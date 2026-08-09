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Giá Oasis theo thời gian thực hôm nay là 0,005748 VND. Vốn hoá thị trường của ROSE là 44.722.537,706412 VND. Theo dõi cập nhật giá ROSE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Oasis theo thời gian thực hôm nay là 0,005748 VND. Vốn hoá thị trường của ROSE là 44.722.537,706412 VND. Theo dõi cập nhật giá ROSE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Oasis(ROSE)

Giá theo thời gian thực 1 ROSE sang VND

₫151,36388
₫151,36388₫151,36388
+0.71%1D
VND
Biểu đồ giá Oasis (ROSE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:44:33 (UTC+8)

Giá Oasis hôm nay

Giá Oasis (ROSE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,005748, biến động 0,71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROSE sang VND là ₫ 0,005748 mỗi ROSE.

Oasis hiện xếp hạng #406 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.72M, với nguồn cung lưu hành 7.78B ROSE. Trong vòng 24 giờ qua, ROSE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,005643 (thấp) đến ₫ 0,005901 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15.693,1592438589724465, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 157,62208104145068025.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROSE biến động +%0,24 trong giờ qua và +%0,77 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.46K.

Thông tin thị trường Oasis (ROSE)

No.406

₫ 44.72M
₫ 44.72M₫ 44.72M

₫ 61.46K
₫ 61.46K₫ 61.46K

₫ 57,48M
₫ 57,48M₫ 57,48M

7.78B
7.78B 7.78B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%77,80

ROSE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Oasis là ₫ 44.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.46K. Nguồn cung lưu hành của ROSE là 7.78B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 57,48M.

Lịch sử giá Oasis theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0,005643
₫ 0,005643₫ 0,005643
Thấp nhất 24H
₫ 0,005901
₫ 0,005901₫ 0,005901
Cao nhất 24H

₫ 0,005643
₫ 0,005643₫ 0,005643

₫ 0,005901
₫ 0,005901₫ 0,005901

₫ 15.693,1592438589724465
₫ 15.693,1592438589724465₫ 15.693,1592438589724465

₫ 157,62208104145068025
₫ 157,62208104145068025₫ 157,62208104145068025

+%0,24

+%0,71

+%0,77

+%0,77

Lịch sử giá theo VND của Oasis (ROSE)

Theo dõi biến động giá của Oasis trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1,06710709+%0,71
30 ngày₫ -0,000128-%2,18
60 ngày₫ -0,000602-%9,49
90 ngày₫ -0,005607-%49,38
Biến động giá Oasis hôm nay

Hôm nay, ROSE đã biến động ₫ +1,06710709 (+%0,71), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Oasis trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0,000128 (-%2,18), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Oasis trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ROSE đã biến động ₫ -0,000602 (-%9,49), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Oasis trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0,005607 (-%49,38), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Oasis (ROSE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Oasis.

Phân tích Oasis

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Oasis. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Oasis hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ROSE: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

ROSE_USDT在4小时周期内运行于中枢0.005608上方，当前价格0.005644位于R1阻力位0.005661下方。价格处于枢纽体系的上半区，多空双方在此区间内激烈争夺控制权。均线系统呈现纠缠状态，尚未形成明确的多头或空头排列趋势。 MACD指标录得死叉信号，表明短期上涨动能正在减弱。RSI指数处于中性区域，显示市场缺乏单边驱动力量。KDJ与StochRSI数值均出现回落，快慢指标出现分层现象，短期交易情绪趋于谨慎。波动率维持低位，盘面呈现窄幅震荡特征。 近端上方阻力位于0.005661，距离当前价格约0.3%。进一步阻力参考R2价位0.005699。下方首要支撑位于中枢0.005608，距离当前价格约0.6%。次级支撑参考S1价位0.005570。若价格跌破中枢，将测试更低层级的支撑位。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Oasis?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Oasis (ROSE):

1. Mức độ ứng dụng của mạng lưới: Việc gia tăng sử dụng blockchain tập trung vào quyền riêng tư của Oasis làm tăng nhu cầu về token ROSE, vốn được dùng cho các giao dịch và hoạt động staking.

