Giá MORI COIN theo thời gian thực hôm nay là 0.02615 USD. Theo dõi cập nhật giá MORI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MORI dễ dàng ngay trên MEXC.Giá MORI COIN theo thời gian thực hôm nay là 0.02615 USD. Theo dõi cập nhật giá MORI sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MORI dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về MORI

Thông tin giá MORI

Website chính thức MORI

Tokenomics của MORI

Dự báo giá MORI

Lịch sử MORI

Hướng dẫn mua MORI

Chuyển đổi MORI sang fiat

MORI Spot

MORI USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo MORI COIN

Giá MORI COIN(MORI)

Giá theo thời gian thực 1 MORI sang USD

$0.02554
$0.02554$0.02554
-0.39%1D
USD
Biểu đồ giá MORI COIN (MORI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:11:22 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của MORI COIN (MORI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.02447
$ 0.02447$ 0.02447
Thấp nhất 24H
$ 0.02767
$ 0.02767$ 0.02767
Cao nhất 24H

$ 0.02447
$ 0.02447$ 0.02447

$ 0.02767
$ 0.02767$ 0.02767

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+2.46%

-0.38%

-7.57%

-7.57%

Giá thời gian thực của MORI COIN (MORI) là $ 0.02615. Trong 24 giờ qua, MORI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02447 và cao nhất là $ 0.02767, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MORI là $ 0.20062000753120068, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02241657164171012.

Về hiệu suất ngắn hạn, MORI đã biến động +2.46% trong 1 giờ qua, -0.38% trong 24 giờ và -7.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MORI COIN (MORI)

No.836

$ 20.92M
$ 20.92M$ 20.92M

$ 108.20K
$ 108.20K$ 108.20K

$ 26.15M
$ 26.15M$ 26.15M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của MORI COIN là $ 20.92M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 108.20K. Nguồn cung lưu hành của MORI là 800.01M, với tổng nguồn cung là 999998186. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.15M.

Lịch sử giá theo USD của MORI COIN (MORI)

Theo dõi biến động giá của MORI COIN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0001-0.38%
30 ngày$ -0.02208-45.79%
60 ngày$ -0.01832-41.20%
90 ngày$ -0.06998-72.80%
Biến động giá MORI COIN hôm nay

Hôm nay, MORI đã biến động $ -0.0001 (-0.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá MORI COIN trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.02208 (-45.79%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá MORI COIN trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MORI đã biến động $ -0.01832 (-41.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá MORI COIN trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.06998 (-72.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của MORI COIN (MORI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá MORI COIN.

MORI COIN (MORI) là gì

Meme coin của Giáo sư Moriarty. Kẻ phản diện và thiên tài cuối cùng của internet.

MORI COIN đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư MORI COIN một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MORI để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về MORI COIN trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch MORI COIN trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá MORI COIN (USD)

MORI COIN (MORI) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản MORI COIN (MORI) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho MORI COIN.

Xem ngay dự đoán giá MORI COIN!

Tokenomics của MORI COIN (MORI)

Hiểu rõ tokenomics của MORI COIN (MORI) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MORI ngay!

Cách mua MORI COIN (MORI)

Bạn đang tìm cách mua MORI COIN? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua MORI COIN trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MORI/Tiền tệ địa phương

