Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Folks Finance theo thời gian thực hôm nay là 1.8515 VND. Vốn hoá thị trường của FOLKS là -- VND. Theo dõi cập nhật giá FOLKS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Folks Finance theo thời gian thực hôm nay là 1.8515 VND. Vốn hoá thị trường của FOLKS là -- VND. Theo dõi cập nhật giá FOLKS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về FOLKS

Thông tin giá FOLKS

FOLKS là gì

Whitepaper FOLKS

Website chính thức FOLKS

Tokenomics của FOLKS

Dự báo giá FOLKS

Lịch sử FOLKS

Hướng dẫn mua FOLKS

Chuyển đổi FOLKS sang fiat

FOLKS Spot

FOLKS USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Folks Finance

Giá Folks Finance(FOLKS)

Giá theo thời gian thực 1 FOLKS sang VND

₫48,703.802
₫48,703.802₫48,703.802
-1.19%1D
VND
Biểu đồ giá Folks Finance (FOLKS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:19:22 (UTC+8)

Giá Folks Finance hôm nay

Giá Folks Finance (FOLKS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.8515, biến động 1.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOLKS sang VND là ₫ 1.8515 mỗi FOLKS.

Folks Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- FOLKS. Trong vòng 24 giờ qua, FOLKS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.8403 (thấp) đến ₫ 1.8991 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOLKS biến động -0.42% trong giờ qua và -10.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 128.39K.

Thông tin thị trường Folks Finance (FOLKS)

--
----

₫ 128.39K
₫ 128.39K₫ 128.39K

₫ 92.58M
₫ 92.58M₫ 92.58M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

ALGO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Folks Finance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 128.39K. Nguồn cung lưu hành của FOLKS là --, với tổng nguồn cung là 50000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 92.58M.

Lịch sử giá Folks Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.8403
₫ 1.8403₫ 1.8403
Thấp nhất 24H
₫ 1.8991
₫ 1.8991₫ 1.8991
Cao nhất 24H

₫ 1.8403
₫ 1.8403₫ 1.8403

₫ 1.8991
₫ 1.8991₫ 1.8991

--
----

--
----

-0.42%

-1.19%

-10.40%

-10.40%

Lịch sử giá theo VND của Folks Finance (FOLKS)

Theo dõi biến động giá của Folks Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -586.555251-1.19%
30 ngày₫ -0.0777-4.03%
60 ngày₫ +0.0053+0.28%
90 ngày₫ +0.2223+13.64%
Biến động giá Folks Finance hôm nay

Hôm nay, FOLKS đã biến động ₫ -586.555251 (-1.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Folks Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0777 (-4.03%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Folks Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FOLKS đã biến động ₫ +0.0053 (+0.28%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Folks Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.2223 (+13.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Folks Finance (FOLKS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Folks Finance.

Phân tích Folks Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Folks Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Folks Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FOLKS: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt: FOLKS_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 1.9028 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm dưới vùng trung tâm 1.9346. Hệ thống các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho thấy một dải kháng cự dày đặc hình thành trong khoảng từ S1 đến R2 phía trên. Mức giá hiện tại đang thấp hơn tất cả các điểm trung tâm ngắn hạn. Cấu trúc thị trường thể hiện đặc trưng của xu hướng giảm. Hệ thống đường trung bình động MA và EMA đều phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt chéo giảm, với sự phân kỳ giữa đường nhanh và đường chậm. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Biến động thị trường duy trì xu hướng thu hẹp. Động lực mua bán không đồng đều, sức mạnh mua ngắn hạn bị kìm hãm bởi quán tính của xu hướng. Mức tham chiếu gần nhất phía trên là 1.9116, cách mức giá hiện tại khoảng 0.46%. Vùng trung tâm 1.9346 đóng vai trò như một rào chắn quan trọng ở phía xa. Phía dưới chưa có sự hỗ trợ rõ ràng từ các ngưỡng trung tâm. Cần theo dõi tình hình kiểm tra thanh khoản tại các mức giá thấp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Folks Finance?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token FOLKS:

1. Mức độ áp dụng của giao thức - Việc sử dụng nền tảng cho vay/nợ DeFi Folks Finance.
2. Tăng trưởng TVL - Tổng giá trị bị khóa (TVL) phản ánh sức khỏe và nhu cầu đối với nền tảng.
3. Hệ sinh thái Algorand - Hiệu suất của blockchain cơ sở có tác động đến tất cả các loại token.
4. Tiện ích của token - Quyền quản trị và ưu đãi giảm phí trên nền tảng thúc đẩy nhu cầu.
5. Thị trường tâm lý - Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và DeFi.
6. Sự cạnh tranh - Các giao thức cho vay khác trên Algorand cũng như các giải pháp thay thế xuyên chuỗi.
7. Cơ cấu tokenomics - Lịch trình cung cấp, phần thưởng staking và các cơ chế đốt token.
8. Quan hệ đối tác - Sự tích hợp với các dự án Algorand khác.
9. Tin tức về quy định - Các quy định liên quan đến DeFi có tác động đến các giao thức cho vay.
10. Phát triển kỹ thuật - Các bản nâng cấp giao thức và những tính năng mới.

Tại sao mọi người muốn biết giá Folks Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Folks Finance (FOLKS) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định đầu tư, theo dõi danh mục đầu tư, cơ hội giao dịch và phân tích thị trường. Dữ liệu giá hiện tại giúp nhà đầu tư xác định điểm vào/ra, đánh giá lợi nhuận/lỗ, đồng thời đưa ra những lựa chọn tài chính sáng suốt đối với token của giao thức DeFi này.

Dự đoán giá Folks Finance

Dự đoán giá Folks Finance (FOLKS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FOLKS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Folks Finance (FOLKS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Folks Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Folks Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FOLKS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Folks Finance.

Hướng dẫn mua & đầu tư Folks Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Folks Finance? Mua FOLKS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Folks Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Folks Finance (FOLKS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Folks Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Folks Finance (FOLKS)

Bạn có thể làm gì với Folks Finance

Sở hữu Folks Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Folks Finance (FOLKS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Folks Finance (FOLKS) là gì

Folks Finance là một giao thức DeFi cung cấp các công cụ quản lý tài sản xuyên chuỗi một cách liền mạch và thuận tiện, bao gồm cho vay, staking, hoán đổi, giao dịch đòn bẩy và staking thanh khoản có đòn bẩy.

Nguồn Folks Finance

Để hiểu thêm về Folks Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Folks Finance

Danh mục :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Folks Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:19:22 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Folks Finance (FOLKS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Folks Finance

FOLKS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FOLKS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FOLKS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Folks Finance (FOLKS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Folks Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FOLKS/USDT
₫48,882.744
₫48,882.744₫48,882.744
-0.86%
68.74K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,934.03250
₫5,934.03250₫5,934.03250

-10.12%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫58,829.8140
₫58,829.8140₫58,829.8140

+89.85%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,891.2685
₫27,891.2685₫27,891.2685

+9.44%

STONK

STONK

STONK

₫179.626190
₫179.626190₫179.626190

-2.72%

Squid

Squid

QUID

₫2,357.82400
₫2,357.82400₫2,357.82400

-1.26%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,509.943645
₫4,509.943645₫4,509.943645

+140.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫58,829.8140
₫58,829.8140₫58,829.8140

+89.85%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫68.734780
₫68.734780₫68.734780

+49.59%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,249.9625
₫1,249.9625₫1,249.9625

+81.29%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.3603355
₫6.3603355₫6.3603355

+61.13%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FOLKS sang VND

Số lượng

FOLKS
FOLKS
VND
VND

1 FOLKS = 48,722.2225 VND