Giá Robinhood xStock theo thời gian thực hôm nay là 127.36 USD. Theo dõi cập nhật giá HOODX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HOODX dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Robinhood xStock(HOODX)

Giá theo thời gian thực 1 HOODX sang USD

$127.46
$127.46
+3.56%1D
USD
Biểu đồ giá Robinhood xStock (HOODX) theo thời gian thực
Thông tin giá theo USD của Robinhood xStock (HOODX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 121.34
$ 121.34
Thấp nhất 24H
$ 132.04
$ 132.04
Cao nhất 24H

$ 121.34
$ 121.34

$ 132.04
$ 132.04

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168

+0.77%

+3.56%

-5.42%

-5.42%

Giá thời gian thực của Robinhood xStock (HOODX) là $ 127.36. Trong 24 giờ qua, HOODX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 121.34 và cao nhất là $ 132.04, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOODX là $ 153.08036045849482, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 91.00407335090168.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOODX đã biến động +0.77% trong 1 giờ qua, +3.56% trong 24 giờ và -5.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Robinhood xStock (HOODX)

No.1523

$ 3.95M
$ 3.95M

$ 61.77K
$ 61.77K

$ 3.95M
$ 3.95M

31.00K
31.00K

--
--

30,999.84960465
30,999.84960465

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robinhood xStock là $ 3.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 61.77K. Nguồn cung lưu hành của HOODX là 31.00K, với tổng nguồn cung là 30999.84960465. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.95M.

Lịch sử giá theo USD của Robinhood xStock (HOODX)

Theo dõi biến động giá của Robinhood xStock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +4.3816+3.56%
30 ngày$ +2.99+2.40%
60 ngày$ +17.62+16.05%
90 ngày$ +25.51+25.04%
Biến động giá Robinhood xStock hôm nay

Hôm nay, HOODX đã biến động $ +4.3816 (+3.56%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Robinhood xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +2.99 (+2.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Robinhood xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HOODX đã biến động $ +17.62 (+16.05%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Robinhood xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +25.51 (+25.04%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Robinhood xStock (HOODX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Robinhood xStock.

Robinhood xStock (HOODX) là gì

Robinhood xStock (HOODx) là chứng chỉ theo dõi, được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. HOODx theo dõi giá của Robinhood Markets, Inc. (cơ sở). HOODx được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp cận hợp pháp vào giá cổ phiếu của Robinhood Markets, Inc. cho những người tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện, đồng thời giữ nguyên những ưu điểm của công nghệ blockchain.

Robinhood xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Robinhood xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake HOODX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Robinhood xStock trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Robinhood xStock trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Robinhood xStock (USD)

Robinhood xStock (HOODX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Robinhood xStock (HOODX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Robinhood xStock.

Xem ngay dự đoán giá Robinhood xStock!

Tokenomics của Robinhood xStock (HOODX)

Hiểu rõ tokenomics của Robinhood xStock (HOODX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token HOODX ngay!

Cách mua Robinhood xStock (HOODX)

Bạn đang tìm cách mua Robinhood xStock? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Robinhood xStock trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

Nguồn Robinhood xStock

Để hiểu thêm về Robinhood xStock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Robinhood xStock
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Robinhood xStock

Hôm nay giá của Robinhood xStock (HOODX) là bao nhiêu?
Giá HOODX theo thời gian thực bằng USD là 127.36 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của HOODX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của HOODX sang USD là $ 127.36. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Robinhood xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của HOODX là $ 3.95M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của HOODX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của HOODX là 31.00K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOODX là bao nhiêu?
HOODX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 153.08036045849482 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của HOODX là bao nhiêu?
HOODX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 91.00407335090168 USD.
Khối lượng giao dịch của HOODX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của HOODX là $ 61.77K USD.
HOODX có tăng giá trong năm nay không?
HOODX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá HOODX để xem phân tích chi tiết hơn.
$127.46
