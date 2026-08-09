Giá NYM hôm nay

Giá NYM (NYM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01869, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NYM sang VND là ₫ 0.01869 mỗi NYM.

NYM hiện xếp hạng #811 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.61M, với nguồn cung lưu hành 835.38M NYM. Trong vòng 24 giờ qua, NYM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01842 (thấp) đến ₫ 0.01876 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 154,725.128355445938135, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 464.30066133300503605.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYM biến động +0.10% trong giờ qua và +6.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.15K.

Thông tin thị trường NYM (NYM)

Xếp hạng No.811 Vốn hóa thị trường ₫ 15.61M₫ 15.61M ₫ 15.61M Khối lượng (24H) ₫ 53.15K₫ 53.15K ₫ 53.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.69M₫ 18.69M ₫ 18.69M Nguồn cung lưu thông 835.38M 835.38M 835.38M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 83.53% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của NYM là ₫ 15.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.15K. Nguồn cung lưu hành của NYM là 835.38M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.69M.