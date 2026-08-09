Giá Radicle hôm nay

Giá Radicle (RAD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2111, biến động 1.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAD sang VND là ₫ 0.2111 mỗi RAD.

Radicle hiện xếp hạng #864 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.47M, với nguồn cung lưu hành 59.08M RAD. Trong vòng 24 giờ qua, RAD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2077 (thấp) đến ₫ 0.2131 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 719,768.38577430, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,307.01835849892811045.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAD biến động -0.24% trong giờ qua và +3.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.60K.

Thông tin thị trường Radicle (RAD)

Xếp hạng No.864 Vốn hóa thị trường ₫ 12.47M₫ 12.47M ₫ 12.47M Khối lượng (24H) ₫ 61.60K₫ 61.60K ₫ 61.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 21.11M₫ 21.11M ₫ 21.11M Nguồn cung lưu thông 59.08M 59.08M 59.08M Nguồn cung tối đa 99,999,620 99,999,620 99,999,620 Tổng cung 99,998,580 99,998,580 99,998,580 Tỷ lệ lưu hành 59.07% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Radicle là ₫ 12.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.60K. Nguồn cung lưu hành của RAD là 59.08M, với tổng nguồn cung là 99998580. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 21.11M.