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Giá Monero theo thời gian thực hôm nay là 399.33 VND. Vốn hoá thị trường của XMR là 7,493,460,545.0222736813 VND. Theo dõi cập nhật giá XMR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Monero theo thời gian thực hôm nay là 399.33 VND. Vốn hoá thị trường của XMR là 7,493,460,545.0222736813 VND. Theo dõi cập nhật giá XMR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Monero(XMR)

Giá theo thời gian thực 1 XMR sang VND

₫10,508,368.95
₫10,508,368.95₫10,508,368.95
+0.10%1D
VND
Biểu đồ giá Monero (XMR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:54:25 (UTC+8)

Giá Monero hôm nay

Giá Monero (XMR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 399.33, biến động 0.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XMR sang VND là ₫ 399.33 mỗi XMR.

Monero hiện xếp hạng #14 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.49B, với nguồn cung lưu hành 18.77M XMR. Trong vòng 24 giờ qua, XMR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 373.76 (thấp) đến ₫ 413.68 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 21,023,444.6722621063870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,604.22643266618253805.

Về hiệu suất ngắn hạn, XMR biến động -0.57% trong giờ qua và +9.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 4.50M.

Thông tin thị trường Monero (XMR)

No.14

₫ 7.49B
₫ 7.49B₫ 7.49B

₫ 4.50M
₫ 4.50M₫ 4.50M

₫ 7.49B
₫ 7.49B₫ 7.49B

18.77M
18.77M 18.77M

--
----

18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361

0.28%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Monero là ₫ 7.49B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 4.50M. Nguồn cung lưu hành của XMR là 18.77M, với tổng nguồn cung là 18765082.87637361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.49B.

Lịch sử giá Monero theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 373.76
₫ 373.76₫ 373.76
Thấp nhất 24H
₫ 413.68
₫ 413.68₫ 413.68
Cao nhất 24H

₫ 373.76
₫ 373.76₫ 373.76

₫ 413.68
₫ 413.68₫ 413.68

₫ 21,023,444.6722621063870
₫ 21,023,444.6722621063870₫ 21,023,444.6722621063870

₫ 5,604.22643266618253805
₫ 5,604.22643266618253805₫ 5,604.22643266618253805

-0.57%

+0.10%

+9.37%

+9.37%

Lịch sử giá theo VND của Monero (XMR)

Theo dõi biến động giá của Monero trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +10,497.8711+0.10%
30 ngày₫ +74.89+23.08%
60 ngày₫ +73.08+22.40%
90 ngày₫ -17.83-4.28%
Biến động giá Monero hôm nay

Hôm nay, XMR đã biến động ₫ +10,497.8711 (+0.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Monero trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +74.89 (+23.08%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Monero trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XMR đã biến động ₫ +73.08 (+22.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Monero trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -17.83 (-4.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Monero (XMR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Monero.

Phân tích Monero

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Monero. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Monero hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XMR: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

XMR_USDT đang giao dịch ở mức giá 381,27 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm trên mức điểm trục 371,28 và vượt qua ngưỡng kháng cự R2 tại 376,63. Cấu trúc thị trường cho thấy hình thái điều chỉnh cao sau khi bứt phá. Hệ thống trục hỗ trợ cho thấy không gian phía trên đã được mở ra, trong khi vùng trung tâm bên dưới đóng vai trò là lực đỡ chính. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái giao cắt vàng. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA chưa thể hiện tín hiệu định hướng rõ ràng. Chỉ báo RSI đang nằm trong vùng trung tính. Phân bố động lượng thể hiện đặc trưng phân tầng giữa các chỉ số nhanh và chậm. Động lực mua ngắn hạn có xu hướng tập trung hơn. Biến động giá duy trì ở mức tương đối ổn định. Hai phe mua và bán đang đạt được sự cân bằng tạm thời quanh mức giá hiện tại. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại 376,63, cách mức giá hiện tại khoảng 4,64 đơn vị. Kháng cự thứ cấp tham khảo điểm R1 ở mức 374,56. Hỗ trợ chủ chốt phía dưới nằm tại điểm trục 371,28, cách mức giá hiện tại khoảng 9,99 đơn vị. Hỗ trợ xa hơn tham khảo điểm S1 ở mức 369,21, còn mức hỗ trợ sâu hơn nữa nằm tại điểm S2 ở mức 365,93.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Monero?

