Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XLM: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báo Kết luận mô hình Tỷ lệ/Ngưỡng Tóm tắt nhanh KDJ Golden Cross K > D Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng. Điểm xoay S2 ≤ Giá < S1 Giữa S2-S1 Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp. StochRSI >80 Khu vực quá mua Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh. MACD Golden Cross DIF > DEA Xu hướng tăng giá đang hình thành. Nhóm đường trung bình động hàm mũ 5-6 Mua 60-80% Mua Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế. BOLL (20,2) Dải giữa < Giá ≤ Dải trên Giữa dải giữa và dải trên Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan. RSI (14) Trung lập 30‑70 Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa. Nhóm đường trung bình động 5-6 Mua 60-80% Mua Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

XLM_USDT đang giao dịch ở mức 0,1635 trên khung thời gian 4 giờ, nằm trong một khoảng dao động cực hẹp ngay phía trên điểm nút S2 là 0,16349. Mức giá hiện tại vẫn duy trì dưới vùng trung tâm 0,16532, cho thấy cấu trúc chung của thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh và dao động ở mức thấp. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cùng với nhóm EMA đều phát ra tín hiệu mua, thể hiện sự đồng thuận về hướng đi của các chỉ báo. Hiện tại, giá đang bám sát ngưỡng hỗ trợ S2, chưa thể vượt qua được ngưỡng kháng cự S1 ở mức 0,16423, cho thấy thị trường đang ở ngưỡng cân bằng giữa phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt vàng, cho thấy lực mua ngắn hạn bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, điều này cho thấy xu hướng tăng/giảm vẫn cần thêm thời gian để xác nhận. Các chỉ báo nhanh chậm đều di chuyển theo cùng một hướng, kết hợp với các chỉ số KDJ và StochRSI, cho thấy động lượng ngắn hạn đang nghiêng về phía phe mua. Biến động giá duy trì ở mức thấp, dải Bollinger thu hẹp lại, giá cả chủ yếu dao động quanh đường trung tâm, thiếu sức mạnh bứt phá theo một hướng rõ ràng. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại điểm S2 ở mức 0,1635, cách giá hiện tại 0,0000. Ngưỡng kháng cự đầu tiên phía trên là điểm S1 ở mức 0,1642, cách giá hiện tại 0,0007. Về phía xa hơn, mức tham chiếu trung tâm là 0,1653, cách giá hiện tại 0,0018. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,1661 sẽ đóng vai trò là mốc quan sát tiếp theo cho khả năng tăng giá trong tương lai.

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