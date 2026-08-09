Giá Cobak Token hôm nay

Giá Cobak Token (CBK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1683, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CBK sang VND là ₫ 0.1683 mỗi CBK.

Cobak Token hiện xếp hạng #730 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 16.83M, với nguồn cung lưu hành 100.00M CBK. Trong vòng 24 giờ qua, CBK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1669 (thấp) đến ₫ 0.1709 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 429,281.61984925, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,912.77787553242576395.

Về hiệu suất ngắn hạn, CBK biến động 0.00% trong giờ qua và +3.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.73K.

Thông tin thị trường Cobak Token (CBK)

Xếp hạng No.730 Vốn hóa thị trường ₫ 16.83M₫ 16.83M ₫ 16.83M Khối lượng (24H) ₫ 53.73K₫ 53.73K ₫ 53.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 16.83M₫ 16.83M ₫ 16.83M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Ngày phát hành 2021-07-08 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cobak Token là ₫ 16.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.73K. Nguồn cung lưu hành của CBK là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.83M.