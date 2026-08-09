Giá Loopring hôm nay

Giá Loopring (LRC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0099, biến động 1.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LRC sang VND là ₫ 0.0099 mỗi LRC.

Loopring hiện xếp hạng #751 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 13.55M, với nguồn cung lưu hành 1.37B LRC. Trong vòng 24 giờ qua, LRC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00986 (thấp) đến ₫ 0.01016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 100,711.583341954360225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 322.79795225078665620.

Về hiệu suất ngắn hạn, LRC biến động 0.00% trong giờ qua và -5.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.13K.

Thông tin thị trường Loopring (LRC)

Xếp hạng No.751 Vốn hóa thị trường ₫ 13.55M₫ 13.55M ₫ 13.55M Khối lượng (24H) ₫ 55.13K₫ 55.13K ₫ 55.13K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.60M₫ 13.60M ₫ 13.60M Nguồn cung lưu thông 1.37B 1.37B 1.37B Tổng cung 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 Ngày phát hành 2017-08-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 1,394.695₫ 1,394.695 ₫ 1,394.695 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Loopring là ₫ 13.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.13K. Nguồn cung lưu hành của LRC là 1.37B, với tổng nguồn cung là 1373873397.44245744. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.60M.