Giá MOVA hôm nay

Giá MOVA (MOVA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3508, biến động 7.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOVA sang VND là ₫ 0.3508 mỗi MOVA.

MOVA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MOVA. Trong vòng 24 giờ qua, MOVA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3451 (thấp) đến ₫ 0.4106 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOVA biến động 0.00% trong giờ qua và -20.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 140.79.

Thông tin thị trường MOVA (MOVA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 140.79₫ 140.79 ₫ 140.79 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 350.80M₫ 350.80M ₫ 350.80M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai MOVA

Vốn hoá thị trường hiện tại của MOVA là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 140.79. Nguồn cung lưu hành của MOVA là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 350.80M.