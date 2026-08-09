Giá GMX hôm nay

Giá GMX (GMX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 6.459, biến động 0.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GMX sang VND là ₫ 6.459 mỗi GMX.

GMX hiện xếp hạng #352 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 67.27M, với nguồn cung lưu hành 10.42M GMX. Trong vòng 24 giờ qua, GMX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 6.424 (thấp) đến ₫ 6.559 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,391,716.99766186526785, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 128,377.783635073055180.

Về hiệu suất ngắn hạn, GMX biến động +0.41% trong giờ qua và +5.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.01K.

Thông tin thị trường GMX (GMX)

Xếp hạng No.352 Vốn hóa thị trường ₫ 67.27M₫ 67.27M ₫ 67.27M Khối lượng (24H) ₫ 55.01K₫ 55.01K ₫ 55.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 85.58M₫ 85.58M ₫ 85.58M Nguồn cung lưu thông 10.42M 10.42M 10.42M Nguồn cung tối đa 13,250,000 13,250,000 13,250,000 Tổng cung 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 Tỷ lệ lưu hành 78.60% Blockchain công khai ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của GMX là ₫ 67.27M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.01K. Nguồn cung lưu hành của GMX là 10.42M, với tổng nguồn cung là 10415338.94765688. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 85.58M.