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Giá Stellar theo thời gian thực hôm nay là 0.1631 VND. Vốn hoá thị trường của XLM là 5,507,608,004.132483774 VND. Theo dõi cập nhật giá XLM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Stellar theo thời gian thực hôm nay là 0.1631 VND. Vốn hoá thị trường của XLM là 5,507,608,004.132483774 VND. Theo dõi cập nhật giá XLM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Stellar(XLM)

Giá theo thời gian thực 1 XLM sang VND

₫4,291.9765
₫4,291.9765₫4,291.9765
-0.06%1D
VND
Biểu đồ giá Stellar (XLM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:52:10 (UTC+8)

Giá Stellar hôm nay

Giá Stellar (XLM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1631, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XLM sang VND là ₫ 0.1631 mỗi XLM.

Stellar hiện xếp hạng #15 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.51B, với nguồn cung lưu hành 33.77B XLM. Trong vòng 24 giờ qua, XLM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1624 (thấp) đến ₫ 0.1659 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,687.2601017355920015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32.29113730310932705.

Về hiệu suất ngắn hạn, XLM biến động 0.00% trong giờ qua và -6.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 183.36K.

Thông tin thị trường Stellar (XLM)

No.15

₫ 5.51B
₫ 5.51B₫ 5.51B

₫ 183.36K
₫ 183.36K₫ 183.36K

₫ 8.16B
₫ 8.16B₫ 8.16B

33.77B
33.77B 33.77B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,839.91258
50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258

67.53%

0.28%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stellar là ₫ 5.51B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 183.36K. Nguồn cung lưu hành của XLM là 33.77B, với tổng nguồn cung là 50001786839.91258. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.16B.

Lịch sử giá Stellar theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1624
₫ 0.1624₫ 0.1624
Thấp nhất 24H
₫ 0.1659
₫ 0.1659₫ 0.1659
Cao nhất 24H

₫ 0.1624
₫ 0.1624₫ 0.1624

₫ 0.1659
₫ 0.1659₫ 0.1659

₫ 24,687.2601017355920015
₫ 24,687.2601017355920015₫ 24,687.2601017355920015

₫ 32.29113730310932705
₫ 32.29113730310932705₫ 32.29113730310932705

0.00%

-0.06%

-6.38%

-6.38%

Lịch sử giá theo VND của Stellar (XLM)

Theo dõi biến động giá của Stellar trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -2.576732-0.06%
30 ngày₫ -0.0262-13.85%
60 ngày₫ -0.0218-11.80%
90 ngày₫ -0.0063-3.72%
Biến động giá Stellar hôm nay

Hôm nay, XLM đã biến động ₫ -2.576732 (-0.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Stellar trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0262 (-13.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Stellar trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XLM đã biến động ₫ -0.0218 (-11.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Stellar trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0063 (-3.72%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Stellar (XLM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Stellar.

Phân tích Stellar

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Stellar. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Stellar hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XLM: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

XLM_USDT đang giao dịch ở mức 0,1635 trên khung thời gian 4 giờ, nằm trong một khoảng dao động cực hẹp ngay phía trên điểm nút S2 là 0,16349. Mức giá hiện tại vẫn duy trì dưới vùng trung tâm 0,16532, cho thấy cấu trúc chung của thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh và dao động ở mức thấp. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cùng với nhóm EMA đều phát ra tín hiệu mua, thể hiện sự đồng thuận về hướng đi của các chỉ báo. Hiện tại, giá đang bám sát ngưỡng hỗ trợ S2, chưa thể vượt qua được ngưỡng kháng cự S1 ở mức 0,16423, cho thấy thị trường đang ở ngưỡng cân bằng giữa phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt vàng, cho thấy lực mua ngắn hạn bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, điều này cho thấy xu hướng tăng/giảm vẫn cần thêm thời gian để xác nhận. Các chỉ báo nhanh chậm đều di chuyển theo cùng một hướng, kết hợp với các chỉ số KDJ và StochRSI, cho thấy động lượng ngắn hạn đang nghiêng về phía phe mua. Biến động giá duy trì ở mức thấp, dải Bollinger thu hẹp lại, giá cả chủ yếu dao động quanh đường trung tâm, thiếu sức mạnh bứt phá theo một hướng rõ ràng. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại điểm S2 ở mức 0,1635, cách giá hiện tại 0,0000. Ngưỡng kháng cự đầu tiên phía trên là điểm S1 ở mức 0,1642, cách giá hiện tại 0,0007. Về phía xa hơn, mức tham chiếu trung tâm là 0,1653, cách giá hiện tại 0,0018. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,1661 sẽ đóng vai trò là mốc quan sát tiếp theo cho khả năng tăng giá trong tương lai.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Stellar?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá của Stellar (XLM):

