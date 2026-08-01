Giá Verasity hôm nay

Giá Verasity (VRA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,000010563, biến động 5,19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VRA sang VND là ₫ 0,000010563 mỗi VRA.

Verasity hiện xếp hạng #1843 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 984.17K, với nguồn cung lưu hành 93.17B VRA. Trong vòng 24 giờ qua, VRA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,000008832 (thấp) đến ₫ 0,000010565 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2.284,81850363004249035, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0,15358421831627320.

Về hiệu suất ngắn hạn, VRA biến động +11,21% trong giờ qua và +12,40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 67.34K.

Thông tin thị trường Verasity (VRA)

Xếp hạng No.1843 Vốn hóa thị trường ₫ 984.17K₫ 984.17K ₫ 984.17K Khối lượng (24H) ₫ 67.34K₫ 67.34K ₫ 67.34K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2,11M₫ 2,11M ₫ 2,11M Nguồn cung lưu thông 93.17B 93.17B 93.17B Nguồn cung tối đa 200.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 Tổng cung 98.228.872.198 98.228.872.198 98.228.872.198 Tỷ lệ lưu hành 46,58% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Verasity là ₫ 984.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 67.34K. Nguồn cung lưu hành của VRA là 93.17B, với tổng nguồn cung là 98228872198. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2,11M.