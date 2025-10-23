TAC (TAC) là gì

TAC là blockchain tương thích EVM đầu tiên được xây dựng chuyên biệt cho hệ sinh thái TON và Telegram. Ngay từ ngày đầu ra mắt, TAC đã cung cấp đầy đủ các chức năng DeFi với các ứng dụng được triển khai sẵn, thanh khoản từ Ethereum và BTC, cùng khả năng truy cập liền mạch qua ví TON. Với hơn 100 triệu ví và tích hợp Telegram, TAC là chuỗi EVM sẵn sàng phân phối rộng rãi nhất từ trước đến nay.

TAC đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư TAC một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra khả năng stake TAC để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về TAC trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch TAC trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá TAC (USD)

TAC (TAC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản TAC (TAC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho TAC.

Xem ngay dự đoán giá TAC!

Tokenomics của TAC (TAC)

Hiểu rõ tokenomics của TAC (TAC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TAC ngay!

Cách mua TAC (TAC)

Bạn đang tìm cách mua TAC? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua TAC trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TAC/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn TAC

Để hiểu thêm về TAC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về TAC Hôm nay giá của TAC (TAC) là bao nhiêu? Giá TAC theo thời gian thực bằng USD là 0.004416 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của TAC sang USD là bao nhiêu? $ 0.004416 . Truy cập Giá hiện tại của TAC sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của TAC là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của TAC là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của TAC là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của TAC là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TAC là bao nhiêu? TAC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TAC là bao nhiêu? TAC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của TAC là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TAC là $ 73.53K USD . TAC có tăng giá trong năm nay không? TAC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TAC để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành TAC (TAC)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

