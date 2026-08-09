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Giá OKB theo thời gian thực hôm nay là 93.932 VND. Vốn hoá thị trường của OKB là 1,972,572,000 VND. Theo dõi cập nhật giá OKB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá OKB theo thời gian thực hôm nay là 93.932 VND. Vốn hoá thị trường của OKB là 1,972,572,000 VND. Theo dõi cập nhật giá OKB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về OKB

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Giá OKB(OKB)

Giá theo thời gian thực 1 OKB sang VND

₫2,472,083.73
₫2,472,083.73₫2,472,083.73
+0.13%1D
VND
Biểu đồ giá OKB (OKB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:37:12 (UTC+8)

Giá OKB hôm nay

Giá OKB (OKB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 93.932, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OKB sang VND là ₫ 93.932 mỗi OKB.

OKB hiện xếp hạng #44 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.97B, với nguồn cung lưu hành 21.00M OKB. Trong vòng 24 giờ qua, OKB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 93.149 (thấp) đến ₫ 95.485 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,763,712.0862973323135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32,975.71793088830.

Về hiệu suất ngắn hạn, OKB biến động +0.35% trong giờ qua và +8.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 187.13K.

Thông tin thị trường OKB (OKB)

No.44

₫ 1.97B
₫ 1.97B₫ 1.97B

₫ 187.13K
₫ 187.13K₫ 187.13K

₫ 1.97B
₫ 1.97B₫ 1.97B

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

0.07%

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của OKB là ₫ 1.97B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 187.13K. Nguồn cung lưu hành của OKB là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.97B.

Lịch sử giá OKB theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 93.149
₫ 93.149₫ 93.149
Thấp nhất 24H
₫ 95.485
₫ 95.485₫ 95.485
Cao nhất 24H

₫ 93.149
₫ 93.149₫ 93.149

₫ 95.485
₫ 95.485₫ 95.485

₫ 6,763,712.0862973323135
₫ 6,763,712.0862973323135₫ 6,763,712.0862973323135

₫ 32,975.71793088830
₫ 32,975.71793088830₫ 32,975.71793088830

+0.35%

+0.13%

+8.06%

+8.06%

Lịch sử giá theo VND của OKB (OKB)

Theo dõi biến động giá của OKB trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +3,209.53645+0.13%
30 ngày₫ +13.015+16.08%
60 ngày₫ +22.134+30.82%
90 ngày₫ +6.427+7.34%
Biến động giá OKB hôm nay

Hôm nay, OKB đã biến động ₫ +3,209.53645 (+0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá OKB trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +13.015 (+16.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá OKB trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OKB đã biến động ₫ +22.134 (+30.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá OKB trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +6.427 (+7.34%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của OKB (OKB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá OKB.

Phân tích OKB

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của OKB. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường OKB hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OKB: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

OKB_USDT在4小时周期上运行于93.905，价格位于中枢93.1266上方。当前价格位于R1阻力位94.4433下方，整体结构呈现区间震荡特征。根据枢纽体系显示，价格已偏离中轴线，多空双方正在93.1266至94.4433的区间内展开博弈。市场尚未形成单边突破形态，整体仍维持在枢轴点所定义的平衡带内。 MACD指标录得金叉信号，表明短期买盘动能依然存在。然而，RSI指数已进入超买区域，价格上涨速度面临修正压力。均线组与EMA组未呈现出明确的方向性排列，快慢指标之间出现分层现象。波动率保持正常水平，动能分布较为分散。超买状态与金叉信号同时存在，说明当前上涨动力受到一定限制，投资者需警惕短期内可能出现的回调风险。 近期关键阻力位位于94.4433，距离当前价格约0.57%。上方远端参考价位为95.9466，距离现价约2.17%。下方第一支撑位位于93.1266，距离现价约0.83%。近端支撑位91.6233则提供第二级防御，距离现价约2.43%。交易者需密切关注价格在94.4433附近的反应，以及93.1266中枢位的承接力度。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá OKB?

Giá OKB bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Hiệu suất của sàn giao dịch OKX và mức tăng trưởng người dùng
2. Khối lượng giao dịch và mức độ được áp dụng trên nền tảng
3. Tính tiện ích của token cũng như các trường hợp sử dụng trong hệ sinh thái OKX
4. Tâm lý thị trường đối với các token của sàn giao dịch
5. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
6. Các diễn biến về quy định pháp luật ảnh hưởng đến các sàn giao dịch
7. Các chương trình đốt token và việc giảm nguồn cung
8. Các thông báo về quan hệ đối tác và những cập nhật của nền tảng
9. Sự cạnh tranh từ các token của các sàn giao dịch khác
10. Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư nói chung

Tại sao mọi người muốn biết giá OKB hôm nay?

Mọi người muốn biết giá OKB hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là token gốc của sàn giao dịch OKX, giá OKB ảnh hưởng đến phí giao dịch cũng như các quyền lợi trên nền tảng. Các nhà giao dịch cần nắm bắt giá hiện tại để thực hiện việc mua/bán.

Dự đoán giá OKB

Dự đoán giá OKB (OKB) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của OKB vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá OKB (OKB) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của OKB có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá OKB sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá OKB cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá OKB.

Giới thiệu OKB

OKB là một token tiện ích toàn cầu được phát hành bởi Quỹ Blockchain OK. Nó được thiết kế để kết nối các dự án tài sản số tiềm năng với người dùng OKEx cũng như các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tạo ra một hệ sinh thái OKEx giúp thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain và ngành công nghiệp tài sản số. OKB được xây dựng trên mạng lưới Ethereum và tuân theo tiêu chuẩn ERC-20. Nó được sử dụng như một token tiện ích trên nền tảng OKEx, cung cấp cho người dùng các dịch vụ và đặc quyền khác nhau, bao gồm việc giảm phí, quyền bỏ phiếu trong các quy trình ra quyết định của nền tảng, và truy cập vào các tính năng cao cấp. Tổng cung cấp của OKB được giới hạn ở 1 tỷ token, với một số lượng nhất định được mua lại và đốt cháy định kỳ bởi Quỹ Blockchain OK để giảm lưu thông.

Hướng dẫn mua & đầu tư OKB tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với OKB? Mua OKB nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua OKB. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua OKB (OKB).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và OKB sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua OKB (OKB)

Bạn có thể làm gì với OKB

Sở hữu OKB mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua OKB (OKB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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OKB (OKB) là gì

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Nguồn OKB

Để hiểu thêm về OKB, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức OKB
Block Explorer

Danh mục :

Centralized Exchange (CEX) TokenEthereum EcosystemExchange-based Tokens

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về OKB

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:37:12 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành OKB (OKB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về OKB

OKB USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short OKB với đòn bẩy. Khám phá giao dịch OKB USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường OKB (OKB) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá OKB theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
OKB/USDT
₫2,471,689.005
₫2,471,689.005₫2,471,689.005
+0.11%
1.99K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán OKB sang VND

Số lượng

OKB
OKB
VND
VND

1 OKB = 2,471,820.58 VND