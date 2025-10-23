Giá Everlyn AI theo thời gian thực hôm nay là 0.1333 USD. Theo dõi cập nhật giá LYN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá LYN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Everlyn AI theo thời gian thực hôm nay là 0.1333 USD. Theo dõi cập nhật giá LYN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá LYN dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Everlyn AI

Giá Everlyn AI(LYN)

Giá theo thời gian thực 1 LYN sang USD

$0.1333
+1.60%1D
USD
Biểu đồ giá Everlyn AI (LYN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:04:53 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Everlyn AI (LYN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.1225
Thấp nhất 24H
$ 0.1393
Cao nhất 24H

$ 0.1225
$ 0.1393
$ 1.0104430541406704
$ 0.11034281556094892
0.00%

+1.60%

-23.31%

-23.31%

Giá thời gian thực của Everlyn AI (LYN) là $ 0.1333. Trong 24 giờ qua, LYN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.1225 và cao nhất là $ 0.1393, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LYN là $ 1.0104430541406704, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.11034281556094892.

Về hiệu suất ngắn hạn, LYN đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +1.60% trong 24 giờ và -23.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Everlyn AI (LYN)

No.653

$ 34.08M
$ 531.60K
$ 133.30M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Everlyn AI là $ 34.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 531.60K. Nguồn cung lưu hành của LYN là 255.64M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 133.30M.

Lịch sử giá theo USD của Everlyn AI (LYN)

Theo dõi biến động giá của Everlyn AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.002099+1.60%
30 ngày$ +0.0333+33.30%
60 ngày$ +0.0333+33.30%
90 ngày$ +0.0333+33.30%
Biến động giá Everlyn AI hôm nay

Hôm nay, LYN đã biến động $ +0.002099 (+1.60%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Everlyn AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.0333 (+33.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Everlyn AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, LYN đã biến động $ +0.0333 (+33.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Everlyn AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0333 (+33.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Everlyn AI (LYN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Everlyn AI.

Everlyn AI (LYN) là gì

Everlyn AI là giao thức video AI gốc Web3 đầu tiên, tạo ra video chất lượng điện ảnh chỉ trong 25 giây thông qua mô hình nền tảng độc quyền Everlyn-1.

Everlyn AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Everlyn AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake LYN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Everlyn AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Everlyn AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Everlyn AI (USD)

Everlyn AI (LYN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Everlyn AI (LYN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Everlyn AI.

Xem ngay dự đoán giá Everlyn AI!

Tokenomics của Everlyn AI (LYN)

Hiểu rõ tokenomics của Everlyn AI (LYN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token LYN ngay!

Cách mua Everlyn AI (LYN)

Bạn đang tìm cách mua Everlyn AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Everlyn AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

