Giá Monero(XMR)
Giá Monero (XMR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 399.33, biến động 0.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XMR sang VND là ₫ 399.33 mỗi XMR.
Monero hiện xếp hạng #14 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.49B, với nguồn cung lưu hành 18.77M XMR. Trong vòng 24 giờ qua, XMR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 373.76 (thấp) đến ₫ 413.68 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 21,023,444.6722621063870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,604.22643266618253805.
Về hiệu suất ngắn hạn, XMR biến động -0.57% trong giờ qua và +9.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 4.50M.
No.14
0.28%
2014-04-18 00:00:00
XMR
Vốn hoá thị trường hiện tại của Monero là ₫ 7.49B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 4.50M. Nguồn cung lưu hành của XMR là 18.77M, với tổng nguồn cung là 18765082.87637361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.49B.
-0.57%
+0.10%
+9.37%
+9.37%
Theo dõi biến động giá của Monero trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +10,497.8711
|+0.10%
|30 ngày
|₫ +74.89
|+23.08%
|60 ngày
|₫ +73.08
|+22.40%
|90 ngày
|₫ -17.83
|-4.28%
Hôm nay, XMR đã biến động ₫ +10,497.8711 (+0.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +74.89 (+23.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XMR đã biến động ₫ +73.08 (+22.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -17.83 (-4.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Monero (XMR)?
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Monero. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XMR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
XMR_USDT đang giao dịch ở mức giá 381,27 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trên mức điểm trục 371,28 và vượt qua ngưỡng kháng cự R2 tại 376,63. Cấu trúc thị trường cho thấy hình thái điều chỉnh cao sau khi bứt phá. Hệ thống trục hỗ trợ cho thấy không gian phía trên đã được mở ra, trong khi vùng trung tâm bên dưới đóng vai trò là lực đỡ chính. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái giao cắt vàng. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA chưa thể hiện tín hiệu định hướng rõ ràng. Chỉ báo RSI đang nằm trong vùng trung tính. Phân bố động lượng thể hiện đặc trưng phân tầng giữa các chỉ số nhanh và chậm. Động lực mua ngắn hạn có xu hướng tập trung hơn. Biến động giá duy trì ở mức tương đối ổn định. Hai phe mua và bán đang đạt được sự cân bằng tạm thời quanh mức giá hiện tại. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại 376,63, cách mức giá hiện tại khoảng 4,64 đơn vị. Kháng cự thứ cấp tham khảo điểm R1 ở mức 374,56. Hỗ trợ chủ chốt phía dưới nằm tại điểm trục 371,28, cách mức giá hiện tại khoảng 9,99 đơn vị. Hỗ trợ xa hơn tham khảo điểm S1 ở mức 369,21, còn mức hỗ trợ sâu hơn nữa nằm tại điểm S2 ở mức 365,93.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Monero có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Monero (XMR) là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, được ra mắt vào năm 2014. Nó được thiết kế để cung cấp các giao dịch an toàn, riêng tư và không thể truy xét, sử dụng một loại mã hóa đảm bảo tất cả các giao dịch không thể liên kết và không thể truy xét. Monero hoạt động trên một sổ cái công khai bị che khuất, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể phát sóng hoặc gửi giao dịch, nhưng không có người quan sát bên ngoài nào có thể giải mã nguồn, số lượng hoặc điểm đến. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW) và sử dụng một công nghệ độc đáo được gọi là chữ ký vòng để xáo trộn các khóa công khai của người dùng nhằm loại bỏ khả năng xác định một người dùng cụ thể. Trường hợp sử dụng chính của Monero là làm phương tiện trao đổi cho những người tìm kiếm sự riêng tư, với một sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào sự phân cấp và quyền riêng tư.
Sẵn sàng bắt đầu với Monero? Mua XMR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Monero. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Monero (XMR).
Sở hữu Monero mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Monero (XMR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Monero sử dụng mã hóa để che giấu địa chỉ gửi và nhận và số lượng giao dịch, không giống như các blockchain công khai khác như Bitcoin và Ethereum. Theo mặc định, mọi giao dịch Monero làm xáo trộn địa chỉ gửi và nhận và số tiền giao dịch. Monero có thể thay thế được. Điều này có nghĩa là Monero sẽ luôn được chấp nhận mà không có rủi ro kiểm duyệt. Monroe không phải là một công ty. Nó được phát triển bởi các chuyên gia mật mã và hệ thống phân tán từ khắp nơi trên thế giới, những người đã đóng góp thời gian của họ hoặc được tài trợ bởi các khoản quyên góp của cộng đồng. Điều này có nghĩa là Monero không thể bị đóng cửa bởi bất kỳ quốc gia nào, cũng như không bị hạn chế bởi bất kỳ quyền tài phán pháp lý cụ thể nào.
Để hiểu thêm về Monero, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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