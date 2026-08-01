Giá Verified Emeralds hôm nay

Giá Verified Emeralds (VEREM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 5.7, biến động 0.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VEREM sang VND là ₫ 5.7 mỗi VEREM.

Verified Emeralds hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- VEREM. Trong vòng 24 giờ qua, VEREM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.02 (thấp) đến ₫ 7.39 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEREM biến động -5.32% trong giờ qua và +142.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.21K.

Thông tin thị trường Verified Emeralds (VEREM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 72.21K₫ 72.21K ₫ 72.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 285.00M₫ 285.00M ₫ 285.00M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Verified Emeralds là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.21K. Nguồn cung lưu hành của VEREM là --, với tổng nguồn cung là 50000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 285.00M.