Giá Curve(CRV)
Giá Curve (CRV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2332, biến động 2.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRV sang VND là ₫ 0.2332 mỗi CRV.
Curve hiện xếp hạng #95 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 353.70M, với nguồn cung lưu hành 1.52B CRV. Trong vòng 24 giờ qua, CRV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.224 (thấp) đến ₫ 0.2335 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,592,025.7590917295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,510.00047772465474095.
Về hiệu suất ngắn hạn, CRV biến động +2.77% trong giờ qua và +13.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 439.17K.
No.95
50.05%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Curve là ₫ 353.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 439.17K. Nguồn cung lưu hành của CRV là 1.52B, với tổng nguồn cung là 2390277331.31504443. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 706.67M.
+2.77%
+2.36%
+13.42%
+13.42%
Theo dõi biến động giá của Curve trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +141.607401
|+2.36%
|30 ngày
|₫ +0.0254
|+12.22%
|60 ngày
|₫ +0.0294
|+14.42%
|90 ngày
|₫ -0.0351
|-13.09%
Hôm nay, CRV đã biến động ₫ +141.607401 (+2.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0254 (+12.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CRV đã biến động ₫ +0.0294 (+14.42%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0351 (-13.09%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Curve (CRV)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Curve.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Curve. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CRV: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
CRV_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,2140 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên trung tâm dao động 0,2115. Cấu trúc ngắn hạn đang diễn ra trong khoảng giữa mức kháng cự R1 tại 0,2131 và mức kháng cự R2 tại 0,2148. Hệ thống trung tâm cho thấy giá đã vượt qua đường trung tâm. Hai phe mua và bán đang tranh chấp trong vùng giá từ 0,2115 đến 0,2148. Mức giá hiện tại gần sát với biên giới trên của dải dao động. Nhóm MA đang phát tín hiệu mua. Nhóm EMA vẫn duy trì xu hướng đi lên phía trên đường số 0. MACD hình thành mô hình cắt vàng, với các đường nhanh và chậm cùng hướng đi lên. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính, động lượng chưa có sự phân kỳ quá mức. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường. Các chỉ báo KDJ và StochRSI cần được xác nhận dựa trên diễn biến thị trường thực tế. Tình trạng mở rộng của dải Bollinger sẽ quyết định phạm vi biến động ngắn hạn. Động lực tăng giá đang nhỉnh hơn một chút, trong khi sức mạnh của phe bán vẫn chưa hoàn toàn suy yếu. Mức độ đồng bộ giữa các chỉ báo còn khá hạn chế. Mức giá quan trọng gần nhất là mức kháng cự R1 tại 0,2131, cách mức giá hiện tại 0,0009. Mức hỗ trợ đầu tiên phía dưới nằm tại mức S1 0,2098, cách mức giá hiện tại 0,0042. Các mức tham chiếu xa hơn bao gồm mức kháng cự R2 tại 0,2148 và mức hỗ trợ S2 tại 0,2082. Nếu giá vượt qua mức 0,2148, thị trường có thể tiến tới thử nghiệm các vùng giá cao hơn; ngược lại, nếu phá vỡ mức 0,2098, giá có thể quay trở lại khu vực bên dưới trung tâm dao động.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Curve có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Token Curve DAO (CRV) là một loại tiền điện tử tài chính phi tập trung (DeFi) hoạt động trên blockchain Ethereum. Nó đóng vai trò là token quản trị cho giao thức Curve Finance, một nền tảng được thiết kế để hoán đổi giữa các stablecoin với phí thấp và sự trượt giá thấp. Các chủ sở hữu CRV có thể bỏ phiếu về các đề xuất và phát triển giao thức khác nhau, do đó ảnh hưởng đến hướng phát triển của nền tảng. Token cũng được sử dụng cho việc khai thác thanh khoản, nơi người dùng có thể kiếm được phần thưởng bằng cách cung cấp thanh khoản cho các hồ bơi khác nhau của nền tảng. Nguyên tắc cung cấp CRV được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh bị khóa theo thời gian, với tổng cung tối đa là 3,03 tỷ token.
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Sở hữu Curve mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Curve (CRV) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
Để hiểu thêm về Curve, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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