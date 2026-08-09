Giá Oasis hôm nay

Giá Oasis (ROSE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,005748, biến động 0,71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROSE sang VND là ₫ 0,005748 mỗi ROSE.

Oasis hiện xếp hạng #406 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.72M, với nguồn cung lưu hành 7.78B ROSE. Trong vòng 24 giờ qua, ROSE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,005643 (thấp) đến ₫ 0,005901 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15.693,1592438589724465, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 157,62208104145068025.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROSE biến động +%0,24 trong giờ qua và +%0,77 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.46K.

Thông tin thị trường Oasis (ROSE)

Xếp hạng No.406 Vốn hóa thị trường ₫ 44.72M₫ 44.72M ₫ 44.72M Khối lượng (24H) ₫ 61.46K₫ 61.46K ₫ 61.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 57,48M₫ 57,48M ₫ 57,48M Nguồn cung lưu thông 7.78B 7.78B 7.78B Nguồn cung tối đa 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Tổng cung 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Tỷ lệ lưu hành %77,80 Blockchain công khai ROSE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Oasis là ₫ 44.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.46K. Nguồn cung lưu hành của ROSE là 7.78B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 57,48M.