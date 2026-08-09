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Giá Loopring theo thời gian thực hôm nay là 0.0099 VND. Vốn hoá thị trường của LRC là 13,547,229.285155892183 VND. Theo dõi cập nhật giá LRC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Loopring theo thời gian thực hôm nay là 0.0099 VND. Vốn hoá thị trường của LRC là 13,547,229.285155892183 VND. Theo dõi cập nhật giá LRC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Loopring(LRC)

Giá theo thời gian thực 1 LRC sang VND

₫260.5185
₫260.5185₫260.5185
-1.29%1D
VND
Biểu đồ giá Loopring (LRC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:44:05 (UTC+8)

Giá Loopring hôm nay

Giá Loopring (LRC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0099, biến động 1.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LRC sang VND là ₫ 0.0099 mỗi LRC.

Loopring hiện xếp hạng #751 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.55M, với nguồn cung lưu hành 1.37B LRC. Trong vòng 24 giờ qua, LRC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00986 (thấp) đến ₫ 0.01016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 100,711.583341954360225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 322.79795225078665620.

Về hiệu suất ngắn hạn, LRC biến động 0.00% trong giờ qua và -5.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.13K.

Thông tin thị trường Loopring (LRC)

No.751

₫ 13.55M
₫ 13.55M₫ 13.55M

₫ 55.13K
₫ 55.13K₫ 55.13K

₫ 13.60M
₫ 13.60M₫ 13.60M

1.37B
1.37B 1.37B

1,373,873,397.44245744
1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744

2017-08-01 00:00:00

₫ 1,394.695
₫ 1,394.695₫ 1,394.695

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Loopring là ₫ 13.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.13K. Nguồn cung lưu hành của LRC là 1.37B, với tổng nguồn cung là 1373873397.44245744. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.60M.

Lịch sử giá Loopring theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00986
₫ 0.00986₫ 0.00986
Thấp nhất 24H
₫ 0.01016
₫ 0.01016₫ 0.01016
Cao nhất 24H

₫ 0.00986
₫ 0.00986₫ 0.00986

₫ 0.01016
₫ 0.01016₫ 0.01016

₫ 100,711.583341954360225
₫ 100,711.583341954360225₫ 100,711.583341954360225

₫ 322.79795225078665620
₫ 322.79795225078665620₫ 322.79795225078665620

0.00%

-1.29%

-5.72%

-5.72%

Lịch sử giá theo VND của Loopring (LRC)

Theo dõi biến động giá của Loopring trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -3.4046081-1.29%
30 ngày₫ -0.00113-10.25%
60 ngày₫ -0.00295-22.96%
90 ngày₫ -0.00903-47.71%
Biến động giá Loopring hôm nay

Hôm nay, LRC đã biến động ₫ -3.4046081 (-1.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Loopring trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00113 (-10.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Loopring trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LRC đã biến động ₫ -0.00295 (-22.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Loopring trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00903 (-47.71%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Loopring (LRC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Loopring.

Phân tích Loopring

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Loopring. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Loopring hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường LRC: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

LRC_USDT 4 giờ hiện tại có giá 0,01008, nằm dưới mức trung tâm 0,01013. Giá đang dao động trong một phạm vi hẹp giữa vùng S1 và mức trung tâm. Hệ thống trung tâm cho thấy áp lực kháng cự dày đặc ở phía trên. Lực mua và lực bán đang ở trạng thái cân bằng quanh mức 0,01013. Cấu trúc hiện tại đang trong giai đoạn điều chỉnh theo xu hướng giằng co. Cả nhóm MA lẫn nhóm EMA đều cho tín hiệu mua. Chỉ báo MACD ghi nhận trạng thái cắt chéo giảm (death cross). Động lượng của đường nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Biến động thị trường duy trì ở mức thấp. Động lực ngắn hạn thiếu định hướng rõ ràng, đồng thời xuất hiện dấu hiệu phân kỳ giữa các chỉ báo. Mức hỗ trợ gần nhất S1 nằm ở 0,01001, cách giá hiện tại 0,00007. Mức kháng cự gần nhất là mức trung tâm 0,01013, cách giá hiện tại 0,00005. Mức hỗ trợ xa hơn S2 nằm ở 0,00992. Mức kháng cự xa hơn R1 nằm ở 0,01022, còn R2 ở 0,01034, cung cấp thêm tham chiếu ở khoảng cách xa hơn. Phân bố giá thể hiện sự đối xứng giữa không gian trên và dưới.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Loopring?

Giá LRC (Loopring) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ hoạt động của mạng Ethereum – vì LRC được vận hành trên nền tảng Ethereum.
2. Khối lượng giao dịch DEX và mức độ áp dụng của giao thức Loopring.
3. Nhu cầu cũng như sự cạnh tranh trong các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.
5. Các bản cập nhật giao thức và những cải tiến về mặt công nghệ.
6. Các thông báo về quan hệ đối tác và sự phát triển của hệ sinh thái.
7. Những diễn biến liên quan đến quy định, ảnh hưởng đến các giao thức DeFi.
8. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking.
9. Thanh khoản thị trường cũng như mức độ sẵn có của các cặp giao dịch.
10. Sự tham gia của các tổ chức vào các sàn giao dịch phi tập trung.

Tại sao mọi người muốn biết giá Loopring hôm nay?

Mọi người muốn biết giá LRC hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, căn cứ vào thời điểm thị trường để mua/bán, phân tích đầu tư và cập nhật thường xuyên giá trị các khoản nắm giữ của mình. Độ biến động giá của LRC khiến việc theo dõi theo thời gian thực trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư tích cực.

Dự đoán giá Loopring

Dự đoán giá Loopring (LRC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của LRC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Loopring (LRC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Loopring có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Loopring sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá LRC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Loopring.

Giới thiệu Loopring

Loopring (LRC) là một giao thức giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên blockchain Ethereum, được thiết kế để tạo điều kiện cho việc giao dịch tài sản mã hóa an toàn, ẩn danh và hiệu quả. Mục đích chính của nó là giải quyết các vấn đề về an ninh, minh bạch và thanh khoản thường gặp với các sàn giao dịch trung tâm truyền thống. Loopring sử dụng cơ chế khớp lệnh độc đáo để tổng hợp các lệnh thành 'nhóm' và khớp chúng để thực hiện giao dịch, từ đó tăng thanh khoản và giảm chi phí giao dịch. Nó cũng tận dụng chứng minh không biết để đảm bảo sự riêng tư và an toàn của các giao dịch. LRC, token tiện ích bản địa của hệ sinh thái Loopring, được sử dụng cho quản trị giao thức và để khuyến khích các hình thức tham gia khác nhau trong mạng lưới.

Hướng dẫn mua & đầu tư Loopring tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Loopring? Mua LRC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Loopring. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Loopring (LRC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Loopring sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Loopring (LRC)

Bạn có thể làm gì với Loopring

Sở hữu Loopring mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Loopring (LRC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Loopring (LRC) là gì

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Nguồn Loopring

Để hiểu thêm về Loopring, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Loopring
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Loopring

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:44:05 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Loopring (LRC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Loopring

LRC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short LRC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch LRC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Loopring (LRC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Loopring theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
LRC/USDT
₫261.0448
₫261.0448₫261.0448
-0.99%
5.53M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán LRC sang VND

Số lượng

LRC
LRC
VND
VND

1 LRC = 260.5185 VND