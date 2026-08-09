Giá Orchid hôm nay

Giá Orchid (OXT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.010278, biến động 2.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OXT sang VND là ₫ 0.010278 mỗi OXT.

Orchid hiện xếp hạng #1086 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.25M, với nguồn cung lưu hành 997.21M OXT. Trong vòng 24 giờ qua, OXT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.010006 (thấp) đến ₫ 0.010921 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 26,741.31405230, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.1807189136576425.

Về hiệu suất ngắn hạn, OXT biến động +0.02% trong giờ qua và -14.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.45K.

Thông tin thị trường Orchid (OXT)

Xếp hạng No.1086 Vốn hóa thị trường ₫ 10.25M₫ 10.25M ₫ 10.25M Khối lượng (24H) ₫ 66.45K₫ 66.45K ₫ 66.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.28M₫ 10.28M ₫ 10.28M Nguồn cung lưu thông 997.21M 997.21M 997.21M Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ngày phát hành 2017-10-01 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Orchid là ₫ 10.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.45K. Nguồn cung lưu hành của OXT là 997.21M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.28M.