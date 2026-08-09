Giá OKB hôm nay

Giá OKB (OKB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 93.932, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OKB sang VND là ₫ 93.932 mỗi OKB.

OKB hiện xếp hạng #44 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.97B, với nguồn cung lưu hành 21.00M OKB. Trong vòng 24 giờ qua, OKB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 93.149 (thấp) đến ₫ 95.485 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,763,712.0862973323135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32,975.71793088830.

Về hiệu suất ngắn hạn, OKB biến động +0.35% trong giờ qua và +8.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 187.13K.

Thông tin thị trường OKB (OKB)

Xếp hạng No.44 Vốn hóa thị trường ₫ 1.97B₫ 1.97B ₫ 1.97B Khối lượng (24H) ₫ 187.13K₫ 187.13K ₫ 187.13K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.97B₫ 1.97B ₫ 1.97B Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Thị phần 0.07% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của OKB là ₫ 1.97B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 187.13K. Nguồn cung lưu hành của OKB là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.97B.