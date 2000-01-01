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Danh mục tiền mã hoá

Khám phá các danh mục và lĩnh vực tiền mã hoá trên MEXC, được phân nhóm theo hệ sinh thái, ứng dụng, công nghệ, v.v. Các danh mục được xếp hạng theo biến động giá 24 giờ. Chọn bất kỳ danh mục nào để xem các token thành phần và hiệu suất thị trường gần đây.

#Danh mụcTop tăng trưởng
1Nền tảng hợp đồng thông minh
GRAV
PAW
EVR
+0.06%+0.05%+1.54%$ 1.87T$ 23.66B7082Layer 1 (L1)
GRAV
PAW
EVR
+0.07%+0.06%+1.55%$ 1.85T$ 22.34B3533Bằng chứng công việc (PoW)
NEOX
AION
EVR
+0.10%+0.09%+1.64%$ 1.34T$ 14.28B1234Danh mục đầu tư World Liberty Financial
A
LINK
B
-0.03%-0.03%+1.21%$ 536.51B$ 33.14B165Bằng chứng cổ phần (PoS)
RDD
AION
TAKER
0.00%-0.01%+2.18%$ 426.99B$ 7.25B1196Stablecoin
PMUSD
USDX
SILK
+0.02%+0.03%-4.81%$ 287.16B$ 28.81B2737Stablecoin USD
PXDC
HEXDC
USDX
+0.02%+0.03%-4.27%$ 284.47B$ 28.76B1258Stablecoin đảm bảo bằng fiat
IDRX
USDX
SILK
+0.01%+0.02%-4.32%$ 274.21B$ 28.13B1129Có nguồn gốc từ Mỹ
$DMP
BANGCHAIN
GRANDMA
+0.01%-0.02%-8.85%$ 247.62B$ 9.08B24610Token sàn giao dịch
CSIX
VOLT
SHDX
-0.05%-0.04%+1.00%$ 127.91B$ 1.60B25611Có nguồn gốc từ Trung Quốc
PANDA
HT
MDT
+0.14%+0.14%+1.46%$ 122.66B$ 1.05B2812SEC cáo buộc là chứng khoán
LCX
SFM
MIR
+0.05%+0.05%+1.06%$ 122.30B$ 1.05B3313Token sàn giao dịch tập trung (CEX)
HT
KRRX
IXFI
0.00%+0.00%+0.87%$ 106.18B$ 690.12M5514Gốc Base
NEIRO
HYBUX
PAW
-0.06%-0.05%-3.07%$ 103.71B$ 6.54B45115Stablecoin tuân thủ MiCA
EURCV
USDQ
EURC
+0.04%+0.04%-0.04%$ 72.89B$ 4.97B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
+0.03%+0.04%-3.65%$ 72.39B$ 4.98B417Tài chính phi tập trung (DeFi)
HOGE
HEXA
VOLT
-0.42%-0.43%-6.09%$ 56.72B$ 2.52B106418CoinList Launchpad
GOG
PIPE
KDA
+0.99%+0.94%+3.84%$ 52.44B$ 1.88B6919Tài sản thế giới thực (RWA)
NEOX
STAY
BD/SOL
-0.47%-0.51%-37.64%$ 40.50B$ 1.06B62720Riêng tư
LUMEN
SHH
ANCHAT
+0.82%+0.78%+2.81%$ 30.88B$ 835.00M11621Quản trị
GMM
COLD
VOLT
-0.70%-0.70%+1.02%$ 28.98B$ 1.22B19422Meme
WUKONG
CTD
DARK
+0.51%+0.48%+0.24%$ 25.33B$ 2.27B330823Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
CSIX
VOLT
SHDX
-0.09%-0.08%+1.37%$ 22.59B$ 958.32M24624Tín dụng tư nhân mã hóa
FIGR_HELOC
0.00%0.00%+0.65%$ 21.10B$ 3.82M125Trí tuệ nhân tạo (AI)
STAY
$NODE
SKAI
-0.86%-0.91%+2.91%$ 20.65B$ 1.24B105026Tài sản mã hóa
DHRX
GONDOLA
STRCX
-0.41%-0.43%-55.24%$ 19.49B$ 409.30M41427Cơ sở hạ tầng
COLD
UTCC
GRAV
-1.06%-1.09%+3.54%$ 19.13B$ 1.23B25728Spotlight của Binance Alpha
ELDE
COA
TAKER
-0.62%-0.62%+7.14%$ 16.68B$ 1.48B37329Vĩnh cửu
LOGX
QTO
PARQ
-1.13%-1.11%+0.35%$ 16.48B$ 459.38M8030Coin riêng tư
BTCZ
DERO
TRIT
+2.42%+2.39%+4.81%$ 16.38B$ 294.98M3931Chủ đề chó
CASHDOG
ISHI
SUIT
-0.40%-0.44%-1.32%$ 14.88B$ 499.51M36732Phái sinh
QTO
DAFI
PARQ
-1.70%-1.68%+0.08%$ 13.97B$ 334.81M9233Chủ đề 4chan
FSJAL
HOODIE
OGGIE
-0.60%-0.63%+0.09%$ 12.95B$ 475.46M5734Bằng chứng không kiến thức (ZK)
BOS
RDO
RADR
+0.22%+0.16%+2.62%$ 11.80B$ 497.89M8335Lấy cảm hứng từ Elon Musk
DOGECOIN
YUKI
BYTE
-0.93%-0.95%-0.22%$ 10.88B$ 307.19M5936Cơ sở hạ tầng riêng tư
YONA
LUMEN
SHH
-0.73%-0.80%+0.54%$ 10.07B$ 367.06M6337Kháng lượng tử
CELL
QST
NAORIS
-0.03%-0.10%+0.05%$ 9.71B$ 211.40M1838Cá cược (GambleFi)
PUB
TED
DG
-0.77%-0.77%+4.13%$ 9.68B$ 40.17M6939Danh mục đầu tư YZi Labs (trước đây là Binance Labs)
AVC
CTSI
K
-1.04%-1.06%+2.14%$ 9.43B$ 1.36B14540Quyền chọn
RBN
TUNE
LOGX
-1.01%-1.01%+3.84%$ 9.11B$ 30.75M1741Thị trường dự đoán
PUB
FRIES
PUB
-0.87%-0.87%+3.96%$ 9.08B$ 37.34M3942Giao thức RWA
ELX
RWAX
BD/SOL
-0.98%-1.08%+0.09%$ 8.76B$ 322.37M7343Tokenized Treasuries
USDM1
USTB
BUIDL
+0.04%-0.02%-25.87%$ 8.42B$ 1.18M1044Trừu tượng hoá chuỗi
CYC
ROUTE
CLEAR
-1.22%-1.30%-1.05%$ 8.39B$ 254.39M1445DePIN
DENT
$NODE
RIZ
-1.00%-1.01%+6.45%$ 7.39B$ 382.80M19146Giao tiếp chuỗi chéo
CLEAR
JM
GRAV
-1.16%-1.22%+1.38%$ 7.38B$ 276.96M5147Farming lợi nhuận
TRAVA
MVC
UFO
+0.61%+0.65%+10.31%$ 7.16B$ 481.82M12248Layer 2 (L2)
MODE
RDO
TORA
-0.88%-0.82%+5.25%$ 6.97B$ 347.39M10849Oracle
SWTCH
RIZ
UMB
-0.85%-0.93%+1.92%$ 6.91B$ 223.91M4250Hệ sinh thái x402
RADR
SCRY
HD
-0.99%-1.06%+1.53%$ 6.89B$ 183.19M105

