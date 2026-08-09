Giá P2P hôm nay

Giá P2P (P2P) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000327, biến động 4.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá P2P sang VND là ₫ 0.0000327 mỗi P2P.

P2P hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- P2P. Trong vòng 24 giờ qua, P2P được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00003012 (thấp) đến ₫ 0.0000328 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, P2P biến động 0.00% trong giờ qua và -4.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 24.93K.

Thông tin thị trường P2P (P2P)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 24.93K₫ 24.93K ₫ 24.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.11M₫ 1.11M ₫ 1.11M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 Blockchain công khai SENTINEL

Vốn hoá thị trường hiện tại của P2P là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 24.93K. Nguồn cung lưu hành của P2P là --, với tổng nguồn cung là 34000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.11M.