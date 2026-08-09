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Giá GMX theo thời gian thực hôm nay là 6.459 VND. Vốn hoá thị trường của GMX là 67,272,674.26291578792 VND. Theo dõi cập nhật giá GMX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá GMX theo thời gian thực hôm nay là 6.459 VND. Vốn hoá thị trường của GMX là 67,272,674.26291578792 VND. Theo dõi cập nhật giá GMX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá GMX(GMX)

Giá theo thời gian thực 1 GMX sang VND

₫169,968.585
₫169,968.585₫169,968.585
-0.76%1D
VND
Biểu đồ giá GMX (GMX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:37:56 (UTC+8)

Giá GMX hôm nay

Giá GMX (GMX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 6.459, biến động 0.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GMX sang VND là ₫ 6.459 mỗi GMX.

GMX hiện xếp hạng #352 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 67.27M, với nguồn cung lưu hành 10.42M GMX. Trong vòng 24 giờ qua, GMX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 6.424 (thấp) đến ₫ 6.559 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,391,716.99766186526785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 128,377.783635073055180.

Về hiệu suất ngắn hạn, GMX biến động +0.41% trong giờ qua và +5.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.01K.

Thông tin thị trường GMX (GMX)

No.352

₫ 67.27M
₫ 67.27M₫ 67.27M

₫ 55.01K
₫ 55.01K₫ 55.01K

₫ 85.58M
₫ 85.58M₫ 85.58M

10.42M
10.42M 10.42M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,415,338.94765688
10,415,338.94765688 10,415,338.94765688

78.60%

ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của GMX là ₫ 67.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.01K. Nguồn cung lưu hành của GMX là 10.42M, với tổng nguồn cung là 10415338.94765688. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 85.58M.

Lịch sử giá GMX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 6.424
₫ 6.424₫ 6.424
Thấp nhất 24H
₫ 6.559
₫ 6.559₫ 6.559
Cao nhất 24H

₫ 6.424
₫ 6.424₫ 6.424

₫ 6.559
₫ 6.559₫ 6.559

₫ 2,391,716.99766186526785
₫ 2,391,716.99766186526785₫ 2,391,716.99766186526785

₫ 128,377.783635073055180
₫ 128,377.783635073055180₫ 128,377.783635073055180

+0.41%

-0.76%

+5.14%

+5.14%

Lịch sử giá theo VND của GMX (GMX)

Theo dõi biến động giá của GMX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1,301.65381-0.76%
30 ngày₫ +0.308+5.00%
60 ngày₫ +1.033+19.03%
90 ngày₫ -1.217-15.86%
Biến động giá GMX hôm nay

Hôm nay, GMX đã biến động ₫ -1,301.65381 (-0.76%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá GMX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.308 (+5.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá GMX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GMX đã biến động ₫ +1.033 (+19.03%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá GMX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.217 (-15.86%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của GMX (GMX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá GMX.

Phân tích GMX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của GMX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường GMX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GMX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

GMX_USDT在4小时周期内运行于枢纽点6.4609下方。当前价格6.433位于S1与S2之间，处于中枢支撑带内部。短期均线组呈现买入信号，而长期均线组则维持买入排列。MACD指标显示死叉形态，RSI指标处于中性区域，快慢指标出现方向分层现象。动能分布呈现分散状态，波动率维持在常规区间。 上方最近的参考位为S1价位6.4409，该价位距离当前价格约0.12%。中枢点位6.4609构成远端参考。下方最近的参考位为S2价位6.4149，该价位距离当前价格约0.28%。R1价位6.4869提供上行边界参考，而R2价位6.5070则确立了更高层级的阻力。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá GMX?

Giá token GMX bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Khối lượng giao dịch trên nền tảng GMX – việc sử dụng DEX tăng cao sẽ làm tăng nhu cầu về token.
2. Doanh thu của giao thức và cách phân bổ phí cho những người staking GMX.
3. Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các pool của GMX.
4. Tâm lý thị trường đối với DeFi và các nền tảng giao dịch vĩnh viễn.
5. Sự cạnh tranh từ các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung khác.
6. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking.
7. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa cũng như mức độ chấp nhận rủi ro.
8. Các bản cập nhật nền tảng, tính năng mới và các mối quan hệ hợp tác.
9. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến các giao thức DeFi.
10. Mức độ tham gia quản trị cộng đồng và các đề xuất được đưa ra.

Những yếu tố này kết hợp lại để quyết định giá trị thị trường và động lực giao dịch của GMX.

Tại sao mọi người muốn biết giá GMX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá GMX hôm nay vì đây là một token sàn giao dịch phi tập trung phổ biến trên Arbitrum và Avalanche. Các nhà giao dịch cần nắm bắt giá hiện tại để đưa ra quyết định mua/bán, theo dõi danh mục đầu tư cũng như tính toán lợi nhuận/lỗ. GMX cung cấp các tính năng độc đáo như giao dịch vĩnh viễn và yield farming, do đó việc theo dõi giá cả đóng vai trò then chốt trong chiến lược đầu tư.

Dự đoán giá GMX

Dự đoán giá GMX (GMX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của GMX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá GMX (GMX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của GMX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá GMX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá GMX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá GMX.

Giới thiệu GMX

GMX (Gambit) là một tài sản mã hóa hoạt động như một nền tảng giao dịch phi tập trung. Nó được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng giao dịch cả hợp đồng spot và hợp đồng tương lai với đòn bẩy, đồng thời cung cấp một cơ chế độc đáo để kiếm lợi nhuận từ tài sản. Nền tảng sử dụng mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM), cho phép tạo ra các hồ bơi thanh khoản mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để chuyển đổi giữa các tài sản khác nhau. GMX hoạt động trên mạng Arbitrum, một giải pháp lớp 2 trên Ethereum, cho phép giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. Chính token GMX được sử dụng cho việc quản trị, cho phép các chủ sở hữu bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến việc phát triển và hoạt động của nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư GMX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với GMX? Mua GMX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua GMX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua GMX (GMX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và GMX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua GMX (GMX)

Bạn có thể làm gì với GMX

Sở hữu GMX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua GMX (GMX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Taker
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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

GMX (GMX) là gì

GMX là một sàn giao dịch giao ngay và vĩnh viễn phi tập trung hỗ trợ phí hoán đổi thấp và giao dịch không ảnh hưởng đến giá cả.

Nguồn GMX

Để hiểu thêm về GMX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức GMX
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemDerivatives

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về GMX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:37:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành GMX (GMX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về GMX

GMX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short GMX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch GMX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường GMX (GMX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá GMX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GMX/USDT
₫169,889.64
₫169,889.64₫169,889.64
-0.89%
8.52K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GMX sang VND

Số lượng

GMX
GMX
VND
VND

1 GMX = 169,968.585 VND