Giá Overlay Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.09362 USD. Theo dõi cập nhật giá OVL sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác.

Logo Overlay Protocol

Giá Overlay Protocol(OVL)

Giá theo thời gian thực 1 OVL sang USD

$0.09361
$0.09361$0.09361
-0.80%1D
USD
Biểu đồ giá Overlay Protocol (OVL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:19:40 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Overlay Protocol (OVL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.09324
$ 0.09324$ 0.09324
Thấp nhất 24H
$ 0.0945
$ 0.0945$ 0.0945
Cao nhất 24H

$ 0.09324
$ 0.09324$ 0.09324

$ 0.0945
$ 0.0945$ 0.0945

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

0.00%

-0.80%

-13.00%

-13.00%

Giá thời gian thực của Overlay Protocol (OVL) là $ 0.09362. Trong 24 giờ qua, OVL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.09324 và cao nhất là $ 0.0945, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OVL là $ 0.7841389069548613, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.10678946055291266.

Về hiệu suất ngắn hạn, OVL đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -0.80% trong 24 giờ và -13.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 55.13K
$ 55.13K$ 55.13K

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Overlay Protocol là $ 1.02M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.13K. Nguồn cung lưu hành của OVL là 10.91M, với tổng nguồn cung là 88871915.39447941. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.36M.

Lịch sử giá theo USD của Overlay Protocol (OVL)

Theo dõi biến động giá của Overlay Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0007549-0.80%
30 ngày$ -0.12848-57.85%
60 ngày$ -0.08938-48.85%
90 ngày$ -0.07638-44.93%
Biến động giá Overlay Protocol hôm nay

Hôm nay, OVL đã biến động $ -0.0007549 (-0.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Overlay Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.12848 (-57.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Overlay Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OVL đã biến động $ -0.08938 (-48.85%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Overlay Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.07638 (-44.93%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Overlay Protocol (OVL)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Overlay Protocol.

Overlay Protocol (OVL) là gì

Overlay đang xây dựng giao thức phái sinh dữ liệu phi tập trung đầu tiên. Điều này cho phép giao dịch các số liệu thực tế - từ việc đốt ETH đến thống kê Twitch, giao diện CS2, nhiệt độ, và thậm chí cả xu hướng nội dung người lớn - tất cả đều trên chuỗi và không cần đối tác. Overlay sử dụng mô hình mint/đốt linh hoạt, được xây dựng xung quanh token $OVL để cho phép giao dịch không cần đối tác, giải quyết các hạn chế truyền thống về thanh khoản hai chiều, vốn được yêu cầu cho các loại sản phẩm tương tự trước đây. Với mô hình này, vấn đề thanh khoản đang cản trở các tài sản dài hạn và thị trường khác nhau đã được giải quyết.

Overlay Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Overlay Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake OVL để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Overlay Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Overlay Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Overlay Protocol (USD)

Overlay Protocol (OVL) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Overlay Protocol (OVL) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Overlay Protocol.

Xem ngay dự đoán giá Overlay Protocol!

Tokenomics của Overlay Protocol (OVL)

Hiểu rõ tokenomics của Overlay Protocol (OVL) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token OVL ngay!

Cách mua Overlay Protocol (OVL)

Bạn đang tìm cách mua Overlay Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Overlay Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Nguồn Overlay Protocol

Để hiểu thêm về Overlay Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Overlay Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Overlay Protocol

Hôm nay giá của Overlay Protocol (OVL) là bao nhiêu?
Giá OVL theo thời gian thực bằng USD là 0.09362 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của OVL sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của OVL sang USD là $ 0.09362. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Overlay Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của OVL là $ 1.02M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của OVL là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của OVL là 10.91M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OVL là bao nhiêu?
OVL đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.7841389069548613 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của OVL là bao nhiêu?
OVL từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.10678946055291266 USD.
Khối lượng giao dịch của OVL là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của OVL là $ 55.13K USD.
OVL có tăng giá trong năm nay không?
OVL có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá OVL để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:19:40 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Overlay Protocol (OVL)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

