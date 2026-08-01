Giá VeThor Token hôm nay

Giá VeThor Token (VTHO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0003443, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VTHO sang VND là ₫ 0.0003443 mỗi VTHO.

VeThor Token hiện xếp hạng #469 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 34.69M, với nguồn cung lưu hành 100.76B VTHO. Trong vòng 24 giờ qua, VTHO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0003403 (thấp) đến ₫ 0.0003449 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,105.5589375, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.016123170374480.

Về hiệu suất ngắn hạn, VTHO biến động +0.17% trong giờ qua và +3.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.00K.

Thông tin thị trường VeThor Token (VTHO)

Xếp hạng No.469 Vốn hóa thị trường ₫ 34.69M₫ 34.69M ₫ 34.69M Khối lượng (24H) ₫ 59.00K₫ 59.00K ₫ 59.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 34.69M₫ 34.69M ₫ 34.69M Nguồn cung lưu thông 100.76B 100.76B 100.76B Tổng cung 100,757,254,320 100,757,254,320 100,757,254,320 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2018-07-31 00:00:00 Blockchain công khai VET

Vốn hoá thị trường hiện tại của VeThor Token là ₫ 34.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.00K. Nguồn cung lưu hành của VTHO là 100.76B, với tổng nguồn cung là 100757254320. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.69M.