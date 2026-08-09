Giá PayAI Network hôm nay

Giá PayAI Network (PAYAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004066, biến động 4.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PAYAI sang VND là ₫ 0.004066 mỗi PAYAI.

PayAI Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PAYAI. Trong vòng 24 giờ qua, PAYAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004004 (thấp) đến ₫ 0.004369 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PAYAI biến động 0.00% trong giờ qua và +15.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.31K.

Thông tin thị trường PayAI Network (PAYAI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 56.31K₫ 56.31K ₫ 56.31K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của PayAI Network là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.31K. Nguồn cung lưu hành của PAYAI là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.