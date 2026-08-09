Giá AixPlay hôm nay

Giá AixPlay (AIXPLAY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001121, biến động 4.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AIXPLAY sang VND là ₫ 0.0001121 mỗi AIXPLAY.

AixPlay hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- AIXPLAY. Trong vòng 24 giờ qua, AIXPLAY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001065 (thấp) đến ₫ 0.0001168 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIXPLAY biến động -0.45% trong giờ qua và -2.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 136.20K.

Thông tin thị trường AixPlay (AIXPLAY)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 136.20K₫ 136.20K ₫ 136.20K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.11M₫ 2.11M ₫ 2.11M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của AixPlay là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 136.20K. Nguồn cung lưu hành của AIXPLAY là --, với tổng nguồn cung là 18827566155. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.11M.