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Giá Cobak Token theo thời gian thực hôm nay là 0.1683 VND. Vốn hoá thị trường của CBK là 16,830,000 VND. Theo dõi cập nhật giá CBK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Cobak Token theo thời gian thực hôm nay là 0.1683 VND. Vốn hoá thị trường của CBK là 16,830,000 VND. Theo dõi cập nhật giá CBK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Cobak Token(CBK)

Giá theo thời gian thực 1 CBK sang VND

₫4,420.92
₫4,420.92₫4,420.92
-0.70%1D
VND
Biểu đồ giá Cobak Token (CBK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:58:07 (UTC+8)

Giá Cobak Token hôm nay

Giá Cobak Token (CBK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1683, biến động 0.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CBK sang VND là ₫ 0.1683 mỗi CBK.

Cobak Token hiện xếp hạng #730 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 16.83M, với nguồn cung lưu hành 100.00M CBK. Trong vòng 24 giờ qua, CBK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1669 (thấp) đến ₫ 0.1709 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 429,281.61984925, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,912.77787553242576395.

Về hiệu suất ngắn hạn, CBK biến động 0.00% trong giờ qua và +3.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.73K.

Thông tin thị trường Cobak Token (CBK)

No.730

₫ 16.83M
₫ 16.83M₫ 16.83M

₫ 53.73K
₫ 53.73K₫ 53.73K

₫ 16.83M
₫ 16.83M₫ 16.83M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cobak Token là ₫ 16.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.73K. Nguồn cung lưu hành của CBK là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.83M.

Lịch sử giá Cobak Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1669
₫ 0.1669₫ 0.1669
Thấp nhất 24H
₫ 0.1709
₫ 0.1709₫ 0.1709
Cao nhất 24H

₫ 0.1669
₫ 0.1669₫ 0.1669

₫ 0.1709
₫ 0.1709₫ 0.1709

₫ 429,281.61984925
₫ 429,281.61984925₫ 429,281.61984925

₫ 4,912.77787553242576395
₫ 4,912.77787553242576395₫ 4,912.77787553242576395

0.00%

-0.70%

+3.25%

+3.25%

Lịch sử giá theo VND của Cobak Token (CBK)

Theo dõi biến động giá của Cobak Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -31.164592-0.70%
30 ngày₫ -0.0131-7.23%
60 ngày₫ -0.0259-13.34%
90 ngày₫ -0.0992-37.09%
Biến động giá Cobak Token hôm nay

Hôm nay, CBK đã biến động ₫ -31.164592 (-0.70%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cobak Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0131 (-7.23%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cobak Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CBK đã biến động ₫ -0.0259 (-13.34%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cobak Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0992 (-37.09%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cobak Token (CBK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cobak Token.

Phân tích Cobak Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Cobak Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Cobak Token?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Cobak Token (CBK):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ áp dụng và sử dụng trong hệ sinh thái nền tảng Cobak
4. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
5. Các thông báo về hợp tác cũng như những phát triển của nền tảng
6. Tin tức về quy định pháp luật ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa
7. Động lực cung – cầu
8. Sự tham gia của cộng đồng và hoạt động trên mạng xã hội
9. Các mô hình phân tích kỹ thuật
10. Điều kiện kinh tế vĩ mô và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá Cobak Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Token Cobak (CBK) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật xu hướng thị trường. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tốt nhất sự biến động và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Cobak Token

Dự đoán giá Cobak Token (CBK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CBK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Cobak Token (CBK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Cobak Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Cobak Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CBK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Cobak Token.

Giới thiệu Cobak Token

Crypto Bank (CBK) là một tài sản số được thiết kế để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính trong hệ sinh thái blockchain. Nó hoạt động trên một nền tảng phi tập trung, tận dụng công nghệ blockchain để cung cấp cho người dùng một phương tiện an toàn và hiệu quả để chuyển đổi tài sản số. Vai trò chính của CBK là đóng vai trò như một phương tiện trao đổi, cho phép người dùng thực hiện giao dịch một cách dễ dàng và minh bạch. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của các giao dịch. Mô hình phát hành của CBK dựa trên nguồn cung cố định, giúp duy trì giá trị của nó trong hệ sinh thái. Các ứng dụng thông thường của nó bao gồm việc tạo thuận lợi cho việc thanh toán, thực hiện hợp đồng thông minh và cung cấp một nền tảng cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).

Hướng dẫn mua & đầu tư Cobak Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Cobak Token? Mua CBK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Cobak Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Cobak Token (CBK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Cobak Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Cobak Token (CBK)

Bạn có thể làm gì với Cobak Token

Sở hữu Cobak Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Cobak Token (CBK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Cobak Token (CBK) là gì

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Nguồn Cobak Token

Để hiểu thêm về Cobak Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Cobak Token
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemPolygon Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cobak Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:58:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Cobak Token (CBK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Cobak Token

CBK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CBK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CBK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Cobak Token (CBK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Cobak Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CBK/USDT
₫4,426.183
₫4,426.183₫4,426.183
-0.53%
319.71K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 CBK = 4,428.8145 VND