Giá CRETA theo thời gian thực hôm nay là 0.00311 USD. Theo dõi cập nhật giá CRETA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CRETA dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá CRETA(CRETA)

Giá theo thời gian thực 1 CRETA sang USD

-1.33%1D
USD
Biểu đồ giá CRETA (CRETA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-20 02:21:00 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của CRETA (CRETA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H
Cao nhất 24H

+0.06%

-1.32%

+4.39%

+4.39%

Giá thời gian thực của CRETA (CRETA) là $ 0.00311. Trong 24 giờ qua, CRETA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.003076 và cao nhất là $ 0.003307, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRETA là $ 2.382079672694401, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.002823386193634558.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRETA đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -1.32% trong 24 giờ và +4.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CRETA (CRETA)

No.1489

14.66%

MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của CRETA là $ 4.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 62.74K. Nguồn cung lưu hành của CRETA là 1.47B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.10M.

Lịch sử giá theo USD của CRETA (CRETA)

Theo dõi biến động giá của CRETA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00004192-1.32%
30 ngày$ -0.000278-8.21%
60 ngày$ -0.000931-23.04%
90 ngày$ -0.00205-39.73%
Biến động giá CRETA hôm nay

Hôm nay, CRETA đã biến động $ -0.00004192 (-1.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá CRETA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000278 (-8.21%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá CRETA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CRETA đã biến động $ -0.000931 (-23.04%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá CRETA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00205 (-39.73%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CRETA (CRETA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá CRETA.

CRETA (CRETA) là gì

Được thành lập và xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực phát triển game engine, phát hành, marketing và công nghệ blockchain, Creta cam kết trở thành nền tảng blockchain sáng tạo và tiên tiến nhất về chất lượng cũng như hiệu năng vượt trội. CRETA mang đến một thế giới tuần hoàn kết nối với thực tại, nơi bạn có thể tận hưởng trọn vẹn các dịch vụ như sáng tạo nội dung, chơi game, giao dịch, giao tiếp và nhiều hơn nữa - tất cả đều hội tụ trong một thế giới chung, nơi người chơi và nhà sáng tạo là một, và ai cũng có thể tự tạo ra vũ trụ của riêng mình.

CRETA đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư CRETA một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake CRETA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về CRETA trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch CRETA trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá CRETA (USD)

CRETA (CRETA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản CRETA (CRETA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho CRETA.

Xem ngay dự đoán giá CRETA!

Tokenomics của CRETA (CRETA)

Hiểu rõ tokenomics của CRETA (CRETA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CRETA ngay!

Cách mua CRETA (CRETA)

Bạn đang tìm cách mua CRETA? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua CRETA trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

