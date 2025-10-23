Giá Mastercard theo thời gian thực hôm nay là 571.97 USD. Theo dõi cập nhật giá MAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MAON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Mastercard theo thời gian thực hôm nay là 571.97 USD. Theo dõi cập nhật giá MAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MAON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Mastercard

Giá Mastercard(MAON)

Giá theo thời gian thực 1 MAON sang USD

Biểu đồ giá Mastercard (MAON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:05:35 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Mastercard (MAON)

Giá thời gian thực của Mastercard (MAON) là $ 571.97. Trong 24 giờ qua, MAON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 568.6 và cao nhất là $ 576.66, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAON là $ 604.8777949802613, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 542.7603869563253.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAON đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -0.71% trong 24 giờ và +1.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mastercard (MAON)

No.2103

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

2.01K
2.01K 2.01K

2,007.18474091
2,007.18474091 2,007.18474091

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mastercard là $ 1.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.01K. Nguồn cung lưu hành của MAON là 2.01K, với tổng nguồn cung là 2007.18474091. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.15M.

Lịch sử giá theo USD của Mastercard (MAON)

Theo dõi biến động giá của Mastercard trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -4.09-0.71%
30 ngày$ -12.44-2.13%
60 ngày$ +21.97+3.99%
90 ngày$ +21.97+3.99%
Biến động giá Mastercard hôm nay

Hôm nay, MAON đã biến động $ -4.09 (-0.71%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Mastercard trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -12.44 (-2.13%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Mastercard trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MAON đã biến động $ +21.97 (+3.99%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Mastercard trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +21.97 (+3.99%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Mastercard (MAON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Mastercard.

Mastercard (MAON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Mastercard đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Mastercard một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MAON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Mastercard trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Mastercard trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Mastercard (USD)

Mastercard (MAON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Mastercard (MAON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Mastercard.

Xem ngay dự đoán giá Mastercard!

Tokenomics của Mastercard (MAON)

Hiểu rõ tokenomics của Mastercard (MAON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MAON ngay!

Cách mua Mastercard (MAON)

Bạn đang tìm cách mua Mastercard? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Mastercard trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MAON/Tiền tệ địa phương

Nguồn Mastercard

Để hiểu thêm về Mastercard, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Mastercard
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Mastercard

Hôm nay giá của Mastercard (MAON) là bao nhiêu?
Giá MAON theo thời gian thực bằng USD là 571.97 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MAON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MAON sang USD là $ 571.97. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Mastercard là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MAON là $ 1.15M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MAON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MAON là 2.01K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MAON là bao nhiêu?
MAON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 604.8777949802613 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MAON là bao nhiêu?
MAON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 542.7603869563253 USD.
Khối lượng giao dịch của MAON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MAON là $ 54.01K USD.
MAON có tăng giá trong năm nay không?
MAON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MAON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:05:35 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

