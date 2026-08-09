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Giá SCRT theo thời gian thực hôm nay là 0.03267 VND. Vốn hoá thị trường của SCRT là 11,203,837.37300895507 VND. Theo dõi cập nhật giá SCRT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SCRT theo thời gian thực hôm nay là 0.03267 VND. Vốn hoá thị trường của SCRT là 11,203,837.37300895507 VND. Theo dõi cập nhật giá SCRT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá SCRT(SCRT)

Giá theo thời gian thực 1 SCRT sang VND

₫859.71105
₫859.71105₫859.71105
-0.93%1D
VND
Biểu đồ giá SCRT (SCRT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:57:39 (UTC+8)

Giá SCRT hôm nay

Giá SCRT (SCRT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03267, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCRT sang VND là ₫ 0.03267 mỗi SCRT.

SCRT hiện xếp hạng #713 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.20M, với nguồn cung lưu hành 342.94M SCRT. Trong vòng 24 giờ qua, SCRT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03231 (thấp) đến ₫ 0.03356 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,121.18059156733194885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,478.69635001552157755.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCRT biến động 0.00% trong giờ qua và +6.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.55K.

Thông tin thị trường SCRT (SCRT)

No.713

₫ 11.20M
₫ 11.20M₫ 11.20M

₫ 57.55K
₫ 57.55K₫ 57.55K

₫ 11.70M
₫ 11.70M₫ 11.70M

342.94M
342.94M 342.94M

--
----

358,047,797.230786
358,047,797.230786 358,047,797.230786

2021-03-03 00:00:00

SCRT

Vốn hoá thị trường hiện tại của SCRT là ₫ 11.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.55K. Nguồn cung lưu hành của SCRT là 342.94M, với tổng nguồn cung là 358047797.230786. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.70M.

Lịch sử giá SCRT theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.03231
₫ 0.03231₫ 0.03231
Thấp nhất 24H
₫ 0.03356
₫ 0.03356₫ 0.03356
Cao nhất 24H

₫ 0.03231
₫ 0.03231₫ 0.03231

₫ 0.03356
₫ 0.03356₫ 0.03356

₫ 280,121.18059156733194885
₫ 280,121.18059156733194885₫ 280,121.18059156733194885

₫ 1,478.69635001552157755
₫ 1,478.69635001552157755₫ 1,478.69635001552157755

0.00%

-0.92%

+6.55%

+6.55%

Lịch sử giá theo VND của SCRT (SCRT)

Theo dõi biến động giá của SCRT trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -8.0703672-0.92%
30 ngày₫ -0.00681-17.25%
60 ngày₫ -0.02663-44.91%
90 ngày₫ -0.07964-70.92%
Biến động giá SCRT hôm nay

Hôm nay, SCRT đã biến động ₫ -8.0703672 (-0.92%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SCRT trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00681 (-17.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SCRT trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SCRT đã biến động ₫ -0.02663 (-44.91%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SCRT trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.07964 (-70.92%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SCRT (SCRT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SCRT.

Phân tích SCRT

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SCRT. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SCRT hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SCRT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

SCRT_USDT在4小时周期内运行于0.03325水平，价格已突破R1阻力位，并逼近R2枢纽点0.03319。当前价格位于中枢0.03253上方，短期结构呈现向上延伸的形态。均线系统MA与EMA均发出买入信号，进一步确认了短期趋势偏多。 然而，MACD指标显示出现死叉状态，快慢线呈向下发散趋势，表明上涨动能正在减弱。RSI指数处于中性区域，尚未触及超买或超卖的极端值。KDJ和StochRSI数值也反映出短期动量较为分散，缺乏单边爆发力。布林带开口逐渐收窄，波动率维持低位震荡格局，快慢指标出现分层现象，价格上行与动能下行之间形成背离。 近期关键阻力位于R2价位0.03319，距离当前价格不足0.1%。下方第一支撑参考R1转支撑位0.03291，两者间距极小。远端防守位则看向中枢0.03253，与当前价格相差约2.1%。更低层级的支撑分别位于S1 0.03225和S2 0.03187。目前价格夹击于R1与R2之间，上下方空间均受到限制。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SCRT?

