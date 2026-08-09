Giá OKB(OKB)
Giá OKB (OKB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 93.932, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OKB sang VND là ₫ 93.932 mỗi OKB.
OKB hiện xếp hạng #44 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.97B, với nguồn cung lưu hành 21.00M OKB. Trong vòng 24 giờ qua, OKB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 93.149 (thấp) đến ₫ 95.485 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,763,712.0862973323135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32,975.71793088830.
Về hiệu suất ngắn hạn, OKB biến động +0.35% trong giờ qua và +8.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 187.13K.
No.44
100.00%
0.07%
NONE
Vốn hoá thị trường hiện tại của OKB là ₫ 1.97B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 187.13K. Nguồn cung lưu hành của OKB là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.97B.
+0.35%
+0.13%
+8.06%
+8.06%
Theo dõi biến động giá của OKB trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +3,209.53645
|+0.13%
|30 ngày
|₫ +13.015
|+16.08%
|60 ngày
|₫ +22.134
|+30.82%
|90 ngày
|₫ +6.427
|+7.34%
Hôm nay, OKB đã biến động ₫ +3,209.53645 (+0.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +13.015 (+16.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OKB đã biến động ₫ +22.134 (+30.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +6.427 (+7.34%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của OKB (OKB)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá OKB.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của OKB. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OKB: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá mua
|>70
|Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
OKB_USDT在4小时周期上运行于93.905，价格位于中枢93.1266上方。当前价格位于R1阻力位94.4433下方，整体结构呈现区间震荡特征。根据枢纽体系显示，价格已偏离中轴线，多空双方正在93.1266至94.4433的区间内展开博弈。市场尚未形成单边突破形态，整体仍维持在枢轴点所定义的平衡带内。 MACD指标录得金叉信号，表明短期买盘动能依然存在。然而，RSI指数已进入超买区域，价格上涨速度面临修正压力。均线组与EMA组未呈现出明确的方向性排列，快慢指标之间出现分层现象。波动率保持正常水平，动能分布较为分散。超买状态与金叉信号同时存在，说明当前上涨动力受到一定限制，投资者需警惕短期内可能出现的回调风险。 近期关键阻力位位于94.4433，距离当前价格约0.57%。上方远端参考价位为95.9466，距离现价约2.17%。下方第一支撑位位于93.1266，距离现价约0.83%。近端支撑位91.6233则提供第二级防御，距离现价约2.43%。交易者需密切关注价格在94.4433附近的反应，以及93.1266中枢位的承接力度。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của OKB có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
OKB là một token tiện ích toàn cầu được phát hành bởi Quỹ Blockchain OK. Nó được thiết kế để kết nối các dự án tài sản số tiềm năng với người dùng OKEx cũng như các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tạo ra một hệ sinh thái OKEx giúp thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain và ngành công nghiệp tài sản số. OKB được xây dựng trên mạng lưới Ethereum và tuân theo tiêu chuẩn ERC-20. Nó được sử dụng như một token tiện ích trên nền tảng OKEx, cung cấp cho người dùng các dịch vụ và đặc quyền khác nhau, bao gồm việc giảm phí, quyền bỏ phiếu trong các quy trình ra quyết định của nền tảng, và truy cập vào các tính năng cao cấp. Tổng cung cấp của OKB được giới hạn ở 1 tỷ token, với một số lượng nhất định được mua lại và đốt cháy định kỳ bởi Quỹ Blockchain OK để giảm lưu thông.
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Sở hữu OKB mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
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