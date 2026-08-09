Giá THENA(THE)
Giá THENA (THE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06389, biến động 14.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá THE sang VND là ₫ 0.06389 mỗi THE.
THENA hiện xếp hạng #1005 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.49M, với nguồn cung lưu hành 132.95M THE. Trong vòng 24 giờ qua, THE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05499 (thấp) đến ₫ 0.06954 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 107,975.19227063971340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,656.6028414452088305.
Về hiệu suất ngắn hạn, THE biến động +3.71% trong giờ qua và +24.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 179.22K.
No.1005
40.76%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của THENA là ₫ 8.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 179.22K. Nguồn cung lưu hành của THE là 132.95M, với tổng nguồn cung là 284166314.96603302. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.84M.
+3.71%
+14.17%
+24.68%
+24.68%
Theo dõi biến động giá của THENA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +208.6671631
|+14.17%
|30 ngày
|₫ +0.00562
|+9.64%
|60 ngày
|₫ -0.00221
|-3.35%
|90 ngày
|₫ -0.04262
|-40.02%
Hôm nay, THE đã biến động ₫ +208.6671631 (+14.17%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00562 (+9.64%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, THE đã biến động ₫ -0.00221 (-3.35%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.04262 (-40.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của THENA (THE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá THENA.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của THENA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường THE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
USDT在4小时周期内运行于0.05328枢纽点下方。价格位于S2与S1之间，中枢0.05458构成上方结构边界。短期均线组呈现买入信号，EMA排列确认短线多头秩序。MACD形成金叉形态，动能指标出现分层现象，RSI处于中性区域。快慢指标尚未形成完全共振，波动率维持当前区间状态。近端阻力位0.05403距离现价1.4%，该价位为S1枢轴点；远端参考位0.05458距离现价2.4%，此位置为中枢均值。下方支撑位0.05320距离现价0.15%，该价位为S2枢轴点；更低位参考0.05541距离现价4.0%，此位置为R1阻力区。多空力量在窄幅区间内博弈。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của THENA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
The Evolution (THE) là một loại tiền điện tử nhằm cung cấp một nền tảng phi tập trung cho việc phát triển và thực hiện các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (dApps). Mục đích chính của nó là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng với tài sản mã hóa nội bộ của nó, THE, một cách an toàn và có thể mở rộng. The Evolution hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần, được thiết kế để tiết kiệm năng lượng hơn so với mô hình chứng minh công việc truyền thống. Nền tảng thường được sử dụng để tạo ra các dApps có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản và quản lý chuỗi cung ứng, v.v. Sự tập trung vào khả năng mở rộng, an ninh và bền vững của The Evolution đặt nó vào vị trí là một người chơi quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử.
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Sở hữu THENA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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THENA đặt mục tiêu trở thành nền tảng “SuperApp” tiên phong, mang đến trải nghiệm chuẩn CEX và thu hút người dùng đại chúng lên on-chain. Với cách tiếp cận linh hoạt, THENA hướng tới việc trở thành lớp thanh khoản đa năng nhất từng được phát triển, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thanh khoản của các Đối tác: từ Stablecoin, LST, tài sản thực được mã hóa (Tokenized RWAs), meme coin, token AI, đến nhiều loại tài sản khác.
Để hiểu thêm về THENA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
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