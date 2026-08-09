Giá Singularry AI hôm nay

Giá Singularry AI (SINGULARRY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01094, biến động 4.78% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SINGULARRY sang VND là ₫ 0.01094 mỗi SINGULARRY.

Singularry AI hiện xếp hạng #4367 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 SINGULARRY. Trong vòng 24 giờ qua, SINGULARRY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01062 (thấp) đến ₫ 0.01152 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,368.67741542753975505, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 149.6972539851620325.

Về hiệu suất ngắn hạn, SINGULARRY biến động +0.55% trong giờ qua và -11.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 48.69K.

Thông tin thị trường Singularry AI (SINGULARRY)

Xếp hạng No.4367 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 48.69K₫ 48.69K ₫ 48.69K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.94M₫ 10.94M ₫ 10.94M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Singularry AI là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 48.69K. Nguồn cung lưu hành của SINGULARRY là 0.00, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.94M.