21M₫ 560.21M ₫ 560.21M Khối lượng (24H) ₫ 709.67K₫ 709.67K ₫ 709.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.39B₫ 1.39B ₫ 1.39B Nguồn cung lưu thông 790.03M 790.03M 790.03M Tổng cung 1,957,702,976 1,957,702,976 1,957,702,976 Thị phần 0.02% Ngày phát hành 2017-08-10 00:00:00 Blockchain công khai FIL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Filecoin là ₫ 560.21M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 709.67K. Nguồn cung lưu hành của FIL là 790.03M, với tổng nguồn cung là 1957702976. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.39B.