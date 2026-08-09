Giá Katana Inu hôm nay

Giá Katana Inu (KATA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00001591, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KATA sang VND là ₫ 0.00001591 mỗi KATA.

Katana Inu hiện xếp hạng #1901 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 593.43K, với nguồn cung lưu hành 37.30B KATA. Trong vòng 24 giờ qua, KATA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000156 (thấp) đến ₫ 0.0000161 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 218.38365664144009560, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.53113399568262090.

Về hiệu suất ngắn hạn, KATA biến động +0.18% trong giờ qua và -1.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 15.40K.

Thông tin thị trường Katana Inu (KATA)

Xếp hạng No.1901 Vốn hóa thị trường ₫ 593.43K₫ 593.43K ₫ 593.43K Khối lượng (24H) ₫ 15.40K₫ 15.40K ₫ 15.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 795.50K₫ 795.50K ₫ 795.50K Nguồn cung lưu thông 37.30B 37.30B 37.30B Nguồn cung tối đa 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tổng cung 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 74.59% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Katana Inu là ₫ 593.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 15.40K. Nguồn cung lưu hành của KATA là 37.30B, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 795.50K.