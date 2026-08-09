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Giá Radicle theo thời gian thực hôm nay là 0.2111 VND. Vốn hoá thị trường của RAD là 12,470,939.144845534378 VND. Theo dõi cập nhật giá RAD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Radicle theo thời gian thực hôm nay là 0.2111 VND. Vốn hoá thị trường của RAD là 12,470,939.144845534378 VND. Theo dõi cập nhật giá RAD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Radicle(RAD)

Giá theo thời gian thực 1 RAD sang VND

₫5,560.3595
₫5,560.3595₫5,560.3595
+1.29%1D
VND
Biểu đồ giá Radicle (RAD) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:26:12 (UTC+8)

Giá Radicle hôm nay

Giá Radicle (RAD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2111, biến động 1.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAD sang VND là ₫ 0.2111 mỗi RAD.

Radicle hiện xếp hạng #864 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.47M, với nguồn cung lưu hành 59.08M RAD. Trong vòng 24 giờ qua, RAD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2077 (thấp) đến ₫ 0.2131 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 719,768.38577430, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,307.01835849892811045.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAD biến động -0.24% trong giờ qua và +3.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.60K.

Thông tin thị trường Radicle (RAD)

No.864

₫ 12.47M
₫ 12.47M₫ 12.47M

₫ 61.60K
₫ 61.60K₫ 61.60K

₫ 21.11M
₫ 21.11M₫ 21.11M

59.08M
59.08M 59.08M

99,999,620
99,999,620 99,999,620

99,998,580
99,998,580 99,998,580

59.07%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Radicle là ₫ 12.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.60K. Nguồn cung lưu hành của RAD là 59.08M, với tổng nguồn cung là 99998580. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 21.11M.

Lịch sử giá Radicle theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2077
₫ 0.2077₫ 0.2077
Thấp nhất 24H
₫ 0.2131
₫ 0.2131₫ 0.2131
Cao nhất 24H

₫ 0.2077
₫ 0.2077₫ 0.2077

₫ 0.2131
₫ 0.2131₫ 0.2131

₫ 719,768.38577430
₫ 719,768.38577430₫ 719,768.38577430

₫ 5,307.01835849892811045
₫ 5,307.01835849892811045₫ 5,307.01835849892811045

-0.24%

+1.29%

+3.02%

+3.02%

Lịch sử giá theo VND của Radicle (RAD)

Theo dõi biến động giá của Radicle trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +70.815122+1.29%
30 ngày₫ -0.0027-1.27%
60 ngày₫ -0.0031-1.45%
90 ngày₫ -0.044-17.25%
Biến động giá Radicle hôm nay

Hôm nay, RAD đã biến động ₫ +70.815122 (+1.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Radicle trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0027 (-1.27%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Radicle trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RAD đã biến động ₫ -0.0031 (-1.45%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Radicle trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.044 (-17.25%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Radicle (RAD)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Radicle.

Phân tích Radicle

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Radicle. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Radicle?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Radicle (RAD):

1. Sự Thụ Hưởng & Sử Dụng: Sự gia tăng số lượng nhà phát triển sử dụng nền tảng cộng tác mã nguồn mở phi tập trung của Radicle sẽ trực tiếp tác động đến nhu cầu đối với token RAD.

2. Thị Trường Tâm Lý: Các xu hướng chung của thị trường tiền điện tử cũng như tâm lý nhà đầu tư đối với DeFi và các công cụ dành cho nhà phát triển đều có ảnh hưởng đến giá cả của RAD.

3. Tính Ứng Dụng Của Token: Việc sử dụng RAD cho các hoạt động bỏ phiếu quản trị, phí mạng và staking tạo ra nhu cầu cơ bản, từ đó hỗ trợ mức giá của token.

4. Cạnh Tranh: Hiệu suất so với các nền tảng phát triển phi tập trung khác, chẳng hạn như các giải pháp thay thế GitHub, sẽ quyết định sự ưu tiên của nhà đầu tư.

5. Phát Triển Kỹ Thuật: Những cập nhật nền tảng, các tính năng mới và tiến độ thực hiện lộ trình phát triển đều ảnh hưởng đến nhận thức về giá trị dài hạn của token.

6. Khối Lượng Giao Dịch: Tính thanh khoản trên các sàn giao dịch ảnh hưởng đến mức độ ổn định giá cũng như các mô hình biến động giá.

7. Quan Hệ Đối Tác: Việc tích hợp với các giao thức khác hoặc các cộng đồng nhà phát triển lớn có thể thúc đẩy sự chấp nhận và làm tăng giá trị của token.

8. Bối Cảnh Quy Định: Những thay đổi trong quy định về tiền điện tử, đặc biệt là đối với các token quản trị DeFi, có thể gây ra bất ổn về mặt giá cả.

Những yếu tố này tương tác với nhau để xác định giá trị thị trường của RAD thông qua động lực cung – cầu.

Tại sao mọi người muốn biết giá Radicle hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Radicle (RAD) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm đầu tư. RAD là một token của nền tảng hợp tác mã nguồn mở phi tập trung, vì vậy các nhà phát triển và nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi giá trị của nó để nắm bắt cơ hội mua/bán cũng như thực hiện phân tích thị trường.

Dự đoán giá Radicle

Dự đoán giá Radicle (RAD) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RAD vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Radicle (RAD) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Radicle có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Radicle sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RAD cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Radicle.

Giới thiệu Radicle

Radicle (RAD) là một nền tảng phi tập trung dành cho việc hợp tác mã nguồn. Nó được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một môi trường mã nguồn mở và an toàn để xây dựng phần mềm cùng nhau, mà không cần thông qua bên trung gian. RAD hoạt động trên một mạng ngang hàng, cho phép người dùng chia sẻ và hợp tác trực tiếp trên các dự án. Token RAD được sử dụng cho việc quản lý trong mạng lưới Radicle, cho phép người sở hữu quyết định về các đề xuất khác nhau và ảnh hưởng đến sự phát triển và hướng đi của nền tảng. Việc phát hành token tuân theo một lịch trình đã được xác định trước, với một phần được phân bổ cho Quỹ Radicle, được quản lý bởi cộng đồng. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Radicle đối với việc hợp tác mã nguồn nhằm thúc đẩy một hệ sinh thái phát triển phần mềm minh bạch và dân chủ hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư Radicle tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Radicle? Mua RAD nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Radicle. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Radicle (RAD).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Radicle sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Radicle (RAD)

Bạn có thể làm gì với Radicle

Sở hữu Radicle mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Radicle (RAD) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Radicle (RAD) là gì

Radicle là mạng cộng tác mã phi tập trung được xây dựng trên các giao thức mở. Nó cho phép các nhà phát triển cộng tác về mã mà không cần dựa vào các trung gian đáng tin cậy. Radicle được thiết kế để cung cấp chức năng tương tự cho các nền tảng cộng tác mã tập trung — hay còn gọi là "rèn luyện" — trong khi vẫn giữ được tính chất ngang hàng của Git, xây dựng dựa trên những gì đã khiến việc kiểm soát phiên bản phân tán trở nên mạnh mẽ ngay từ đầu.

Nguồn Radicle

Để hiểu thêm về Radicle, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Radicle
Block Explorer

Danh mục :

DePINEthereum EcosystemInfrastructure

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Radicle

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:26:12 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Radicle (RAD)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Radicle

RAD USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RAD với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RAD USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Radicle (RAD) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Radicle theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RAD/USDT
₫5,562.991
₫5,562.991₫5,562.991
+1.39%
292.70K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RAD sang VND

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RAD
RAD
VND
VND

1 RAD = 5,555.0965 VND