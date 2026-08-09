Giá DeepNode hôm nay

Giá DeepNode (DN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0327, biến động 5.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DN sang VND là ₫ 0.0327 mỗi DN.

DeepNode hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- DN. Trong vòng 24 giờ qua, DN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03226 (thấp) đến ₫ 0.03716 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DN biến động -3.97% trong giờ qua và -12.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 295.90K.

Thông tin thị trường DeepNode (DN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 295.90K₫ 295.90K ₫ 295.90K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.27M₫ 3.27M ₫ 3.27M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của DeepNode là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 295.90K. Nguồn cung lưu hành của DN là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.27M.