Câu hỏi thường gặp

Danh mục và lĩnh vực tiền mã hoá là gì?
Danh mục tiền mã hoá phân nhóm các tài sản kỹ thuật số dựa trên các đặc điểm chung, như công nghệ nền tảng, ứng dụng hoặc hệ sinh thái. Phân loại này giúp người dùng dễ dàng điều hướng thị trường và theo dõi các phân khúc cụ thể như DeFi, meme coin hoặc blockchain Layer 1.
Một loại tiền mã hoá có thể thuộc nhiều danh mục không?
Có. Vì tài sản kỹ thuật số thường sở hữu nhiều thuộc tính chức năng, một token duy nhất có thể thuộc nhiều lĩnh vực. Ví dụ, Ethereum được phân loại là blockchain Layer 1, nhưng cũng là phần cơ bản của danh mục cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh và Web3.
Các danh mục tiền mã hoá mới có được bổ sung theo thời gian không?
Chắc chắn. Ngành Web3 rất năng động. Khi các đổi mới công nghệ, giao thức hoặc xu hướng thị trường mới xuất hiện, chúng tôi liên tục cập nhật chỉ số và bổ sung các lĩnh vực mới để phản ánh chính xác bối cảnh tiền mã hoá đang không ngừng phát triển.
Việc kiểm tra danh mục tiền mã hoá có thể giúp tôi khám phá các cơ hội giao dịch như thế nào?
Bằng cách theo dõi các lĩnh vực tiền mã hoá, bạn có thể xác định dòng tiền và xu hướng thị trường mới nổi. Khi một câu chuyện cụ thể thu hút sự chú ý, việc kiểm tra danh mục cho phép bạn nhanh chóng so sánh hiệu suất của các token liên quan và nắm bắt sự chuyển dịch trong các lĩnh vực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả danh mục tiền mã hoá, quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường trên trang này đều được lấy từ các bên thứ ba độc lập. MEXC không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin này. Việc đưa vào các lĩnh vực không cấu thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị đầu tư. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và không phải là lời khuyên tài chính. Giao dịch tiền mã hoá tiềm ẩn rủi ro cao, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR).