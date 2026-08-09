Giá Curve hôm nay

Giá Curve (CRV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2332, biến động 2.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRV sang VND là ₫ 0.2332 mỗi CRV.

Curve hiện xếp hạng #95 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 353.70M, với nguồn cung lưu hành 1.52B CRV. Trong vòng 24 giờ qua, CRV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.224 (thấp) đến ₫ 0.2335 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,592,025.7590917295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,510.00047772465474095.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRV biến động +2.77% trong giờ qua và +13.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 439.17K.

Thông tin thị trường Curve (CRV)

Xếp hạng No.95 Vốn hóa thị trường ₫ 353.70M₫ 353.70M ₫ 353.70M Khối lượng (24H) ₫ 439.17K₫ 439.17K ₫ 439.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 706.67M₫ 706.67M ₫ 706.67M Nguồn cung lưu thông 1.52B 1.52B 1.52B Nguồn cung tối đa 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 Tổng cung 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 Tỷ lệ lưu hành 50.05% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Curve là ₫ 353.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 439.17K. Nguồn cung lưu hành của CRV là 1.52B, với tổng nguồn cung là 2390277331.31504443. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 706.67M.