Giá SCRT chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Nhu cầu về tính riêng tư – Là token gốc của Secret Network, SCRT được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng DeFi tập trung vào bảo mật thông tin cá nhân.

2. Mức độ áp dụng mạng lưới – Việc gia tăng sử dụng các hợp đồng thông minh của Secret thúc đẩy tiện ích và nhu cầu đối với token.

3. Tâm lý thị trường – Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có tác động đáng kể đến giá cả của SCRT.

4. Cạnh tranh – Hiệu suất so với các đồng tiền riêng tư khác như Monero ảnh hưởng đến sự quan tâm của nhà đầu tư.

5. Phát triển kỹ thuật – Các bản nâng cấp giao thức và những tính năng mới có tác động đến giá trị dài hạn.

6. Môi trường quy định – Các quy định liên quan đến đồng tiền riêng tư có thể tạo ra biến động trong giá.

7. Kinh tế token – Phần thưởng staking và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến diễn biến cung cầu.

Tại sao mọi người muốn biết giá SCRT hôm nay?

Mọi người muốn biết giá SCRT hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường và xác định thời điểm đầu tư. SCRT là token gốc của Secret Network, cho phép thực hiện các hợp đồng thông minh tập trung vào quyền riêng tư. Các nhà giao dịch theo dõi giá hàng ngày để tìm điểm vào/ra, trong khi các nhà đầu tư thì theo dõi hiệu suất của SCRT so với các loại tiền điện tử khác.

Dự đoán giá SCRT

Dự đoán giá SCRT (SCRT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SCRT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SCRT (SCRT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SCRT có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SCRT sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SCRT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SCRT.

Giới thiệu SCRT

Secret Network (SCRT) là một giao thức blockchain phi tập trung cho phép tính toán an toàn và riêng tư. Nó được thiết kế để hỗ trợ và thực hiện các hợp đồng thông minh mà giữ dữ liệu được sử dụng trong các phép tính được mã hóa, cung cấp một lớp bảo mật và bảo vệ dữ liệu không thường thấy trong hầu hết các mạng blockchain. SCRT, token tiện ích bản địa của Secret Network, được sử dụng cho việc staking, quản trị, và để trả phí cho việc tính toán trong mạng. Sự tập trung độc đáo của Secret Network vào các hợp đồng thông minh bảo mật mở ra những khả năng mới cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và cung cấp một ngữ cảnh hệ sinh thái phân biệt nơi mà sự riêng tư được ưu tiên.

Hướng dẫn mua & đầu tư SCRT tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SCRT? Mua SCRT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SCRT. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SCRT (SCRT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SCRT sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SCRT (SCRT)

Bạn có thể làm gì với SCRT

Sở hữu SCRT mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SCRT (SCRT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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SCRT (SCRT) là gì

Secret Network là mạng máy tính phi tập trung (các node bí mật) sử dụng môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) để cho phép tính toán riêng tư, an toàn trên dữ liệu được mã hóa. Bản thân chuỗi khối của Secret Network dựa trên Cosmos SDK / Tendermint, nghĩa là mạng có sự đồng thuận độc lập, quản trị trên chuỗi và các tính năng như cắt giảm và ủy quyền. Nó được bảo mật bằng token Secret (SCRT), phải được đặt cược bởi người xác thực mạng và được sử dụng cho phí giao dịch cũng như quản trị.

Nguồn SCRT

Để hiểu thêm về SCRT, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SCRT
Block Explorer

Danh mục :

Artificial Intelligence (AI)Cosmos EcosystemInfrastructure

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SCRT

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:57:39 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SCRT (SCRT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SCRT

SCRT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SCRT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SCRT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SCRT (SCRT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SCRT theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SCRT/USDT
₫859.18475
₫859.18475₫859.18475
-0.97%
1.76M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SCRT sang VND

Số lượng

SCRT
SCRT
VND
VND

1 SCRT = 859.71105 VND