Giá Orchid(OXT)
Giá Orchid (OXT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.010278, biến động 2.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OXT sang VND là ₫ 0.010278 mỗi OXT.
Orchid hiện xếp hạng #1086 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.25M, với nguồn cung lưu hành 997.21M OXT. Trong vòng 24 giờ qua, OXT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.010006 (thấp) đến ₫ 0.010921 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 26,741.31405230, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 163.1807189136576425.
Về hiệu suất ngắn hạn, OXT biến động +0.02% trong giờ qua và -14.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.45K.
No.1086
2017-10-01 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Orchid là ₫ 10.25M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.45K. Nguồn cung lưu hành của OXT là 997.21M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.28M.
+0.02%
-2.16%
-14.43%
-14.43%
Theo dõi biến động giá của Orchid trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -5.97103057
|-2.16%
|30 ngày
|₫ +0.006521
|+173.56%
|60 ngày
|₫ +0.002749
|+36.51%
|90 ngày
|₫ +0.000363
|+3.66%
Hôm nay, OXT đã biến động ₫ -5.97103057 (-2.16%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.006521 (+173.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OXT đã biến động ₫ +0.002749 (+36.51%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.000363 (+3.66%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Orchid (OXT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Orchid.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Orchid. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OXT: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
**Cấu trúc thị trường** OXT_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0,010368 đang nằm trên mức trung tâm 0,00985 với khoảng cách 5,3%. Giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0,01002. Nhóm đường trung bình động (MA) thể hiện trạng thái mua sắp xếp theo chiều tăng, trong khi nhóm EMA ghi nhận cấu hình mua từ 1 đến 2. Hệ thống đường trung bình động đang trong giai đoạn chủ đạo của xu hướng tăng. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD duy trì trạng thái cắt chéo vàng, hai đường nhanh và chậm có sự sắp xếp đồng hướng. Chỉ số RSI vận hành trong vùng trung tính, còn chỉ số KDJ cùng StochRSI chưa có dữ liệu đầy đủ nên không thể xác định được phân tầng động lượng ngắn hạn. Chỉ số biến động BOLL cũng chưa cung cấp dữ liệu, dẫn đến tình trạng thiếu thông tin về mức độ tập trung của động lượng. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, ngưỡng R2 tại 0,01002 cách giá hiện tại 3,5% và đã chuyển thành mức tham chiếu cho các đợt kiểm tra lại gần đây. Mức trung tâm 0,00985 cách giá hiện tại 5,3%, tạo thành vùng quan sát đầu tiên cho các đợt hồi về. Ở phía dưới, ngưỡng S1 tại 0,00978 cách giá hiện tại 5,7%, còn ngưỡng S2 tại 0,00968 cách giá hiện tại 6,7% là các mức hỗ trợ cấu trúc xa hơn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Orchid có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Orchid (OXT) là một tài sản số cung cấp sức mạnh cho mạng lưới Orchid, một mạng lưới phi tập trung, ngang hàng, tập trung vào quyền riêng tư mạng riêng ảo (VPN). Vai trò chính của OXT là tạo điều kiện thanh toán trong mạng lưới Orchid, nơi người dùng có thể mua và bán băng thông VPN bằng OXT. Giao thức Orchid sử dụng một hệ thống "nanopayment" độc đáo, được thiết kế để ngăn chặn kiểm duyệt và đảm bảo quyền riêng tư, nơi OXT được sử dụng như phương tiện trao đổi. Mạng lưới hoạt động trên blockchain Ethereum, tận dụng hợp đồng thông minh cho giao dịch, và nguồn cung của nó là cố định, có nghĩa là không có token OXT mới nào sẽ được đúc. Mạng lưới Orchid nhằm cung cấp trải nghiệm internet riêng tư và an toàn hơn, với OXT đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này.
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Sở hữu Orchid mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Orchid (OXT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.
Để hiểu thêm về Orchid, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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