1 MORI COIN (MORI) sang VND
688.13725
1 MORI COIN (MORI) sang AUD
A$0.040271
1 MORI COIN (MORI) sang GBP
0.019351
1 MORI COIN (MORI) sang EUR
0.022489
1 MORI COIN (MORI) sang USD
$0.02615
1 MORI COIN (MORI) sang MYR
RM0.1106145
1 MORI COIN (MORI) sang TRY
1.097777
1 MORI COIN (MORI) sang JPY
¥3.9748
1 MORI COIN (MORI) sang ARS
ARS$38.119378
1 MORI COIN (MORI) sang RUB
2.1309635
1 MORI COIN (MORI) sang INR
2.29597
1 MORI COIN (MORI) sang IDR
Rp435.833159
1 MORI COIN (MORI) sang PHP
1.529252
1 MORI COIN (MORI) sang EGP
￡E.1.243694
1 MORI COIN (MORI) sang BRL
R$0.14121
1 MORI COIN (MORI) sang CAD
C$0.0363485
1 MORI COIN (MORI) sang BDT
3.189777
1 MORI COIN (MORI) sang NGN
38.230777
1 MORI COIN (MORI) sang COP
$101.7509575
1 MORI COIN (MORI) sang ZAR
R.0.4557945
1 MORI COIN (MORI) sang UAH
1.0896705
1 MORI COIN (MORI) sang TZS
T.Sh.64.888087
1 MORI COIN (MORI) sang VES
Bs5.4915
1 MORI COIN (MORI) sang CLP
$24.8425
1 MORI COIN (MORI) sang PKR
Rs7.38476
1 MORI COIN (MORI) sang KZT
14.0590245
1 MORI COIN (MORI) sang THB
฿0.8579815
1 MORI COIN (MORI) sang TWD
NT$0.804374
1 MORI COIN (MORI) sang AED
د.إ0.0959705
1 MORI COIN (MORI) sang CHF
Fr0.0206585
1 MORI COIN (MORI) sang HKD
HK$0.2031855
1 MORI COIN (MORI) sang AMD
֏9.984593
1 MORI COIN (MORI) sang MAD
.د.م0.2413645
1 MORI COIN (MORI) sang MXN
$0.4819445
1 MORI COIN (MORI) sang SAR
ريال0.0980625
1 MORI COIN (MORI) sang ETB
Br3.9311295
1 MORI COIN (MORI) sang KES
KSh3.3683815
1 MORI COIN (MORI) sang JOD
د.أ0.01854035
1 MORI COIN (MORI) sang PLN
0.095186
1 MORI COIN (MORI) sang RON
лв0.114537
1 MORI COIN (MORI) sang SEK
kr0.2460715
1 MORI COIN (MORI) sang BGN
лв0.043932
1 MORI COIN (MORI) sang HUF
Ft8.7751555
1 MORI COIN (MORI) sang CZK
0.547581
1 MORI COIN (MORI) sang KWD
د.ك0.0080019
1 MORI COIN (MORI) sang ILS
0.0860335
1 MORI COIN (MORI) sang BOB
Bs0.1801735
1 MORI COIN (MORI) sang AZN
0.044455
1 MORI COIN (MORI) sang TJS
SM0.24058
1 MORI COIN (MORI) sang GEL
0.070605
1 MORI COIN (MORI) sang AOA
Kz23.9248965
1 MORI COIN (MORI) sang BHD
.د.ب0.00985855
1 MORI COIN (MORI) sang BMD
$0.02615
1 MORI COIN (MORI) sang DKK
kr0.1681445
1 MORI COIN (MORI) sang HNL
L0.6848685
1 MORI COIN (MORI) sang MUR
1.188779
1 MORI COIN (MORI) sang NAD
$0.4563175
1 MORI COIN (MORI) sang NOK
kr0.262023
1 MORI COIN (MORI) sang NZD
$0.045501
1 MORI COIN (MORI) sang PAB
B/.0.02615
1 MORI COIN (MORI) sang PGK
K0.1095685
1 MORI COIN (MORI) sang QAR
ر.ق0.095186
1 MORI COIN (MORI) sang RSD
дин.2.6419345
1 MORI COIN (MORI) sang UZS
soʻm315.0601685
1 MORI COIN (MORI) sang ALL
L2.1764645
1 MORI COIN (MORI) sang ANG
ƒ0.0468085
1 MORI COIN (MORI) sang AWG
ƒ0.04707
1 MORI COIN (MORI) sang BBD
$0.0523
1 MORI COIN (MORI) sang BAM
KM0.043932
1 MORI COIN (MORI) sang BIF
Fr76.90715
1 MORI COIN (MORI) sang BND
$0.0337335
1 MORI COIN (MORI) sang BSD
$0.02615
1 MORI COIN (MORI) sang JMD
$4.1947215
1 MORI COIN (MORI) sang KHR
105.4433375
1 MORI COIN (MORI) sang KMF
Fr11.0876
1 MORI COIN (MORI) sang LAK
568.4782495
1 MORI COIN (MORI) sang LKR
රු7.9122055
1 MORI COIN (MORI) sang MDL
L0.443504
1 MORI COIN (MORI) sang MGA
Ar117.264445
1 MORI COIN (MORI) sang MOP
P0.208677
1 MORI COIN (MORI) sang MVR
0.400095
1 MORI COIN (MORI) sang MWK
MK45.320565
1 MORI COIN (MORI) sang MZN
MT1.670985
1 MORI COIN (MORI) sang NPR
रु3.6628305
1 MORI COIN (MORI) sang PYG
184.1483
1 MORI COIN (MORI) sang RWF
Fr37.89135
1 MORI COIN (MORI) sang SBD
$0.2152145
1 MORI COIN (MORI) sang SCR
0.354594
1 MORI COIN (MORI) sang SRD
$1.036586
1 MORI COIN (MORI) sang SVC
$0.228028
1 MORI COIN (MORI) sang SZL
L0.4563175
1 MORI COIN (MORI) sang TMT
m0.0917865
1 MORI COIN (MORI) sang TND
د.ت0.0767764
1 MORI COIN (MORI) sang TTD
$0.1770355
1 MORI COIN (MORI) sang UGX
Sh91.1066
1 MORI COIN (MORI) sang XAF
Fr14.77475
1 MORI COIN (MORI) sang XCD
$0.070605
1 MORI COIN (MORI) sang XOF
Fr14.77475
1 MORI COIN (MORI) sang XPF
Fr2.6673
1 MORI COIN (MORI) sang BWP
P0.3747295
1 MORI COIN (MORI) sang BZD
$0.0523
1 MORI COIN (MORI) sang CVE
$2.4824195
1 MORI COIN (MORI) sang DJF
Fr4.62855
1 MORI COIN (MORI) sang DOP
$1.6623555
1 MORI COIN (MORI) sang DZD
د.ج3.4123135
1 MORI COIN (MORI) sang FJD
$0.060145
1 MORI COIN (MORI) sang GNF
Fr227.37425
1 MORI COIN (MORI) sang GTQ
Q0.199786
1 MORI COIN (MORI) sang GYD
$5.456982
1 MORI COIN (MORI) sang ISK
kr3.1903

Nguồn MORI COIN

Để hiểu thêm về MORI COIN, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức MORI COIN
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về MORI COIN

Hôm nay giá của MORI COIN (MORI) là bao nhiêu?
Giá MORI theo thời gian thực bằng USD là 0.02615 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MORI sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MORI sang USD là $ 0.02615. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của MORI COIN là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MORI là $ 20.92M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MORI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MORI là 800.01M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MORI là bao nhiêu?
MORI đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.20062000753120068 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MORI là bao nhiêu?
MORI từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.02241657164171012 USD.
Khối lượng giao dịch của MORI là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MORI là $ 108.20K USD.
MORI có tăng giá trong năm nay không?
MORI có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MORI để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:11:22 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành MORI COIN (MORI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MORI sang USD

Số lượng

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.02615 USD

Giao dịch MORI

MORI/USDT
$0.02554
$0.02554$0.02554
-0.42%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures