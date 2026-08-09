Giá APRO hôm nay

Giá APRO (AT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1523, biến động 2.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AT sang VND là ₫ 0.1523 mỗi AT.

APRO hiện xếp hạng #521 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 38.08M, với nguồn cung lưu hành 250.00M AT. Trong vòng 24 giờ qua, AT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.14342 (thấp) đến ₫ 0.16023 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,160.01259059764540, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,083.60534805886610910.

Về hiệu suất ngắn hạn, AT biến động -0.18% trong giờ qua và +9.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.99K.

Thông tin thị trường APRO (AT)

Xếp hạng No.521 Vốn hóa thị trường ₫ 38.08M₫ 38.08M ₫ 38.08M Khối lượng (24H) ₫ 60.99K₫ 60.99K ₫ 60.99K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 152.30M₫ 152.30M ₫ 152.30M Nguồn cung lưu thông 250.00M 250.00M 250.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 25.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của APRO là ₫ 38.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.99K. Nguồn cung lưu hành của AT là 250.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 152.30M.