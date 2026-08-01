Giá VeThor Token(VTHO)
Giá VeThor Token (VTHO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003443, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VTHO sang VND là ₫ 0.0003443 mỗi VTHO.
VeThor Token hiện xếp hạng #469 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 34.69M, với nguồn cung lưu hành 100.76B VTHO. Trong vòng 24 giờ qua, VTHO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003403 (thấp) đến ₫ 0.0003449 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,105.5589375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.016123170374480.
Về hiệu suất ngắn hạn, VTHO biến động +0.17% trong giờ qua và +3.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.00K.
No.469
0.01%
2018-07-31 00:00:00
VET
Vốn hoá thị trường hiện tại của VeThor Token là ₫ 34.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.00K. Nguồn cung lưu hành của VTHO là 100.76B, với tổng nguồn cung là 100757254320. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.69M.
+0.17%
-0.05%
+3.82%
+3.82%
Theo dõi biến động giá của VeThor Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.004532393
|-0.05%
|30 ngày
|₫ -0.0000241
|-6.55%
|60 ngày
|₫ -0.0000399
|-10.39%
|90 ngày
|₫ -0.0002823
|-45.06%
Hôm nay, VTHO đã biến động ₫ -0.004532393 (-0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0000241 (-6.55%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, VTHO đã biến động ₫ -0.0000399 (-10.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0002823 (-45.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá VeThor Token.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của VeThor Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường VTHO: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
VTHO_USDT在4小时周期上运行于3.324E-4中枢上方。价格位于S1与R1枢纽之间。多头结构维持短期均线组的买入信号。EMA组呈现三至四周期的买入排列。MACD形成金叉形态。RSI处于中性区域。KDJ指标数值待确认。StochRSI数值待确认。布林带状态待确认。快慢指标方向存在分层。动能未呈现单边集中特征。波动率维持常规水平。近端阻力位3.345E-4距离现价0.011E-4。近端支撑位3.302E-4距离现价0.032E-4。远端参考位S2位于3.281E-4。远端参考位R2位于3.367E-4。关键价位分布紧凑，价格波动空间受限。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của VeThor Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
VeChain Thor Energy (VTHO) là loại tiền điện tử phụ của blockchain VeChain, một nền tảng được thiết kế để cải thiện quản lý chuỗi cung ứng và quy trình kinh doanh. VTHO được sử dụng như "gas" hoặc năng lượng để thực hiện giao dịch và tương tác hợp đồng thông minh trên mạng lưới VeChain, tương tự như vai trò của Ether trong blockchain Ethereum. Nó được tự động tạo ra bằng cách giữ token chính của VeChain, VET, trong một quá trình được gọi là staking. Hệ thống token kép được thiết kế để tách rời chi phí sử dụng dịch vụ blockchain khỏi sự đầu cơ thị trường. Thiết kế này cho phép blockchain VeChain duy trì chi phí giao dịch ổn định, làm cho nó dễ dự đoán và thân thiện với người dùng hơn cho các doanh nghiệp.
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VeThor Token (VTHO) là token tiện ích của blockchain VeChainThor, được dùng làm “gas” cho giao dịch, hợp đồng thông minh và các hoạt động on-chain. Việc sử dụng VTHO là yếu tố thiết yếu giúp mạng lưới vận hành trơn tru. Mô hình hai token của VeChain tách VET (giá trị) khỏi VTHO (tiện ích), giúp chi phí dự đoán được và mạng lưới có khả năng mở rộng cao. Người dùng cũng có thể nhận VTHO thông qua chương trình staking StarGate. Là token chuẩn VIP-180, VTHO đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh của VeChain nhằm thúc đẩy ứng dụng blockchain vào thực tế. Khi nhu cầu giao dịch tăng lên, giá trị sử dụng và tiềm năng của VTHO cũng tăng theo, biến nó thành tài sản cốt lõi trong hệ sinh thái VeChain.
Để hiểu thêm về VeThor Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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