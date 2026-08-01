Một cách đơn giản để hiểu về CryptoNote là so sánh nó với một hệ thống mà bất kỳ ai cũng có thể quan sát số dư và lịch sử giao dịch — điều này tương tự rộng rãi với cách Bitcoin hoạt động. CryptoNote giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng “chữ ký vòng một lần” (one-time ring signatures), từ đó hiệu quả tạo ra một định danh đích mới, duy nhất cho mỗi giao dịch bạn nhận được — giống như việc bạn có một số tài khoản khác nhau mỗi khi ai đó thanh toán cho bạn. Khi bạn chi tiêu số tiền đó sau này, giao thức làm mờ nguồn thực sự bằng cách kết hợp đầu ra thực tế với nhiều khả năng giả (decoy), khiến người quan sát bên ngoài không thể xác định được đầu ra nào thực sự đang bị chi tiêu. Hiệu ứng này giống như việc bạn đặt thẻ của mình vào một đống thẻ tương tự, khiến người khác không rõ thẻ nào là của bạn. Việc khai thác (mining) cũng được thiết kế nhằm hỗ trợ sự tham gia rộng rãi hơn: thay vì chỉ thưởng dựa trên tốc độ xử lý thô, cơ chế bằng chứng công việc (proof-of-work) của CryptoNote phụ thuộc mạnh vào nhu cầu bộ nhớ. Vì bộ nhớ là một ràng buộc then chốt, phần cứng ASIC không đạt được lợi thế áp đảo như trong các hệ thống khác, giúp việc khai thác trở nên dễ tiếp cận hơn đối với máy tính thông thường. Giao thức còn tích hợp hành vi tự điều chỉnh, bao gồm điều chỉnh độ khó tự động dựa trên số lượng thợ đào đang tham gia và tính linh hoạt về kích thước khối (block size), có thể mở rộng để xử lý khối lượng giao dịch tăng cao. Các triển khai sau này đã mở rộng nền tảng này bằng bulletproofs nhằm nâng cao hiệu quả quyền riêng tư, và bằng RandomX để củng cố thêm khả năng chống lại sự thống trị của ASIC, từ đó cải thiện cả hiệu năng quyền riêng tư lẫn hiệu quả giao dịch, đồng thời duy trì tính dễ tiếp cận trong khai thác.