Giá của Monero (XMR) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Các quy định về quyền riêng tư – Việc chính phủ siết chặt quản lý các đồng tiền bảo mật có thể gây tác động tiêu cực đến giá.
2. Việc niêm yết trên sàn giao dịch bị hủy bỏ – Việc các sàn giao dịch lớn loại bỏ XMR sẽ làm giảm tính thanh khoản và mức độ dễ tiếp cận.
3. Việc áp dụng cho các giao dịch riêng tư – Việc tăng cường sử dụng trong các thị trường darknet và các ứng dụng tập trung vào quyền riêng tư.
4. Sự điều chỉnh độ khó khai thác – Những thay đổi trong an ninh mạng của mạng lưới sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.
5. Mối tương quan với Bitcoin – Giá của XMR thường đi theo xu hướng biến động của giá BTC.
6. Sự không chắc chắn về mặt pháp lý – Tình hình pháp lý tại các khu vực khác nhau có thể thay đổi.

Tại sao mọi người muốn biết giá Monero hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Monero (XMR) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, XMR thu hút các nhà đầu tư mong muốn bảo mật danh tính. Việc theo dõi giá hàng ngày giúp các nhà giao dịch tận dụng được sự biến động, trong khi những người nắm giữ dài hạn lại theo dõi sự thay đổi về giá trị. Giá cả cho thấy tâm lý thị trường đối với các đồng tiền ẩn danh cũng như tác động từ các quy định pháp luật.

Dự đoán giá Monero

Dự đoán giá Monero (XMR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XMR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Monero (XMR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Monero có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Monero sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XMR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Monero.

Giới thiệu Monero

Monero (XMR) là một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, được ra mắt vào năm 2014. Nó được thiết kế để cung cấp các giao dịch an toàn, riêng tư và không thể truy xét, sử dụng một loại mã hóa đảm bảo tất cả các giao dịch không thể liên kết và không thể truy xét. Monero hoạt động trên một sổ cái công khai bị che khuất, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể phát sóng hoặc gửi giao dịch, nhưng không có người quan sát bên ngoài nào có thể giải mã nguồn, số lượng hoặc điểm đến. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW) và sử dụng một công nghệ độc đáo được gọi là chữ ký vòng để xáo trộn các khóa công khai của người dùng nhằm loại bỏ khả năng xác định một người dùng cụ thể. Trường hợp sử dụng chính của Monero là làm phương tiện trao đổi cho những người tìm kiếm sự riêng tư, với một sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào sự phân cấp và quyền riêng tư.

Hướng dẫn mua & đầu tư Monero tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Monero? Mua XMR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Monero. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Monero (XMR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Monero sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Monero (XMR)

Bạn có thể làm gì với Monero

Sở hữu Monero mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Monero (XMR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Monero (XMR) là gì

Monero sử dụng mã hóa để che giấu địa chỉ gửi và nhận và số lượng giao dịch, không giống như các blockchain công khai khác như Bitcoin và Ethereum. Theo mặc định, mọi giao dịch Monero làm xáo trộn địa chỉ gửi và nhận và số tiền giao dịch. Monero có thể thay thế được. Điều này có nghĩa là Monero sẽ luôn được chấp nhận mà không có rủi ro kiểm duyệt. Monroe không phải là một công ty. Nó được phát triển bởi các chuyên gia mật mã và hệ thống phân tán từ khắp nơi trên thế giới, những người đã đóng góp thời gian của họ hoặc được tài trợ bởi các khoản quyên góp của cộng đồng. Điều này có nghĩa là Monero không thể bị đóng cửa bởi bất kỳ quốc gia nào, cũng như không bị hạn chế bởi bất kỳ quyền tài phán pháp lý cụ thể nào.

Whitepaper

Nguồn Monero

Để hiểu thêm về Monero, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Monero
Block Explorer

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Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Monero

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:54:25 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Monero (XMR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Monero

XMR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XMR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XMR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Monero (XMR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Monero theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XMR/USDT
₫10,477,317.25
₫10,477,317.25₫10,477,317.25
-0.12%
11.57K (USDT)
XMR/USDC
₫10,468,896.45
₫10,468,896.45₫10,468,896.45
-0.36%
577.42 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XMR sang VND

Số lượng

XMR
XMR
VND
VND

1 XMR = 10,508,368.94 VND