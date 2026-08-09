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Giá THENA theo thời gian thực hôm nay là 0.06389 VND. Vốn hoá thị trường của THE là 8,494,146.1115115965758 VND. Theo dõi cập nhật giá THE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá THENA theo thời gian thực hôm nay là 0.06389 VND. Vốn hoá thị trường của THE là 8,494,146.1115115965758 VND. Theo dõi cập nhật giá THE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá THENA(THE)

Giá theo thời gian thực 1 THE sang VND

₫1,681.26535
₫1,681.26535₫1,681.26535
+14.17%1D
VND
Biểu đồ giá THENA (THE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:47:45 (UTC+8)

Giá THENA hôm nay

Giá THENA (THE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06389, biến động 14.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá THE sang VND là ₫ 0.06389 mỗi THE.

THENA hiện xếp hạng #1005 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.49M, với nguồn cung lưu hành 132.95M THE. Trong vòng 24 giờ qua, THE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05499 (thấp) đến ₫ 0.06954 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 107,975.19227063971340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,656.6028414452088305.

Về hiệu suất ngắn hạn, THE biến động +3.71% trong giờ qua và +24.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 179.22K.

Thông tin thị trường THENA (THE)

No.1005

₫ 8.49M
₫ 8.49M₫ 8.49M

₫ 179.22K
₫ 179.22K₫ 179.22K

₫ 20.84M
₫ 20.84M₫ 20.84M

132.95M
132.95M 132.95M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

284,166,314.96603302
284,166,314.96603302 284,166,314.96603302

40.76%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của THENA là ₫ 8.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 179.22K. Nguồn cung lưu hành của THE là 132.95M, với tổng nguồn cung là 284166314.96603302. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.84M.

Lịch sử giá THENA theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.05499
₫ 0.05499₫ 0.05499
Thấp nhất 24H
₫ 0.06954
₫ 0.06954₫ 0.06954
Cao nhất 24H

₫ 0.05499
₫ 0.05499₫ 0.05499

₫ 0.06954
₫ 0.06954₫ 0.06954

₫ 107,975.19227063971340
₫ 107,975.19227063971340₫ 107,975.19227063971340

₫ 1,656.6028414452088305
₫ 1,656.6028414452088305₫ 1,656.6028414452088305

+3.71%

+14.17%

+24.68%

+24.68%

Lịch sử giá theo VND của THENA (THE)

Theo dõi biến động giá của THENA trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +208.6671631+14.17%
30 ngày₫ +0.00562+9.64%
60 ngày₫ -0.00221-3.35%
90 ngày₫ -0.04262-40.02%
Biến động giá THENA hôm nay

Hôm nay, THE đã biến động ₫ +208.6671631 (+14.17%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá THENA trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00562 (+9.64%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá THENA trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, THE đã biến động ₫ -0.00221 (-3.35%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá THENA trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.04262 (-40.02%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của THENA (THE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá THENA.

Phân tích THENA

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của THENA. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường THENA hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường THE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

USDT在4小时周期内运行于0.05328枢纽点下方。价格位于S2与S1之间，中枢0.05458构成上方结构边界。短期均线组呈现买入信号，EMA排列确认短线多头秩序。MACD形成金叉形态，动能指标出现分层现象，RSI处于中性区域。快慢指标尚未形成完全共振，波动率维持当前区间状态。近端阻力位0.05403距离现价1.4%，该价位为S1枢轴点；远端参考位0.05458距离现价2.4%，此位置为中枢均值。下方支撑位0.05320距离现价0.15%，该价位为S2枢轴点；更低位参考0.05541距离现价4.0%，此位置为R1阻力区。多空力量在窄幅区间内博弈。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá THENA?

THENA (THE) giá cả bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các nền tảng DEX
2. TVL (Tổng giá trị bị khóa) trong giao thức THENA
3. Hiệu suất và mức độ phổ biến của hệ sinh thái BNB Chain
4. Cơ chế tokenomics, bao gồm phần thưởng staking và tỷ lệ phát hành token
5. Các thông báo về quan hệ đối tác và những bản nâng cấp giao thức
6. Tâm lý thị trường DeFi nói chung
7. Sự cạnh tranh từ các giao thức DEX khác
8. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến DeFi
9. Mức độ áp dụng của người dùng và số lượng địa chỉ hoạt động
10. Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường cũng như các chuyển động của các “cá voi” trong thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá THENA hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của THENA (THE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định giao dịch – Các nhà giao dịch tích cực cần có giá hiện tại để mua/bán vào những thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ trong danh mục.
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp xác định xu hướng và những cơ hội tiềm năng.
4. Quản lý rủi ro – Hiểu rõ biến động giá giúp thiết lập mức cắt lỗ phù hợp.
5. Tâm lý FOMO/định thời – Nỗi lo bị bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy sự quan tâm đến giá cả theo thời gian thực.

Dự đoán giá THENA

Dự đoán giá THENA (THE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của THE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá THENA (THE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của THENA có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá THENA sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá THE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá THENA.

Giới thiệu THENA

The Evolution (THE) là một loại tiền điện tử nhằm cung cấp một nền tảng phi tập trung cho việc phát triển và thực hiện các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (dApps). Mục đích chính của nó là tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng với tài sản mã hóa nội bộ của nó, THE, một cách an toàn và có thể mở rộng. The Evolution hoạt động trên cơ chế đồng thuận dựa trên cổ phần, được thiết kế để tiết kiệm năng lượng hơn so với mô hình chứng minh công việc truyền thống. Nền tảng thường được sử dụng để tạo ra các dApps có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản và quản lý chuỗi cung ứng, v.v. Sự tập trung vào khả năng mở rộng, an ninh và bền vững của The Evolution đặt nó vào vị trí là một người chơi quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Hướng dẫn mua & đầu tư THENA tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với THENA? Mua THE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua THENA. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua THENA (THE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và THENA sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua THENA (THE)

Bạn có thể làm gì với THENA

Sở hữu THENA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua THENA (THE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

THENA (THE) là gì

THENA đặt mục tiêu trở thành nền tảng “SuperApp” tiên phong, mang đến trải nghiệm chuẩn CEX và thu hút người dùng đại chúng lên on-chain. Với cách tiếp cận linh hoạt, THENA hướng tới việc trở thành lớp thanh khoản đa năng nhất từng được phát triển, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thanh khoản của các Đối tác: từ Stablecoin, LST, tài sản thực được mã hóa (Tokenized RWAs), meme coin, token AI, đến nhiều loại tài sản khác.

Nguồn THENA

Để hiểu thêm về THENA, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức THENA
Block Explorer

Danh mục :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về THENA

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:47:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành THENA (THE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về THENA

THE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short THE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch THE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường THENA (THE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá THENA theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
THE/USDT
₫1,691.5282
₫1,691.5282₫1,691.5282
+14.70%
3.03M (USDT)
THE/USDC
₫1,678.63385
₫1,678.63385₫1,678.63385
+13.78%
926.79K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán THE sang VND

Số lượng

THE
THE
VND
VND

1 THE = 1,681.26535 VND