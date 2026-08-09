Giá SCRT(SCRT)
Giá SCRT (SCRT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03267, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCRT sang VND là ₫ 0.03267 mỗi SCRT.
SCRT hiện xếp hạng #713 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.20M, với nguồn cung lưu hành 342.94M SCRT. Trong vòng 24 giờ qua, SCRT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03231 (thấp) đến ₫ 0.03356 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 280,121.18059156733194885, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,478.69635001552157755.
Về hiệu suất ngắn hạn, SCRT biến động 0.00% trong giờ qua và +6.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.55K.
No.713
2021-03-03 00:00:00
SCRT
Vốn hoá thị trường hiện tại của SCRT là ₫ 11.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.55K. Nguồn cung lưu hành của SCRT là 342.94M, với tổng nguồn cung là 358047797.230786. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 11.70M.
0.00%
-0.92%
+6.55%
+6.55%
Theo dõi biến động giá của SCRT trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -8.0703672
|-0.92%
|30 ngày
|₫ -0.00681
|-17.25%
|60 ngày
|₫ -0.02663
|-44.91%
|90 ngày
|₫ -0.07964
|-70.92%
Hôm nay, SCRT đã biến động ₫ -8.0703672 (-0.92%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00681 (-17.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SCRT đã biến động ₫ -0.02663 (-44.91%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.07964 (-70.92%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SCRT (SCRT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá SCRT.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SCRT. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SCRT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
SCRT_USDT在4小时周期内运行于0.03325水平，价格已突破R1阻力位，并逼近R2枢纽点0.03319。当前价格位于中枢0.03253上方，短期结构呈现向上延伸的形态。均线系统MA与EMA均发出买入信号，进一步确认了短期趋势偏多。 然而，MACD指标显示出现死叉状态，快慢线呈向下发散趋势，表明上涨动能正在减弱。RSI指数处于中性区域，尚未触及超买或超卖的极端值。KDJ和StochRSI数值也反映出短期动量较为分散，缺乏单边爆发力。布林带开口逐渐收窄，波动率维持低位震荡格局，快慢指标出现分层现象，价格上行与动能下行之间形成背离。 近期关键阻力位于R2价位0.03319，距离当前价格不足0.1%。下方第一支撑参考R1转支撑位0.03291，两者间距极小。远端防守位则看向中枢0.03253，与当前价格相差约2.1%。更低层级的支撑分别位于S1 0.03225和S2 0.03187。目前价格夹击于R1与R2之间，上下方空间均受到限制。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SCRT có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Secret Network (SCRT) là một giao thức blockchain phi tập trung cho phép tính toán an toàn và riêng tư. Nó được thiết kế để hỗ trợ và thực hiện các hợp đồng thông minh mà giữ dữ liệu được sử dụng trong các phép tính được mã hóa, cung cấp một lớp bảo mật và bảo vệ dữ liệu không thường thấy trong hầu hết các mạng blockchain. SCRT, token tiện ích bản địa của Secret Network, được sử dụng cho việc staking, quản trị, và để trả phí cho việc tính toán trong mạng. Sự tập trung độc đáo của Secret Network vào các hợp đồng thông minh bảo mật mở ra những khả năng mới cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và cung cấp một ngữ cảnh hệ sinh thái phân biệt nơi mà sự riêng tư được ưu tiên.
Sẵn sàng bắt đầu với SCRT? Mua SCRT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SCRT. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SCRT (SCRT).
Sở hữu SCRT mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua SCRT (SCRT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Secret Network là mạng máy tính phi tập trung (các node bí mật) sử dụng môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) để cho phép tính toán riêng tư, an toàn trên dữ liệu được mã hóa. Bản thân chuỗi khối của Secret Network dựa trên Cosmos SDK / Tendermint, nghĩa là mạng có sự đồng thuận độc lập, quản trị trên chuỗi và các tính năng như cắt giảm và ủy quyền. Nó được bảo mật bằng token Secret (SCRT), phải được đặt cược bởi người xác thực mạng và được sử dụng cho phí giao dịch cũng như quản trị.
Để hiểu thêm về SCRT, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short SCRT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SCRT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SCRT theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.