LYN/Tiền tệ địa phương

1 Everlyn AI (LYN) sang VND
3,507.7895
1 Everlyn AI (LYN) sang AUD
A$0.205282
1 Everlyn AI (LYN) sang GBP
0.098642
1 Everlyn AI (LYN) sang EUR
0.114638
1 Everlyn AI (LYN) sang USD
$0.1333
1 Everlyn AI (LYN) sang MYR
RM0.563859
1 Everlyn AI (LYN) sang TRY
5.595934
1 Everlyn AI (LYN) sang JPY
¥20.2616
1 Everlyn AI (LYN) sang ARS
ARS$194.314076
1 Everlyn AI (LYN) sang RUB
10.862617
1 Everlyn AI (LYN) sang INR
11.70374
1 Everlyn AI (LYN) sang IDR
Rp2,221.665778
1 Everlyn AI (LYN) sang PHP
7.795384
1 Everlyn AI (LYN) sang EGP
￡E.6.339748
1 Everlyn AI (LYN) sang BRL
R$0.71982
1 Everlyn AI (LYN) sang CAD
C$0.185287
1 Everlyn AI (LYN) sang BDT
16.259934
1 Everlyn AI (LYN) sang NGN
194.881934
1 Everlyn AI (LYN) sang COP
$518.676965
1 Everlyn AI (LYN) sang ZAR
R.2.323419
1 Everlyn AI (LYN) sang UAH
5.554611
1 Everlyn AI (LYN) sang TZS
T.Sh.330.767954
1 Everlyn AI (LYN) sang VES
Bs27.993
1 Everlyn AI (LYN) sang CLP
$126.635
1 Everlyn AI (LYN) sang PKR
Rs37.64392
1 Everlyn AI (LYN) sang KZT
71.666079
1 Everlyn AI (LYN) sang THB
฿4.373573
1 Everlyn AI (LYN) sang TWD
NT$4.100308
1 Everlyn AI (LYN) sang AED
د.إ0.489211
1 Everlyn AI (LYN) sang CHF
Fr0.105307
1 Everlyn AI (LYN) sang HKD
HK$1.035741
1 Everlyn AI (LYN) sang AMD
֏50.896606
1 Everlyn AI (LYN) sang MAD
.د.م1.230359
1 Everlyn AI (LYN) sang MXN
$2.456719
1 Everlyn AI (LYN) sang SAR
ريال0.499875
1 Everlyn AI (LYN) sang ETB
Br20.038989
1 Everlyn AI (LYN) sang KES
KSh17.170373
1 Everlyn AI (LYN) sang JOD
د.أ0.0945097
1 Everlyn AI (LYN) sang PLN
0.485212
1 Everlyn AI (LYN) sang RON
лв0.583854
1 Everlyn AI (LYN) sang SEK
kr1.254353
1 Everlyn AI (LYN) sang BGN
лв0.223944
1 Everlyn AI (LYN) sang HUF
Ft44.731481
1 Everlyn AI (LYN) sang CZK
2.791302
1 Everlyn AI (LYN) sang KWD
د.ك0.0407898
1 Everlyn AI (LYN) sang ILS
0.438557
1 Everlyn AI (LYN) sang BOB
Bs0.918437
1 Everlyn AI (LYN) sang AZN
0.22661
1 Everlyn AI (LYN) sang TJS
SM1.22636
1 Everlyn AI (LYN) sang GEL
0.35991
1 Everlyn AI (LYN) sang AOA
Kz121.957503
1 Everlyn AI (LYN) sang BHD
.د.ب0.0502541
1 Everlyn AI (LYN) sang BMD
$0.1333
1 Everlyn AI (LYN) sang DKK
kr0.857119
1 Everlyn AI (LYN) sang HNL
L3.491127
1 Everlyn AI (LYN) sang MUR
6.059818
1 Everlyn AI (LYN) sang NAD
$2.326085
1 Everlyn AI (LYN) sang NOK
kr1.335666
1 Everlyn AI (LYN) sang NZD
$0.231942
1 Everlyn AI (LYN) sang PAB
B/.0.1333
1 Everlyn AI (LYN) sang PGK
K0.558527
1 Everlyn AI (LYN) sang QAR
ر.ق0.485212
1 Everlyn AI (LYN) sang RSD
дин.13.467299
1 Everlyn AI (LYN) sang UZS
soʻm1,606.023727
1 Everlyn AI (LYN) sang ALL
L11.094559
1 Everlyn AI (LYN) sang ANG
ƒ0.238607
1 Everlyn AI (LYN) sang AWG
ƒ0.23994
1 Everlyn AI (LYN) sang BBD
$0.2666
1 Everlyn AI (LYN) sang BAM
KM0.223944
1 Everlyn AI (LYN) sang BIF
Fr392.0353
1 Everlyn AI (LYN) sang BND
$0.171957
1 Everlyn AI (LYN) sang BSD
$0.1333
1 Everlyn AI (LYN) sang JMD
$21.382653
1 Everlyn AI (LYN) sang KHR
537.498925
1 Everlyn AI (LYN) sang KMF
Fr56.5192
1 Everlyn AI (LYN) sang LAK
2,897.826029
1 Everlyn AI (LYN) sang LKR
රු40.332581
1 Everlyn AI (LYN) sang MDL
L2.260768
1 Everlyn AI (LYN) sang MGA
Ar597.75719
1 Everlyn AI (LYN) sang MOP
P1.063734
1 Everlyn AI (LYN) sang MVR
2.03949
1 Everlyn AI (LYN) sang MWK
MK231.02223
1 Everlyn AI (LYN) sang MZN
MT8.51787
1 Everlyn AI (LYN) sang NPR
रु18.671331
1 Everlyn AI (LYN) sang PYG
938.6986
1 Everlyn AI (LYN) sang RWF
Fr193.1517
1 Everlyn AI (LYN) sang SBD
$1.097059
1 Everlyn AI (LYN) sang SCR
1.807548
1 Everlyn AI (LYN) sang SRD
$5.284012
1 Everlyn AI (LYN) sang SVC
$1.162376
1 Everlyn AI (LYN) sang SZL
L2.326085
1 Everlyn AI (LYN) sang TMT
m0.467883
1 Everlyn AI (LYN) sang TND
د.ت0.3909689
1 Everlyn AI (LYN) sang TTD
$0.902441
1 Everlyn AI (LYN) sang UGX
Sh464.4172
1 Everlyn AI (LYN) sang XAF
Fr75.3145
1 Everlyn AI (LYN) sang XCD
$0.35991
1 Everlyn AI (LYN) sang XOF
Fr75.3145
1 Everlyn AI (LYN) sang XPF
Fr13.5966
1 Everlyn AI (LYN) sang BWP
P1.910189
1 Everlyn AI (LYN) sang BZD
$0.2666
1 Everlyn AI (LYN) sang CVE
$12.654169
1 Everlyn AI (LYN) sang DJF
Fr23.5941
1 Everlyn AI (LYN) sang DOP
$8.473881
1 Everlyn AI (LYN) sang DZD
د.ج17.394317
1 Everlyn AI (LYN) sang FJD
$0.30659
1 Everlyn AI (LYN) sang GNF
Fr1,159.0435
1 Everlyn AI (LYN) sang GTQ
Q1.018412
1 Everlyn AI (LYN) sang GYD
$27.817044
1 Everlyn AI (LYN) sang ISK
kr16.2626

Nguồn Everlyn AI

Để hiểu thêm về Everlyn AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Everlyn AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Everlyn AI

Hôm nay giá của Everlyn AI (LYN) là bao nhiêu?
Giá LYN theo thời gian thực bằng USD là 0.1333 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của LYN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của LYN sang USD là $ 0.1333. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Everlyn AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của LYN là $ 34.08M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của LYN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của LYN là 255.64M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LYN là bao nhiêu?
LYN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.0104430541406704 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của LYN là bao nhiêu?
LYN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.11034281556094892 USD.
Khối lượng giao dịch của LYN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của LYN là $ 531.60K USD.
LYN có tăng giá trong năm nay không?
LYN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá LYN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:04:53 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Everlyn AI (LYN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

