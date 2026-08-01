Giá Stellar(XLM)
Giá Stellar (XLM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1631, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XLM sang VND là ₫ 0.1631 mỗi XLM.
Stellar hiện xếp hạng #15 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.51B, với nguồn cung lưu hành 33.77B XLM. Trong vòng 24 giờ qua, XLM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1624 (thấp) đến ₫ 0.1659 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,687.2601017355920015, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 32.29113730310932705.
Về hiệu suất ngắn hạn, XLM biến động 0.00% trong giờ qua và -6.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 183.36K.
No.15
67.53%
0.28%
2013-07-01 00:00:00
XLM
Vốn hoá thị trường hiện tại của Stellar là ₫ 5.51B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 183.36K. Nguồn cung lưu hành của XLM là 33.77B, với tổng nguồn cung là 50001786839.91258. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.16B.
0.00%
-0.06%
-6.38%
-6.38%
Theo dõi biến động giá của Stellar trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -2.576732
|-0.06%
|30 ngày
|₫ -0.0262
|-13.85%
|60 ngày
|₫ -0.0218
|-11.80%
|90 ngày
|₫ -0.0063
|-3.72%
Hôm nay, XLM đã biến động ₫ -2.576732 (-0.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0262 (-13.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XLM đã biến động ₫ -0.0218 (-11.80%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0063 (-3.72%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Stellar (XLM)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Stellar.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Stellar. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường XLM: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
XLM_USDT đang giao dịch ở mức 0,1635 trên khung thời gian 4 giờ, nằm trong một khoảng dao động cực hẹp ngay phía trên điểm nút S2 là 0,16349. Mức giá hiện tại vẫn duy trì dưới vùng trung tâm 0,16532, cho thấy cấu trúc chung của thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh và dao động ở mức thấp. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cùng với nhóm EMA đều phát ra tín hiệu mua, thể hiện sự đồng thuận về hướng đi của các chỉ báo. Hiện tại, giá đang bám sát ngưỡng hỗ trợ S2, chưa thể vượt qua được ngưỡng kháng cự S1 ở mức 0,16423, cho thấy thị trường đang ở ngưỡng cân bằng giữa phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt vàng, cho thấy lực mua ngắn hạn bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, điều này cho thấy xu hướng tăng/giảm vẫn cần thêm thời gian để xác nhận. Các chỉ báo nhanh chậm đều di chuyển theo cùng một hướng, kết hợp với các chỉ số KDJ và StochRSI, cho thấy động lượng ngắn hạn đang nghiêng về phía phe mua. Biến động giá duy trì ở mức thấp, dải Bollinger thu hẹp lại, giá cả chủ yếu dao động quanh đường trung tâm, thiếu sức mạnh bứt phá theo một hướng rõ ràng. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại điểm S2 ở mức 0,1635, cách giá hiện tại 0,0000. Ngưỡng kháng cự đầu tiên phía trên là điểm S1 ở mức 0,1642, cách giá hiện tại 0,0007. Về phía xa hơn, mức tham chiếu trung tâm là 0,1653, cách giá hiện tại 0,0018. Ngoài ra, ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,1661 sẽ đóng vai trò là mốc quan sát tiếp theo cho khả năng tăng giá trong tương lai.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Stellar có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Stellar Lumens (XLM) là một loại tiền điện tử số hoạt động trên mạng Stellar, một nền tảng dựa trên blockchain giúp thực hiện việc chuyển đổi tài sản số qua các quốc gia. Mục đích chính của XLM là hoạt động như một loại tiền tệ cầu nối cho mạng Stellar, cho phép người dùng thực hiện giao dịch đa tiền tệ nhanh chóng và với chi phí thấp. Mạng Stellar sử dụng một giao thức đồng thuận được gọi là Stellar Consensus Protocol (SCP), cho phép thời gian giao dịch nhanh hơn và phí thấp hơn so với hệ thống ngân hàng truyền thống. XLM thường được sử dụng cho việc chuyển tiền, thanh toán vi mô và dịch vụ cho những người không có đủ tiện ích ngân hàng, phù hợp với sứ mệnh của Stellar là mở rộng quyền tiếp cận với các dịch vụ tài chính.
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Sở hữu Stellar mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Stellar (XLM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Mạng Stellar là một mạng mã nguồn mở miễn phí kết nối các hệ thống tài chính đa dạng và cho phép mọi người xây dựng các dịch vụ tài chính chi phí thấp — thanh toán, tiết kiệm, cho vay, bảo hiểm — cho cộng đồng của họ. Nó được hỗ trợ bởi Stellar.org, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Silicon Valley. Mạng Stellar cho phép tiền di chuyển trực tiếp giữa mọi người, công ty và tổ chức tài chính dễ dàng như gửi email. Sự liên kết này có nghĩa là nhiều cá nhân tiếp cận hơn, chi phí thấp hơn cho ngân hàng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
Để hiểu thêm về Stellar, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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