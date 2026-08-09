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Giá Orchid theo thời gian thực hôm nay là 0.010278 VND. Vốn hoá thị trường của OXT là 10,249,372.01265088317282 VND. Theo dõi cập nhật giá OXT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Orchid theo thời gian thực hôm nay là 0.010278 VND. Vốn hoá thị trường của OXT là 10,249,372.01265088317282 VND. Theo dõi cập nhật giá OXT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Orchid(OXT)

Giá theo thời gian thực 1 OXT sang VND

₫270.46557
₫270.46557₫270.46557
-2.16%1D
VND
Biểu đồ giá Orchid (OXT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:47:25 (UTC+8)

Giá Orchid hôm nay

Giá Orchid (OXT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.010278, biến động 2.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OXT sang VND là ₫ 0.010278 mỗi OXT.

Orchid hiện xếp hạng #1086 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.25M, với nguồn cung lưu hành 997.21M OXT. Trong vòng 24 giờ qua, OXT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.010006 (thấp) đến ₫ 0.010921 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 26,741.31405230, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.1807189136576425.

Về hiệu suất ngắn hạn, OXT biến động +0.02% trong giờ qua và -14.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.45K.

Thông tin thị trường Orchid (OXT)

No.1086

₫ 10.25M
₫ 10.25M₫ 10.25M

₫ 66.45K
₫ 66.45K₫ 66.45K

₫ 10.28M
₫ 10.28M₫ 10.28M

997.21M
997.21M 997.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2017-10-01 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Orchid là ₫ 10.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.45K. Nguồn cung lưu hành của OXT là 997.21M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.28M.

Lịch sử giá Orchid theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.010006
₫ 0.010006₫ 0.010006
Thấp nhất 24H
₫ 0.010921
₫ 0.010921₫ 0.010921
Cao nhất 24H

₫ 0.010006
₫ 0.010006₫ 0.010006

₫ 0.010921
₫ 0.010921₫ 0.010921

₫ 26,741.31405230
₫ 26,741.31405230₫ 26,741.31405230

₫ 163.1807189136576425
₫ 163.1807189136576425₫ 163.1807189136576425

+0.02%

-2.16%

-14.43%

-14.43%

Lịch sử giá theo VND của Orchid (OXT)

Theo dõi biến động giá của Orchid trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -5.97103057-2.16%
30 ngày₫ +0.006521+173.56%
60 ngày₫ +0.002749+36.51%
90 ngày₫ +0.000363+3.66%
Biến động giá Orchid hôm nay

Hôm nay, OXT đã biến động ₫ -5.97103057 (-2.16%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Orchid trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.006521 (+173.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Orchid trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OXT đã biến động ₫ +0.002749 (+36.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Orchid trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.000363 (+3.66%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Orchid (OXT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Orchid.

Phân tích Orchid

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Orchid. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Orchid hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OXT: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** OXT_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0,010368 đang nằm trên mức trung tâm 0,00985 với khoảng cách 5,3%. Giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0,01002. Nhóm đường trung bình động (MA) thể hiện trạng thái mua sắp xếp theo chiều tăng, trong khi nhóm EMA ghi nhận cấu hình mua từ 1 đến 2. Hệ thống đường trung bình động đang trong giai đoạn chủ đạo của xu hướng tăng. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD duy trì trạng thái cắt chéo vàng, hai đường nhanh và chậm có sự sắp xếp đồng hướng. Chỉ số RSI vận hành trong vùng trung tính, còn chỉ số KDJ cùng StochRSI chưa có dữ liệu đầy đủ nên không thể xác định được phân tầng động lượng ngắn hạn. Chỉ số biến động BOLL cũng chưa cung cấp dữ liệu, dẫn đến tình trạng thiếu thông tin về mức độ tập trung của động lượng. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, ngưỡng R2 tại 0,01002 cách giá hiện tại 3,5% và đã chuyển thành mức tham chiếu cho các đợt kiểm tra lại gần đây. Mức trung tâm 0,00985 cách giá hiện tại 5,3%, tạo thành vùng quan sát đầu tiên cho các đợt hồi về. Ở phía dưới, ngưỡng S1 tại 0,00978 cách giá hiện tại 5,7%, còn ngưỡng S2 tại 0,00968 cách giá hiện tại 6,7% là các mức hỗ trợ cấu trúc xa hơn.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Orchid?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá trị của token Orchid (OXT):

1. Mức độ áp dụng và sử dụng mạng lưới – Nhu cầu cao hơn đối với băng thông VPN sẽ thúc đẩy nhu cầu về OXT.
2. Tâm lý thị trường đối với các đồng tiền riêng tư và dịch vụ VPN phi tập trung.
3. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin.
4. Các bản cập nhật giao thức và những cải tiến công nghệ.
5. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến các loại tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư.
6. Sự cạnh tranh từ các dự án VPN phi tập trung khác.
7. Động lực cung ứng token và các cơ chế staking.
8. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái.
9. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.

Tại sao mọi người muốn biết giá Orchid hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Orchid (OXT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm tham gia thị trường. Vì OXT là token gốc của mạng VPN phi tập trung Orchid, nên những biến động về giá sẽ ảnh hưởng đến cả nhà đầu tư lẫn người dùng, những người cần sử dụng token để thanh toán cho các dịch vụ bảo mật quyền riêng tư.

Dự đoán giá Orchid

Dự đoán giá Orchid (OXT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của OXT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Orchid (OXT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Orchid có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Orchid sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá OXT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Orchid.

Giới thiệu Orchid

Orchid (OXT) là một tài sản số cung cấp sức mạnh cho mạng lưới Orchid, một mạng lưới phi tập trung, ngang hàng, tập trung vào quyền riêng tư mạng riêng ảo (VPN). Vai trò chính của OXT là tạo điều kiện thanh toán trong mạng lưới Orchid, nơi người dùng có thể mua và bán băng thông VPN bằng OXT. Giao thức Orchid sử dụng một hệ thống "nanopayment" độc đáo, được thiết kế để ngăn chặn kiểm duyệt và đảm bảo quyền riêng tư, nơi OXT được sử dụng như phương tiện trao đổi. Mạng lưới hoạt động trên blockchain Ethereum, tận dụng hợp đồng thông minh cho giao dịch, và nguồn cung của nó là cố định, có nghĩa là không có token OXT mới nào sẽ được đúc. Mạng lưới Orchid nhằm cung cấp trải nghiệm internet riêng tư và an toàn hơn, với OXT đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này.

Hướng dẫn mua & đầu tư Orchid tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Orchid? Mua OXT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Orchid. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Orchid (OXT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Orchid sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Orchid (OXT)

Bạn có thể làm gì với Orchid

Sở hữu Orchid mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Orchid (OXT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Orchid (OXT) là gì

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Nguồn Orchid

Để hiểu thêm về Orchid, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Orchid
Block Explorer

Danh mục :

DePINEthereum EcosystemMade in USA

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Orchid

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:47:25 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Orchid (OXT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Orchid

OXT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short OXT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch OXT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Orchid (OXT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Orchid theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
OXT/USDT
₫270.46557
₫270.46557₫270.46557
-2.07%
6.40M (USDT)
OXT/ETH
₫0.140390525
₫0.140390525₫0.140390525
-1.61%
447.23K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán OXT sang VND

Số lượng

OXT
OXT
VND
VND

1 OXT = 270.46557 VND