1. Mức độ áp dụng và các mối quan hệ đối tác – Việc được các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng trong thế giới thực thúc đẩy nhu cầu.
2. Hoạt động trên mạng lưới – Khối lượng giao dịch và số lượng địa chỉ hoạt động cho thấy mức độ tiện ích của mạng.
3. Tâm lý thị trường – Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến XLM.
4. Tin tức về quy định – Các quy định tập trung vào mảng thanh toán có tác động đến triển vọng của Stellar.
5. Cạnh tranh – Hiệu suất của Stellar so với các đồng tiền mã hóa thanh toán khác.
6. Cập nhật phát triển – Những cải tiến giao thức và các tính năng mới.
7. Động lực nguồn cung – Cách phân bổ token và tỷ lệ lạm phát.

Tại sao mọi người muốn biết giá Stellar hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Stellar (XLM) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, cũng như cập nhật xu hướng thị trường. Độ biến động giá của XLM mang lại tiềm năng lợi nhuận cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Dự đoán giá Stellar

Dự đoán giá Stellar (XLM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của XLM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Stellar (XLM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Stellar có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Stellar sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá XLM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Stellar.

Giới thiệu Stellar

Stellar Lumens (XLM) là một loại tiền điện tử số hoạt động trên mạng Stellar, một nền tảng dựa trên blockchain giúp thực hiện việc chuyển đổi tài sản số qua các quốc gia. Mục đích chính của XLM là hoạt động như một loại tiền tệ cầu nối cho mạng Stellar, cho phép người dùng thực hiện giao dịch đa tiền tệ nhanh chóng và với chi phí thấp. Mạng Stellar sử dụng một giao thức đồng thuận được gọi là Stellar Consensus Protocol (SCP), cho phép thời gian giao dịch nhanh hơn và phí thấp hơn so với hệ thống ngân hàng truyền thống. XLM thường được sử dụng cho việc chuyển tiền, thanh toán vi mô và dịch vụ cho những người không có đủ tiện ích ngân hàng, phù hợp với sứ mệnh của Stellar là mở rộng quyền tiếp cận với các dịch vụ tài chính.

Hướng dẫn mua & đầu tư Stellar tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Stellar? Mua XLM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Stellar. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Stellar (XLM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Stellar sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Stellar (XLM)

Bạn có thể làm gì với Stellar

Sở hữu Stellar mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Stellar (XLM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Stellar (XLM) là gì

Mạng Stellar là một mạng mã nguồn mở miễn phí kết nối các hệ thống tài chính đa dạng và cho phép mọi người xây dựng các dịch vụ tài chính chi phí thấp — thanh toán, tiết kiệm, cho vay, bảo hiểm — cho cộng đồng của họ. Nó được hỗ trợ bởi Stellar.org, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Silicon Valley. Mạng Stellar cho phép tiền di chuyển trực tiếp giữa mọi người, công ty và tổ chức tài chính dễ dàng như gửi email. Sự liên kết này có nghĩa là nhiều cá nhân tiếp cận hơn, chi phí thấp hơn cho ngân hàng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Nguồn Stellar

Để hiểu thêm về Stellar, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Stellar
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Made in USAReal World Assets (RWA)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Stellar

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:52:10 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Stellar (XLM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Stellar

XLM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short XLM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch XLM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Stellar (XLM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Stellar theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
XLM/USDT
₫4,294.608
₫4,294.608₫4,294.608
-0.06%
1.12M (USDT)
XLM/USDC
₫4,294.608
₫4,294.608₫4,294.608
-0.12%
341.92K (USDT)
XLM/BTC
₫0.06584013
₫0.06584013₫0.06584013
-0.03%
78.72K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 XLM = 4,291.9765 VND