Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá VeThor Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0003443 VND. Vốn hoá thị trường của VTHO là 34,690,722.662376 VND. Theo dõi cập nhật giá VTHO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá VeThor Token theo thời gian thực hôm nay là 0.0003443 VND. Vốn hoá thị trường của VTHO là 34,690,722.662376 VND. Theo dõi cập nhật giá VTHO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về VTHO

Thông tin giá VTHO

VTHO là gì

Whitepaper VTHO

Website chính thức VTHO

Tokenomics của VTHO

Dự báo giá VTHO

Lịch sử VTHO

Hướng dẫn mua VTHO

Chuyển đổi VTHO sang fiat

VTHO Spot

VTHO USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo VeThor Token

Giá VeThor Token(VTHO)

Giá theo thời gian thực 1 VTHO sang VND

₫9.0602545
₫9.0602545₫9.0602545
-0.05%1D
VND
Biểu đồ giá VeThor Token (VTHO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:31:30 (UTC+8)

Giá VeThor Token hôm nay

Giá VeThor Token (VTHO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003443, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VTHO sang VND là ₫ 0.0003443 mỗi VTHO.

VeThor Token hiện xếp hạng #469 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 34.69M, với nguồn cung lưu hành 100.76B VTHO. Trong vòng 24 giờ qua, VTHO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003403 (thấp) đến ₫ 0.0003449 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,105.5589375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.016123170374480.

Về hiệu suất ngắn hạn, VTHO biến động +0.17% trong giờ qua và +3.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.00K.

Thông tin thị trường VeThor Token (VTHO)

No.469

₫ 34.69M
₫ 34.69M₫ 34.69M

₫ 59.00K
₫ 59.00K₫ 59.00K

₫ 34.69M
₫ 34.69M₫ 34.69M

100.76B
100.76B 100.76B

100,757,254,320
100,757,254,320 100,757,254,320

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Vốn hoá thị trường hiện tại của VeThor Token là ₫ 34.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.00K. Nguồn cung lưu hành của VTHO là 100.76B, với tổng nguồn cung là 100757254320. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.69M.

Lịch sử giá VeThor Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0003403
₫ 0.0003403₫ 0.0003403
Thấp nhất 24H
₫ 0.0003449
₫ 0.0003449₫ 0.0003449
Cao nhất 24H

₫ 0.0003403
₫ 0.0003403₫ 0.0003403

₫ 0.0003449
₫ 0.0003449₫ 0.0003449

₫ 1,105.5589375
₫ 1,105.5589375₫ 1,105.5589375

₫ 4.016123170374480
₫ 4.016123170374480₫ 4.016123170374480

+0.17%

-0.05%

+3.82%

+3.82%

Lịch sử giá theo VND của VeThor Token (VTHO)

Theo dõi biến động giá của VeThor Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.004532393-0.05%
30 ngày₫ -0.0000241-6.55%
60 ngày₫ -0.0000399-10.39%
90 ngày₫ -0.0002823-45.06%
Biến động giá VeThor Token hôm nay

Hôm nay, VTHO đã biến động ₫ -0.004532393 (-0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá VeThor Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0000241 (-6.55%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá VeThor Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, VTHO đã biến động ₫ -0.0000399 (-10.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá VeThor Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0002823 (-45.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của VeThor Token (VTHO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá VeThor Token.

Phân tích VeThor Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của VeThor Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường VeThor Token hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường VTHO: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

VTHO_USDT在4小时周期上运行于3.324E-4中枢上方。价格位于S1与R1枢纽之间。多头结构维持短期均线组的买入信号。EMA组呈现三至四周期的买入排列。MACD形成金叉形态。RSI处于中性区域。KDJ指标数值待确认。StochRSI数值待确认。布林带状态待确认。快慢指标方向存在分层。动能未呈现单边集中特征。波动率维持常规水平。近端阻力位3.345E-4距离现价0.011E-4。近端支撑位3.302E-4距离现价0.032E-4。远端参考位S2位于3.281E-4。远端参考位R2位于3.367E-4。关键价位分布紧凑，价格波动空间受限。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá VeThor Token?

Giá của VeThor Token (VTHO) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ sử dụng mạng lưới VeChain – Khối lượng giao dịch càng cao thì nhu cầu về VTHO càng tăng, vì VTHO được tiêu thụ để phục vụ các hoạt động trên mạng lưới.

2. Số lượng nắm giữ token VET – VTHO được tạo ra thông qua việc nắm giữ VET, do đó giá VET và hoạt động staking sẽ tác động đến nguồn cung VTHO.

