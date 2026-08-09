Giá Folks Finance hôm nay

Giá Folks Finance (FOLKS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.8515, biến động 1.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOLKS sang VND là ₫ 1.8515 mỗi FOLKS.

Folks Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- FOLKS. Trong vòng 24 giờ qua, FOLKS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.8403 (thấp) đến ₫ 1.8991 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOLKS biến động -0.42% trong giờ qua và -10.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 128.39K.

Thông tin thị trường Folks Finance (FOLKS)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 128.39K₫ 128.39K ₫ 128.39K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 92.58M₫ 92.58M ₫ 92.58M Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Tổng cung 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Blockchain công khai ALGO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Folks Finance là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 128.39K. Nguồn cung lưu hành của FOLKS là --, với tổng nguồn cung là 50000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 92.58M.