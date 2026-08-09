Giá SCRT hôm nay

Giá SCRT (SCRT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03267, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCRT sang VND là ₫ 0.03267 mỗi SCRT.

SCRT hiện xếp hạng #713 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.20M, với nguồn cung lưu hành 342.94M SCRT. Trong vòng 24 giờ qua, SCRT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03231 (thấp) đến ₫ 0.03356 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,121.18059156733194885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,478.69635001552157755.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCRT biến động 0.00% trong giờ qua và +6.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.55K.

Thông tin thị trường SCRT (SCRT)

Xếp hạng No.713 Vốn hóa thị trường ₫ 11.20M₫ 11.20M ₫ 11.20M Khối lượng (24H) ₫ 57.55K₫ 57.55K ₫ 57.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 11.70M₫ 11.70M ₫ 11.70M Nguồn cung lưu thông 342.94M 342.94M 342.94M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 358,047,797.230786 358,047,797.230786 358,047,797.230786 Ngày phát hành 2021-03-03 00:00:00 Blockchain công khai SCRT

Vốn hoá thị trường hiện tại của SCRT là ₫ 11.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.55K. Nguồn cung lưu hành của SCRT là 342.94M, với tổng nguồn cung là 358047797.230786. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.70M.