3. Sự chấp nhận của doanh nghiệp – Càng nhiều doanh nghiệp sử dụng VeChain thì mức tiêu thụ VTHO càng tăng.

4. Tâm lý thị trường – Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đến giá cả của VTHO.

5. Kinh tế học token – Tốc độ phát hành VTHO và các cơ chế đốt token sẽ tác động đến cân bằng cung – cầu.

Tại sao mọi người muốn biết giá VeThor Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của VeThor Token (VTHO) hôm nay vì đây là yếu tố thiết yếu đối với các giao dịch trên blockchain VeChain. VTHO được sử dụng làm phí gas khi sử dụng mạng lưới VeChain, do đó giá của nó đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán chi phí. Các nhà đầu tư theo dõi giá VTHO để tối ưu hóa quyết định giao dịch và quản lý danh mục đầu tư.

Dự đoán giá VeThor Token

Dự đoán giá VeThor Token (VTHO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của VTHO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá VeThor Token (VTHO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của VeThor Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá VeThor Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá VTHO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá VeThor Token.

Giới thiệu VeThor Token

VeChain Thor Energy (VTHO) là loại tiền điện tử phụ của blockchain VeChain, một nền tảng được thiết kế để cải thiện quản lý chuỗi cung ứng và quy trình kinh doanh. VTHO được sử dụng như "gas" hoặc năng lượng để thực hiện giao dịch và tương tác hợp đồng thông minh trên mạng lưới VeChain, tương tự như vai trò của Ether trong blockchain Ethereum. Nó được tự động tạo ra bằng cách giữ token chính của VeChain, VET, trong một quá trình được gọi là staking. Hệ thống token kép được thiết kế để tách rời chi phí sử dụng dịch vụ blockchain khỏi sự đầu cơ thị trường. Thiết kế này cho phép blockchain VeChain duy trì chi phí giao dịch ổn định, làm cho nó dễ dự đoán và thân thiện với người dùng hơn cho các doanh nghiệp.

Hướng dẫn mua & đầu tư VeThor Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với VeThor Token? Mua VTHO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua VeThor Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua VeThor Token (VTHO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và VeThor Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua VeThor Token (VTHO)

Bạn có thể làm gì với VeThor Token

Sở hữu VeThor Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua VeThor Token (VTHO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

VeThor Token (VTHO) là gì

VeThor Token (VTHO) là token tiện ích của blockchain VeChainThor, được dùng làm “gas” cho giao dịch, hợp đồng thông minh và các hoạt động on-chain. Việc sử dụng VTHO là yếu tố thiết yếu giúp mạng lưới vận hành trơn tru. Mô hình hai token của VeChain tách VET (giá trị) khỏi VTHO (tiện ích), giúp chi phí dự đoán được và mạng lưới có khả năng mở rộng cao. Người dùng cũng có thể nhận VTHO thông qua chương trình staking StarGate. Là token chuẩn VIP-180, VTHO đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh của VeChain nhằm thúc đẩy ứng dụng blockchain vào thực tế. Khi nhu cầu giao dịch tăng lên, giá trị sử dụng và tiềm năng của VTHO cũng tăng theo, biến nó thành tài sản cốt lõi trong hệ sinh thái VeChain.

Whitepaper

Nguồn VeThor Token

Để hiểu thêm về VeThor Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức VeThor Token
Block Explorer

Danh mục :

Layer 1 (L1)Smart Contract PlatformVeChain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về VeThor Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:31:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành VeThor Token (VTHO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về VeThor Token

VTHO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short VTHO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch VTHO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường VeThor Token (VTHO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá VeThor Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
VTHO/USDT
₫9.062886
₫9.062886₫9.062886
+0.11%
172.37M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₫0.000000
₫0.000000₫0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₫6,578.75000
₫6,578.75000₫6,578.75000

+6.47%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫64,511.2225
₫64,511.2225₫64,511.2225

+36.19%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,020.2420
₫27,020.2420₫27,020.2420

-4.82%

STONK

STONK

STONK

₫166.837100
₫166.837100₫166.837100

+0.60%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

₫1,794.41985
₫1,794.41985₫1,794.41985

+11.78%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫5.7445645
₫5.7445645₫5.7445645

+21.27%

xPayLink

xPayLink

XPLK

₫2,041.25455
₫2,041.25455₫2,041.25455

+32.59%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫52.498425
₫52.498425₫52.498425

+12.26%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₫646.82270
₫646.82270₫646.82270

-0.44%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán VTHO sang VND

Số lượng

VTHO
VTHO
VND
VND

1 VTHO = 9.0602544 VND