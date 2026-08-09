Giá THENA hôm nay

Giá THENA (THE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06389, biến động 14.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá THE sang VND là ₫ 0.06389 mỗi THE.

THENA hiện xếp hạng #1005 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.49M, với nguồn cung lưu hành 132.95M THE. Trong vòng 24 giờ qua, THE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05499 (thấp) đến ₫ 0.06954 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 107,975.19227063971340, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,656.6028414452088305.

Về hiệu suất ngắn hạn, THE biến động +3.71% trong giờ qua và +24.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 179.22K.

Thông tin thị trường THENA (THE)

Xếp hạng No.1005 Vốn hóa thị trường ₫ 8.49M₫ 8.49M ₫ 8.49M Khối lượng (24H) ₫ 179.22K₫ 179.22K ₫ 179.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 20.84M₫ 20.84M ₫ 20.84M Nguồn cung lưu thông 132.95M 132.95M 132.95M Nguồn cung tối đa 326,120,291 326,120,291 326,120,291 Tổng cung 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 Tỷ lệ lưu hành 40.76% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của THENA là ₫ 8.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 179.22K. Nguồn cung lưu hành của THE là 132.95M, với tổng nguồn cung là 284166314.96603302. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.84M.