2. Phần thưởng staking: Cơ chế proof-of-stake của ROSE tác động đến nguồn cung khi token bị khóa lại để staking.

3. Nhu cầu về tính bảo mật: Khi mối lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu ngày càng gia tăng, nhu cầu đối với các hợp đồng thông minh bảo mật của Oasis có thể sẽ tăng lên.

4. Các thông báo về quan hệ đối tác: Những hợp tác với các doanh nghiệp hoặc dự án DeFi có thể thúc đẩy sự tăng giá của token.

5. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có ảnh hưởng đáng kể đến giá ROSE.

6. Nguồn cung token: ROSE có nguồn cung giới hạn, điều này khiến token có khả năng trở nên giảm phát theo thời gian.

7. Sự cạnh tranh: Hiệu suất của ROSE so với các blockchain tập trung vào quyền riêng tư khác sẽ quyết định mức độ quan tâm của nhà đầu tư.

8. Môi trường quy định: Các quy định liên quan đến coin bảo mật có thể tác động đến nhu cầu và mức độ áp dụng của token.

9. Tiến bộ kỹ thuật: Các bản nâng cấp mạng lưới, những tính năng mới và sự phát triển của hệ sinh thái đều ảnh hưởng đến giá trị dài hạn của token.

10. Khối lượng giao dịch: Tính thanh khoản cao hơn và việc niêm yết trên các sàn giao dịch giúp cải thiện sự ổn định giá cũng như mức độ tiếp cận của token.

Tại sao mọi người muốn biết giá Oasis hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Oasis (ROSE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, giám sát xu hướng thị trường và đánh giá thời điểm đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch thực hiện chiến lược một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Oasis

Dự đoán giá Oasis (ROSE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ROSE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng %0,00.
Dự đoán giá Oasis (ROSE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Oasis có khả năng tăng trưởng %0,00. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Oasis sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ROSE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Oasis.

Giới thiệu Oasis

Oasis Network (ROSE) là một nền tảng blockchain có khả năng bảo mật được thiết kế để hỗ trợ tài chính mở và token hóa dữ liệu. Nền tảng này nhằm mục đích cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu của mình trong khi cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư. Token gốc của mạng lưới, ROSE, được sử dụng cho việc staking, ủy quyền và quản trị, cung cấp cơ chế khích lệ cho các thành viên của mạng lưới. Oasis Network sử dụng một kiến trúc độc đáo phân tách lớp đồng thuận khỏi lớp tính toán, nhằm tăng cường khả năng mở rộng và linh hoạt. Sự tập trung vào quyền riêng tư và khả năng mở rộng của nền tảng đặt nó như một cơ sở hạ tầng tiềm năng cho lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển và các ứng dụng nhạy cảm với dữ liệu khác.

Hướng dẫn mua & đầu tư Oasis tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Oasis? Mua ROSE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Oasis. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Oasis (ROSE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Oasis sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Oasis (ROSE)

Bạn có thể làm gì với Oasis

Sở hữu Oasis mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Oasis (ROSE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Oasis (ROSE) là gì

Mạng Oasis là mạng blockchain Layer 1 có khả năng mở rộng và hỗ trợ quyền riêng tư hàng đầu để thúc đẩy Web3 tiến lên

Whitepaper

Nguồn Oasis

Để hiểu thêm về Oasis, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Oasis
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Meme

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Oasis

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:44:33 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Oasis (ROSE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Oasis

ROSE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ROSE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ROSE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Oasis (ROSE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Oasis theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ROSE/USDT
₫151,15336
₫151,15336₫151,15336
+%0,50
10.77M (USDT)
ROSE/USDC
₫151,232305
₫151,232305₫151,232305
+%0,73
9.53M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ROSE sang VND

Số lượng

ROSE
ROSE
VND
VND

1 ROSE = 151,25862 VND