CRETA/Tiền tệ địa phương

1 CRETA (CRETA) sang VND
1 CRETA (CRETA) sang AUD
1 CRETA (CRETA) sang GBP
1 CRETA (CRETA) sang EUR
1 CRETA (CRETA) sang USD
1 CRETA (CRETA) sang MYR
1 CRETA (CRETA) sang TRY
1 CRETA (CRETA) sang JPY
1 CRETA (CRETA) sang ARS
1 CRETA (CRETA) sang RUB
1 CRETA (CRETA) sang INR
1 CRETA (CRETA) sang IDR
1 CRETA (CRETA) sang PHP
1 CRETA (CRETA) sang EGP
1 CRETA (CRETA) sang BRL
1 CRETA (CRETA) sang CAD
1 CRETA (CRETA) sang BDT
1 CRETA (CRETA) sang NGN
1 CRETA (CRETA) sang COP
1 CRETA (CRETA) sang ZAR
1 CRETA (CRETA) sang UAH
1 CRETA (CRETA) sang TZS
1 CRETA (CRETA) sang VES
1 CRETA (CRETA) sang CLP
1 CRETA (CRETA) sang PKR
1 CRETA (CRETA) sang KZT
1 CRETA (CRETA) sang THB
1 CRETA (CRETA) sang TWD
1 CRETA (CRETA) sang AED
1 CRETA (CRETA) sang CHF
1 CRETA (CRETA) sang HKD
1 CRETA (CRETA) sang AMD
1 CRETA (CRETA) sang MAD
1 CRETA (CRETA) sang MXN
1 CRETA (CRETA) sang SAR
1 CRETA (CRETA) sang ETB
1 CRETA (CRETA) sang KES
1 CRETA (CRETA) sang JOD
1 CRETA (CRETA) sang PLN
1 CRETA (CRETA) sang RON
1 CRETA (CRETA) sang SEK
1 CRETA (CRETA) sang BGN
1 CRETA (CRETA) sang HUF
1 CRETA (CRETA) sang CZK
1 CRETA (CRETA) sang KWD
1 CRETA (CRETA) sang ILS
1 CRETA (CRETA) sang BOB
1 CRETA (CRETA) sang AZN
1 CRETA (CRETA) sang TJS
1 CRETA (CRETA) sang GEL
1 CRETA (CRETA) sang AOA
1 CRETA (CRETA) sang BHD
1 CRETA (CRETA) sang BMD
1 CRETA (CRETA) sang DKK
1 CRETA (CRETA) sang HNL
1 CRETA (CRETA) sang MUR
1 CRETA (CRETA) sang NAD
1 CRETA (CRETA) sang NOK
1 CRETA (CRETA) sang NZD
1 CRETA (CRETA) sang PAB
1 CRETA (CRETA) sang PGK
1 CRETA (CRETA) sang QAR
1 CRETA (CRETA) sang RSD
1 CRETA (CRETA) sang UZS
1 CRETA (CRETA) sang ALL
1 CRETA (CRETA) sang ANG
1 CRETA (CRETA) sang AWG
1 CRETA (CRETA) sang BBD
1 CRETA (CRETA) sang BAM
1 CRETA (CRETA) sang BIF
1 CRETA (CRETA) sang BND
1 CRETA (CRETA) sang BSD
1 CRETA (CRETA) sang JMD
1 CRETA (CRETA) sang KHR
1 CRETA (CRETA) sang KMF
1 CRETA (CRETA) sang LAK
1 CRETA (CRETA) sang LKR
1 CRETA (CRETA) sang MDL
1 CRETA (CRETA) sang MGA
1 CRETA (CRETA) sang MOP
1 CRETA (CRETA) sang MVR
1 CRETA (CRETA) sang MWK
1 CRETA (CRETA) sang MZN
1 CRETA (CRETA) sang NPR
1 CRETA (CRETA) sang PYG
1 CRETA (CRETA) sang RWF
1 CRETA (CRETA) sang SBD
1 CRETA (CRETA) sang SCR
1 CRETA (CRETA) sang SRD
1 CRETA (CRETA) sang SVC
1 CRETA (CRETA) sang SZL
1 CRETA (CRETA) sang TMT
1 CRETA (CRETA) sang TND
1 CRETA (CRETA) sang TTD
1 CRETA (CRETA) sang UGX
1 CRETA (CRETA) sang XAF
1 CRETA (CRETA) sang XCD
1 CRETA (CRETA) sang XOF
1 CRETA (CRETA) sang XPF
1 CRETA (CRETA) sang BWP
1 CRETA (CRETA) sang BZD
1 CRETA (CRETA) sang CVE
1 CRETA (CRETA) sang DJF
1 CRETA (CRETA) sang DOP
1 CRETA (CRETA) sang DZD
1 CRETA (CRETA) sang FJD
1 CRETA (CRETA) sang GNF
1 CRETA (CRETA) sang GTQ
1 CRETA (CRETA) sang GYD
1 CRETA (CRETA) sang ISK
Nguồn CRETA

Để hiểu thêm về CRETA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức CRETA
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CRETA

Hôm nay giá của CRETA (CRETA) là bao nhiêu?
Giá CRETA theo thời gian thực bằng USD là 0.00311 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CRETA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CRETA sang USD là $ 0.00311. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của CRETA là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CRETA là $ 4.56M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CRETA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CRETA là 1.47B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRETA là bao nhiêu?
CRETA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.382079672694401 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CRETA là bao nhiêu?
CRETA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.002823386193634558 USD.
Khối lượng giao dịch của CRETA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CRETA là $ 62.74K USD.
CRETA có tăng giá trong năm nay không?
CRETA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CRETA để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-20 02:21:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành CRETA (CRETA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-19 17:50:26Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tâm lý thị trường tiền mã hoá thoát khỏi vùng "sợ hãi cực độ", Chỉ số Sợ hãi và Tham lam hiện ở mức 29
10-19 14:26:41Xu hướng ngành tiền mã hóa
Thị trường đi ngang, tổng vốn hóa thị trường hiện tại ở mức $3,723 nghìn tỷ
10-19 04:16:21Xu hướng ngành tiền mã hóa
Xếp hạng hoạt động chuỗi công khai trong 7 ngày qua: Hệ sinh thái Solana duy trì vị trí đầu tiên
10-18 16:36:53Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Fear & Greed của tiền mã hóa hiện tại ở mức 23, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi
10-18 09:33:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Khối lượng thanh lý toàn cầu trong 24h tăng lên 1,02 tỷ USD, Bitcoin chạm mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7
10-17 19:52:08Xu hướng ngành tiền mã hóa
Nhu cầu tránh rủi ro toàn cầu tăng mạnh do vấn đề nợ xấu tại hai ngân hàng Hoa Kỳ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

